Üppige Schmuckausgabe: Auf dem Weg zu Dracula

»Es ist St. Georg! Wissen Sie denn nicht, dass, wenn die Uhr heute Mitternacht schlägt, alle bösen Dinge in der Welt freien Lauf haben?« Jonathan Harker kümmert die Warnung nicht. Er macht sich auf den Weg zu Draculas Schloss. Wir sollten mit ihm reisen. Jetzt! Mit einer neuen Schmuckausgabe macht die gruselige Reise noch mehr Spaß. Denn der Georgstag am 23. April ist auch Welttag des Buches.

Eine Menge Gespenster unterwegs

Das obige Zitat stammt aus dem Reisejournal von Jonathan Harker vom 4. Mai. Laut Wikipedia ist die Sankt-Georg-Nacht allerdings vom 23. auf den 24. April. Und hierzulande kennt man eine weitere Gespenster- und Hexennacht als Walpurgisnacht, als Nacht auf den 1. Mai. Im Bereich des julianischen Kalenders ist St. Georg Anfang Mai. Es sind also derzeit eine Menge Gespenster unterwegs. Und nicht nur das: der 23. April wird seit geraumer Zeit auch als Welttag des Buches gefeiert.

Dracula mit Fehlern

Bram Stoker, so schreibt es Übersetzer und Überarbeiter Martin Engelmann in seinem Nachwort, habe im Original des »Dracula« viele Fehler gemacht, Figuren verwechselt und oft geschludert. Engelmann hat 2005 die erste und immer noch am häufigsten verwendete Übersetzung von Heinz Widtmann aus dem Jahre 1908 überarbeitet und verbessert. Denn Widtmann habe sich einige Freiheiten erlaubt und Stokers Text bisweilen »gefühliger« gemacht, wie Engelmann schreibt. Dennoch war Widtmanns deutsche Version von Stoker autorisiert. Engelmann hat Verwechslungen, falsche Übertragungen und fehlende Stellen korrigiert und ergänzt, was das Buch um fünf Prozent umfangreicher macht.

Dracula ist Mythos und Kult. Doch die wenigsten dürften Stokers Original oder Widtmanns Übersetzung gelesen haben. Mehr durch die Filme, angefangen bei »Nosferatu« von Friedrich Wilhelm Murnau (1922) bis zu Christopher Lee als Dracula (um 1960) und »Bram Stoker’s Dracula« von Francis Ford Coppola (1992), hat sich der Untote im popkulturellen Gedächtnis verankert. Der Rechtsanwaltsgehilfe Jonathan Harker reist nach Transsilvanien, um mit dem Grafen Dracula den Kauf eines Londoner Hauses abzuschließen.

Gefühlig oder nicht: Widtmanns Übertragung und Engelmanns Überarbeitung sind ein Genuss. Und auch das Original von Stoker aus dem Jahre 1897 ist ein Genuss.

Dracula in Brief und Ton

Die wenigsten wissen, dass der Ire Bram Stoker (1847-1912) für Dracula die Form des Briefromans gewählt hat. Und nicht nur das: Stoker hat auch angeblich transkribierte Tonaufzeichnungen verwendet, denn bereits 1877 erfand Thomas Alva Edison den Phonografen, den Vor-vor-Vorläufer der Sprachnotiz-App auf dem Smartphone. So liest sich der Text heute nicht verstaubt, und Dracula mag dem heutigen New-Adult-Roman mit phantastischen Elementen näher sein, als man meinen könnte.

Bei Dracula denkt man an Blut, nach der Lektüre denkt man an romantische englische Küsten.

Ein großer Roman der ewigen Liebe

Man begreift das Werk als Roman der großen, ewigen Liebe. Es ist ein Liebes- und Schauerroman, keine Horror-Story.

Der Coppenrath Verlag hat dem Lesevergnügen noch eines draufgesetzt und Dracula in der engelmannschen Version als illustrierte Schmuckausgabe veröffentlicht. Mit silbernem Buchschnitt, rotem Vorsatz und beigelegten Elementen: da gibt es die historische Karte Transsilvaniens, alte Bahnfahrpläne, eine Info-Broschüre über die Bluttransfusion und zahlreiche Briefe und Postkarten. Das alles ist liebevoll mit vielen Details gestaltet. Beste Ausstattung zur besten Textfassung.

Mit 1.505 Gramm hat die Ausgabe allerdings ein beachtliches Gewicht, sodass sie besser im Lesesessel auf dem Schoß (Schloss?) als im Bett zu lesen ist.

Und wir reisen trotz aller Warnungen mit Jonathan Harker nach Transsilvanien.

»However, there was business to be done, and I could allow nothing to interfere with it«, schreibt Harker im englischen Original.

Bram Stoker; Stefanie Bartsch (Designer); Martin Engelmann (Übersetzung): Dracula (Große Schmuckausgabe). Gebundene Ausgabe. 2022. Coppenrath. ISBN/EAN: 9783649642244. 35,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel