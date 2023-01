Die besten Wünsche für 2023 mit unserem Jahresrückblick 2022!

War das Jahr 2022 länger als die davor? Oder hat uns einfach nur das echte Leben wieder eingeholt? Wie immer gibt’s zum neuen Jahr 2023 den Rückblick auf das Jahr 2022.



Januar 2022

»Eigenverantwortung« war die Floskel des Jahres 2021. Was wohl die des Jahres 2022 wird? Nachtrag vom 01.01.2023: »Freiheit« ist die Floskel des Jahres 2022. Mehr zur Begründung kann hier nachgelesen werden.

Zum Jahresanfang klären sich mysteriöse Manuskriptdiebstähle, und gewisse poesienahe Kreise diskutieren, ob Deutschland eine Parlamentspoetin braucht oder haben sollte. Das erste Beispiel jener aufgeregten Diskussionen, die in diesem Jahr scheinbar das Land beherrschten. Es fehlt an Fantasie.

Handfester und monetärer geht es Ex-Fußballprofi Bastian Schweinsteiger an. Er lässt sich von keinem Geringeren als Martin Suter sein Leben aufschreiben. Ob Schweinsteiger sein bei der Buchpräsentation genanntes Vorhaben umgesetzt hat? Er wollte 2022 Bücher lesen.

Februar 2022

Am 9. Februar wird die Leipziger Buchmesse zum dritten Mal in Folge abgesagt. Dabei hatte es zunächst von Seiten der Politik grünes Licht gegeben, doch dann wollten die großen Verlage nicht mehr dabei sein. Ein peinliches Trauerspiel.

Doch in Sachsen und anderswo lässt man sich nicht unterkriegen. Einige unabhängige Verlage verkünden eine alternative Popup-Messe, und weitere literarische Veranstaltungen folgen. Was die Großen nicht wollen, schaffen die Kleinen.

Wir lesen ein großes und vielleicht das letzte Buch eines französischen alten Mannes.







Michel Houellebecq: Vernichten – Eine Buchbesprechung





März 2022

Das Literarische Quartett findet ohne Thea Dorn statt und wird einmalig zum Trio. Am Meer wird »Offene See« gelesen und mit »Horizon – Forbidden West« eine Geschichte auf der PlayStation erspielt.







»Offene See« von Benjamin Myers an der offenen See vorgestellt





Im realen Leben findet Leipzig statt. Nicht die offizielle Buchmesse, aber viele alternative Veranstaltungen, von denen Isa Tschierschke berichtet.

Wolfgang Tischer flüchtet in die digitale Parallelwelt von Twitch und liest Märchen vor. Eine Parallelwelt kann auch aus Papier bestehen, und mit Jane Austen begeben wir uns lesend, schnibbelnd und schneidend auf die »Flucht zu Mr. Darcy«.

Wieder zurück in die reale Welt: David Gray über weiter:lesen22 in Leipzig.

Handfest wird es im Schreibzeug-Podcast von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer: Tipps, wie man einen Verlag findet.

April 2022

Wir bleiben im Schreibzeug-Podcast weiterhin konkret: Mit diesen 15 Tipps begeistern Sie Menschen für Ihr Buch.

Das meistverkaufte und erfolgreichste Buch des Jahres ist laut SPIEGEL-Bestsellerliste »Eine Frage der Chemie« von Bonnie Garmus. Noch im Dezember wird es auf Platz 2 stehen. Wolfgang Tischer hat es kommen sehen: Das Buch schafft die perfekte Illusion und kreiert ein Leben, wie wir es uns aus heutiger Sicht in den 1950er und 60er-Jahren gewünscht hätten. Im Dezember wird das Buch zudem den Preis der unabhängigen Buchhandlungen gewinnen. Ein großer Erfolg für den Piper Verlag. Zum Glück, denn für die deutschsprachige Lizenz dürfte man einiges an Geld hingeblättert haben.

Der 23. April ist der Welttag des Buches. Das Literarische Quartett wird aus diesem Anlass mit jungen Menschen besetzt. Das tut gut, bleibt aber leider eine bislang einmalige Sache. Im Jahre 2023 nochmals?

Noch eine fiktive Welt mit dreidimensionalem Audio: Wagner Ring des Nibelungen als Hörspiel.

Mai 2022

Noch ein alter Mann hat ein dickes Buch geschrieben. Im Jahre 2023 wird der zweite Teil folgen.







Karl Ove Knausgård: Der Morgenstern – Besser als Stephen King?





Isa Tschierschke liest da lieber Stine Pilgaard, und Birgit-Cathrin Duval besucht eine Lesung von Ursula Poznanski.

Um 2023 nicht nochmals ein Desaster wie 2022 zu erleben, verkündet die Leipziger Buchmesse eine Verlegung vom traditionellen März-Termin in den April hinein.

Der Literaturskandal des Jahres ist der um den PEN Deutschland. Die Jahreshauptversammlung des »Poets, Essayists, Novelists«-Verbandes in Gotha wird zum Desaster. Der erst 2021 zum Präsidenten gewählte Deniz Yücel spaltet die Schriftstellervereinigung mit seinen Aussagen. Nachdem seine Abwahl scheiterte, tritt Yücel dennoch zurück. Legendär wird sein Ausspruch, der PEN sei eine Bratwurstbude. Bereits im Juni wird es zur Spaltung des PEN Deutschland kommen.

Juni 2022

Mit einigen Mitstreiter:innen gründet Deniz Yücel den PEN Berlin. Aus dem Stand heraus ist diese Vereinigung von Schreibenden jünger und weiblicher. Viele wechseln vom PEN zum PEN Berlin. Die offizielle Anerkennung unter dem Dach des internationalen PEN soll 2023 erfolgen.

Ein ganz anderer Totgesagter und vielfach Gedoubelter singt in Baden-Baden bei der ersten Book Night, und in Stuttgart bewegt man sich literarisch im Paarlauf übers Land.

Der Bachmannpreis findet wieder im realen Leben statt. Nach zwei Jahren Sonderformat sind Jury und Lesende endlich wieder gemeinsam vor Ort in Klagenfurt. Und auch das Publikum darf wieder dabei sein, diesmal im Garten oder im Studio. Brigitte Schwens-Harrant wird zum beliebtesten Jury-Mitglied gewählt und den mit 25.000 Euro dotierten Bachmannpreis erhält Ana Marwan.

Wer schreibt, sollte an die Steuererklärung denken, zumindest wenn man vom Schreiben leben will.

Juli 2022

Es ist Sommer und wiederentdeckte Mondblumen blühen.

Neu entdeckt wird vom literaturcafe.de und Wolfgang Tischer das »Literaricum Lech«, das zum zweiten Mal in Lech am Arlberg stattfindet und sich in diesem Jahr der Erzählung »Bartleby, der Schreiber« von Herman Melville widmet. Den Text gibt es hier im literaturcafe.de als komplette Hörbuchfassung. Zudem blüht der Podcast des literaturcafe.de mit wunderbaren Gesprächen u. a. mit Mit-Initiator Raoul Schrott, der Kuratorin Nicola Steiner und Eröffnungsrednerin Elke Heidenreich.

August 2022

Nicht so friedlich wie die Sommerberge in Vorarlberg sind die in Amy McCullochs Thriller »Der Aufstieg«.

In eher flachen Gebieten hält sich Isa Tschierschke auf. Sie reist mit Tove Jansson durch Schweden. Das ist die von den Mumins.

Ansonsten kann man im Sommer Podcasts hören oder ihn auch mit Heinz Strunk in Niendorf an der Ostsee verbringen.







Heinz Strunk: Ein Sommer in Niendorf – Urlaubslektüre, für Menschen, die keine Urlaubslektüre mögen





Der Gerlinger Lyrikpreis 2022 geht an Markus Manfred Jung und wird später im Oktober überreicht werden. Lesenswert das kleine Büchlein einer anderen Preisträgerin: In »Herr Gröttrup setzt sich hin« sind drei Texte von Sharon Dodua Otoo, der Bachmannpreisträgerin von 2016, zusammengefasst.

Noch eine ganz besondere literarische Veranstaltung: Barbara Fellgiebel besucht das Louisiana Literaturfestival in Dänemark.

Und eine scheinbar aufgeregte Diskussion findet rund um Karl May statt. Ein merkwürdig rückwärtsgewandtes Kinderbuch wird vom Verlag vom Markt genommen. Assistiert von der BILD-Zeitung droht für einige der literarisch-kulturelle Untergang der eigenen Kindheit. Ein medial stark überhöhter Sturm im Wasserglas.

Doch was für jede kontroverse Diskussion um Bücher gilt, gilt auch hier: Am Ende des Jahres wird der Karl-May-Verlag aufgrund der überhitzten Diskussion einen erfreulichen Umsatzanstieg vermelden. Kritik hilft dem Verkauf.

September 2022

Amazon föhnt die Elben auf. Die Serie nach J. R. R. Tolkien ist (besser) schnell vergessen.

Elisabeth II. stirbt am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren. Ihr Sohn muss sich in die neue Rolle als König erst noch einfinden. Nicht jeder Füllfederhalter funktioniert königlich. Wir geben Tipps, die auch Autorinnen und Autoren aus dem gemeinen Volke beim Signieren helfen.

Oktober 2022

Podcasting sei Trend, sagen die einen. Es ist ein Hype, sagen die anderen. Für uns ist es normal, denn das literaturcafe.de podcastet seit 17 Jahren! Wer jetzt noch keinen Podcast hat, sollte »einfach machen«.

Der Oktober ist natürlich Buchmesse-Monat. Und die sieht in diesem Jahr endlich wieder (fast) normal aus. Nach der Lektüre ihres Romans spricht Wolfgang Tischer im Podcast des literaturcafe.de mit Dörte Hansen über »Zur See«. Ebenfalls eines der Bücher des Jahres.

Noch mehr Podcasts: Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer podcasten live bei YouTube und beantworten eure Fragen rund ums Schreiben.







Schreibzeug-Podcast LIVE! – Wir beantworten eure Fragen zum Thema Schreiben und Veröffentlichen





Und zu Halloween gibt es Gruseliges von den Gebrüdern Grimm zu hören.







Fitchers Vogel – Ein Märchen der Gebrüder Grimm, gelesen von Wolfgang Tischer





November 2022

Ebenfalls kehren die Stuttgarter Buchwochen zur Normalität zurück. Aus Frankfurt sind noch Gespräche mit Rebecca Gablé über das englische Mittelalter und mit Christine Koschmieder über das Leben und den Alkohol im Podcast des literaturcafe.de zu hören.

Zum Herbst gibt es »Tea Time« mit Ingrid Noll und lyrischen Pilzsuche mit Markus Manfred Jung.

Dezember 2022

Wir gehen mit Sisi und Karen Duve reiten.

Ansonsten reicht es leider nicht, dass Sophie Passmann behauptet, ihre Literatursendung sei anders, wenn sie es in Wirklichkeit gar nicht ist. Literatur im Fernsehen endet offenbar immer in der Sitzgruppe.

Manchmal wundert es uns selbst: Tests von Kindle Geräten sind immer beliebt und oft abgerufen. So auch der Beitrag zum Kindle Scribe, der uns aufgrund der mangelhaften bzw. rudimentären Software (noch?) nicht überzeugt.

Zum Jahresende meldet der ORF für 2023 zwei Wechsel in der Bachmannpreis-Jury. Das ist positiv.

Eine traurige Nachricht kommt zum Jahresende: Der Lyrik-Experte und Literaturkritiker Michael Braun stirbt überraschend im Alter von 64 Jahren.

Und im Kino sehen wir »Was man von hier aus sehen kann«.

Was waren Ihre schönen Momente im Jahr 2022? Wie wird das Jahr 2023 werden? Was kommt? Was bleibt? Was geht?

Das Team des literaturcafe.de wünscht Ihnen und der ganzen Welt ein wunderbares, friedvolles, gesundes Jahr 2023 mit vielen wunderbaren Begegnungen im echten und im digitalen Leben!