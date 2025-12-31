Die besten Wünsche für 2026 mit unserem Jahresrückblick 2025!

Sebastian Guggolz (Foto: Nils Stelte), Lilly Lucas, Wolfgang Tischer, Natascha Gangl, Tahsim Durgun, KI-Autoren

Traditionell beginnen wir das neue Jahr mit einem Blick auf das vergangene. Lesen Sie unseren ganz persönlichen literarischen Rückblick auf das Jahr 2025. Welche Themen haben uns bewegt?

Prolog: Der Jahresrückblick, den die KI nicht schreiben kann Das Thema »Künstliche Intelligenz« spielt im Jahr 2025 erneut eine große Rolle – auch im literaturcafe.de. Beim Jahresrückblick liegt daher die Frage nahe: Kann den nicht die KI schreiben? Immerhin ist der Aufbau seit Jahren gleich. Chronologisch wird das Jahr anhand der wichtigsten Beiträge im literaturcafe.de beschrieben und mit kurzen, lakonischen Wertungen versehen. Wenn sich die KI die älteren Rückblicke anschaut und die Art und den Stil analysiert, dann müsste es doch kein Problem sein, anhand der Beiträge des Jahres 2025 einen Jahresrückblick per KI zu verfassen. Wir bitten die KI also zunächst einmal, die Struktur, inhaltliche Schwerpunkte, Stil und Tonalität der Rückblicke zu beschreiben. Das Ergebnis klingt gut und vielversprechend. Doch nach der Bitte, den Rückblick auf 2025 zu verfassen, folgt leider die übliche Seichtigkeit und Phrasenhaftigkeit der KI. Das Jahr »beginnt mit einer brisanten Frage«. Oh, nein! Es folgen läppische und uninspirierte Zusammenfassungen. Schnell ist klar: Einen Jahresrückblick im Stil des literaturcafe.de können trotz Vorlagen weder ChatGPT noch Claude verfassen. Komplett zum Desaster wird das ganze bei Googles Gemini, das unter anderem die Wahl zum Wort des Jahres schon auf den Februar datiert und die krudesten Dinge behauptet. Überhaupt scheint es mit der KI wie mit anderem Technik-Schnickschnack wie beispielsweise den Sprachassistenten zu sein: Am Anfang scheint das alles sehr beeindruckend, doch irgendwie gewinnt man den Eindruck, dass die Dinge trotz euphorischer Mitteilungen der Hersteller mit neuen Versionen eher schlechter als besser werden. Also wird dieser Rückblick – wie schon in den vielen Jahren zuvor – von Hand und von Menschen geschrieben. Inklusive der Bindestriche 😉

Januar 2025

Until we cry again – Totsichere Tipps für deinen New Adult Roman

Nach dem Rückblick auf 2024 beginnen wir das Jahr 2025 mit einer akustischen Vorschau auf das Jahr 2025. In einen Podcast-Folge blickt Wolfgang Tischer auf die nicht ungefährliche TikTok-Abhängigkeit des Buchhandels. Ohne das Netzwerk aus China gäbe es kein Umsatzplus. Wer TikTok in Deutschland aufruft, sieht seit April 2025 eine ungewöhnliche Warnung: Das Unternehmen informiert über einen laufenden Datenschutz-Rechtsstreit mit der irischen Datenschutzbehörde. Wohin wird das führen? Da TikTok und New Adult eng verbunden sind, gibt es 11 todsichere Tipps, wie dein New-Adult-Roman zum Bestseller wird.

Aktuelle Warnung (Dezember 2025) beim Aufruf von TikTok: Datenschutz nicht eingehalten

Das Thomas-Mann-Jahr 2025 löst das Kafka-Jahr 2024 ab und im literaturcafe.de werden wir später im Jahr noch zu 10% den Zauberberg betreten.

Der Schreibzeug-Podcast von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer wird zum Jahresende 2025 die 100. Folge feiern. Am Jahresanfang werden die besten Texte prämiert, die versuchen, einen Witz zu erzählen. Auch der Witz-Standard »Wie viele Autoren benötigt man, um eine Glühbirne zu wechseln?« ist eine Vorlage für die KI, die mehr oder weniger witzig ist.

Februar 2025

Sebastian Guggolz, Leiter der Klassiker im S. Fischer Verlag und später im Jahr der neue Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels (Foto: Nils Stelte)

Auch die Stuttgarter Zeitung widmet sich der Verbindung zwischen TikTok und der Buchbranche.

Viele Besucherinnen und Besucher des literaturcafe.de stellen sich die Frage, warum wir stets über das Literarische Quartett schreiben, doch die Menschen lieben wiederkehrende Motive und die gleichen Geschichten.

Seit diesem Jahr (2026!) sind die Texte von Thomas Mann gemeinfrei, denn der Autor starb vor über 70 Jahren. Jeder darf sie jetzt vorlesen oder verändern. 2025 wurde der 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers aus Lübeck gefeiert, und wir wollten von Sebastian Guggolz vom S. Fischer Verlag unter anderem wissen, wie man sich gegen eine zu befürchtende Flut billiger Mann-Ausgaben wappnet. Wir sprechen mit dem Mann, der später im Jahr zum neuen Vorsteher des Börsenvereins gewählt wird, über Mann.

Wieder das Thema KI: Verkauft sich ein New Adult Ratgeber, der mit einer KI erstellt wurde und bei dem dies deutlich offengelegt wird? Ein Jahr später kann man sagen: Nein. Gerade einmal 20 Exemplare wurden verkauft. Wer offen damit umgeht, dass beim Erstellen die KI zu Einsatz kam, wird von Amazon offenbar abgewertet. Betrügen und Verschweigen scheint lukrativer. Aber auch das Thema KI-Kennzeichnung wird später im Jahr nochmals eine Rolle spielen.

März 2025

Wolfgang Tischer und Tahsim Durgun (rechts) nach dem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse 2025

Schreiben (ohne KI!) kann und sollte Spaß machen, doch nicht immer ist das der Fall. Schreiben kann manchmal auch belasten.

Doch wie gut schreibt eine KI? Auch dieser Frage sind wir nachgegangen, nachdem OpenAI-Chef Sam Altman mit den angeblichen literarischen Fähigkeiten von ChatGPT prahlte.

Natürlich ist die Leipziger Buchmesse im März wieder das Highlight. Neben dem Schreibzeug-Podcast live und dem Gastland Norwegen gibt es Gespräche mit Tom Hillenbrand, Anna Savas, Ursula Poznanski und Tahsim Durgun zu hören.

April 2025

Die Bewohner der Lego-Baker-Street: Doktor Watson, Paige, Sherlock Holmes, Professor Moriarty, Irene Adler (Foto: lego.com)

Wir weisen auf ein Lego-Book-Nook mit Sherlock Holmes hin, eine Art Buchstütze als Diorama. Den Bausatz haben wir auch gekauft, er lagert hier aber noch originalverpackt und wird vielleicht 2026 im Livestream zusammengesetzt.

Mai 2025

Das tägliche Literaturquiz im literaturcafe.de

Nichts Innovativeres als kommende schöne Tage? Stephen King? Martin Suter? Der Schauspieler und Sprecher Jens Wawrczeck wendet sich einem Klassiker zu und vertont Psycho. Mit Wawrczeck sprechen wir hörenswert übers Sprechen.

Im Mai ist Muttertag, die Literaturtipps dazu kommen ohne Kinder aus.

Das literaturcafe.de startet ein tägliches Literaturquiz, mit dem man sein Wissen testen kann. Das können Sie für heute gleich hier machen:

0 Punkte 0 Tage Moment. Quiz wird geladen... ⚠️ Erneut versuchen JavaScript erforderlich Für das Literarische Tagesrätsel wird JavaScript benötigt. Bitte aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser. Zur statischen Fragenübersicht

Juni 2025

E-Book müssen barrierefrei gestaltet werden. Wir erklären, wie das auch Self-Publisher hinbekommen.

Mit Hilfe der KI kann die längst verstorbene Agatha Christie bei der BBC Webinare geben. Das ist etwas gruselig.

Nachruf: Der Autor und Übersetzer Reinhard Kaiser stirbt im Alter von 75 Jahren.

Das Highlight (nicht nur) im Thomas-Mann-Jahr: Wolfgang Tischer liest 10% des Zauberbergs auf dem größten Marktplatz Deutschlands. Das sind 4 Stunden! Hier kann man sehen, wie das Lesen war.

Und dann war natürlich wieder Bachmannpreis mit Bachmann-Podcast. Ein Jahr vor dem 100. Geburtstag von Ingeborg Bachmann wird ihr Elternhaus zum Bachmann-Haus und -Museum. Zur Eröffnung sind ihre beiden Geschwister Heinz und Isolde anwesend. Ein berührendes Ereignis.

Boris Schumatsky (Deutschlandfunkpreis), Tara Meister (Carinthischer Sommer – Festivalschreiberin), Natascha Gangl (Bachmannpreis und Publikumspreis), Almut Tina Schmidt (3sat-Preis) und Nora Osagiobare (Kelag-Preis) – die Preisträger der 49. Tage der deutschsprachigen Literatur 2025 in Klagenfurt (von links nach rechts / Foto: Tischer)

Den Bachmannpreis 2025 gewinnt Natascha Gangl. Und wie so oft wirkt die Punktvergabe leicht dubios.

Juli 2025

Raynor Winn, Autorin von »Der Salzpfad« (Foto: Theroadislong, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Vom 3. bis zum 6. Juli hätte in Lech am Arlberg zum fünften Mal das Literaricum stattfinden sollen. Doch die Stadt hat kein Geld mehr. Abgesagt.

Es schien der literarische Skandal des Jahres zu sein: Pünktlich zum Kinostart der Bestseller-Verfilmung von »Der Salzpfad« wirft die britische Zeitung »The Observer« der Autorin Raynor Winn vor, dass wesentliche Teile der Lebensgeschichte nicht so gewesen wären, wie im Buch und im Film dargestellt. Obwohl der Observer nachlegt und versucht, den Skandal am Kochen zu halten, sehen das die Leserinnen und Leser nicht so eng. Warum kam der »Skandal« erst jetzt ans Licht? Und: Ist das nicht das, was man »Roman« und »Literatur« nennt?

»Die KI und die Bücher« ist ein Thema, das in unterschiedlichen Varianten beleuchtet und bespielt wird. Welche Memes zu einer Kinderbuchfigur sind erlaubt? Und ist der KI-Einsatz fürs Cover eines Klassikers weniger schlimm als für den Text?

Ursula Krechel 2019 beim Signieren im Anschluss an die Verleihung des Jean-Paul-Preises | Foto: Amrei-Marie / CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Derweil geht ganz analog der Büchner-Preis 2025 an Ursula Krechel.

Außerdem muss im Thomas-Mann-Jahr die Frage erlaubt sein, ob der Mann mit seinen Texten heute noch eine Chance bekommen würde.

August 2025

Urlaub im Schwarzwald oder in der Bretagne? Oder nach Louisiana?

Charlotte Gneuß und Marc-Christoph Wagner auf der Bühne des Luisiana Literaturfestivals

Der Deutsche Buchpreis beginnt mit seiner Dramaturgie und die Longlist ist da.

Um das Lesen zu fördern, plant man in Dänemark für 2026 die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Bücher. Nicht nur im literaturcafe.de, auch in anderen Medien wird darüber viel berichtet. Aber was ist aus dem Plan geworden? Tatsächlich haben wir gerade einen Nachtrag für den damaligen Bericht geschrieben: Im Dezember 2025 wurde die Abschaffung der Mehrwertsteuer vom Dänischen Parlament beschlossen. Die Steuer entfällt ab dem 1. Juli 2026, die Verlage haben eine rund 20%ige Preissenkung versprochen.

Wieder das Thema KI: Bewertet ChatGPT einen Text umso literarischer, je unsinniger er ist?

September 2025

Eine Übersetzung wirkt so schlecht wie von der KI angefertigt, dabei stammt sie von einem Büchnerpreisträger.

Ansonsten ist es der Monat der Caroline Wahl. Die Verfilmung von »22 Bahnen« läuft im Kino an und ihr neuestes Buch »Die Assistentin« erscheint. Das Feuilleton lobt den Roman über eine Praktikantin in der Buchbranche, die Leserinnen sind wenig bis gar nicht begeistert. Was ist da los?

Oktober 2025

Ist oder war: Sommerlandschaft mit SOMMER

Ein sprachliches Brotthema wird erörtert: Das Geheimnis des erzählerischen Präteritums.

Über den Nobelpreis 2025 wird spekuliert, dann ist es (bzw. er) raus: er geht in diesem Jahr an László Krasznahorkai. Verdient, sagen alle.

Dorothee Elmiger bei der Dankesrede zum Deutschen Buchpreis. (Foto: Christof Jakob/Börsenverein des Deutschen Buchhandels)

Den Deutsche Buchpreis 2025 erhält Dorothee Elmiger, kurz darauf folgt für »Die Holländerinnen« auch der Schweizer Buchpreis und der Bayerische Buchpreis. Preisgekrönter kann ein Buch ja wohl nicht sein. Die Kritiker sind begeistert, einige Leser kommen jedoch mit der Geschichte nicht so recht klar, die komplett in indirekten Rede verfasst ist.

Der Buchhandel jammert bekanntlich immer. Dass dafür durchaus Grund besteht, belegen die Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Zahl der Buchhandlungen nimmt ab.

Lilly Lucas und Wolfgang Tischer vor dem Podcast-Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Lilly Lucas wird zur »Booktok Autorin« des Jahres gewählt und kurz vor der Preisverleihung hat sich Wolfgang Tischer mit der Bestsellerautorin unterhalten.

Sagenhaft: Stephen King erzählt Hänsel und Gretel, und Robert MacFarlane macht Flüsse zu Lebewesen.

Ansonsten obligatorisch im Oktober: die Frankfurter Buchmesse.

November 2025

Fürs Foto zusammengerückt (von links): Moderator Wolfgang Tischer, Pierre Bourdon (ekz Bibliotheksservice), Bärbel Dorweiler (Thienemann Verlage) und Tom Kraushaar (Klett-Cotta)

Diesen Jahresrückblick kann so keine KI schreiben (siehe Prolog). Aber vielleicht Ausschnitte aus nie veröffentlichten Romanen? Wir öffnen daher nach 27 Jahren unseren Adventskalender nicht mehr, der gewissermaßen ein Opfer der KI wurde.

Doch Obacht: Nicht jeder Text mit einem Gedankenstich stammt von einer KI!

Aber wie setzen Verlage KI jetzt schon ein? In Stuttgart wird es diskutiert. Und ist die KI der Tod fürs Bücherschreiben? Im Podcast wird es diskutiert.

Das »Punschlied« hingegen stammt nicht von der KI, es wurde von Friedrich Schiller noch persönlich gedichtet.

Dezember 2025

Wann soll der Einsatz von KI bei der Buchproduktion gekennzeichnet werden? Seit Oktober lief eine Umfrage im literaturcafe.de, deren Ergebnisse nun veröffentlicht sind.

Wolfgang Tischer, Herausgeber des literaturcafe.de und gelernter Buchhändler, steht im Weihnachtsgeschäft wieder im Laden. Ein ganz besonderes persönliches Experiment.

War das Jahr der Beginn einer »KI-Ära«? Zumindest wurde es das Wort des Jahres. Aber wer sagt das schon?

Klebrige Frage: SPIEGEL-Bestseller? Oder SPIEGEL-Bestseller-Autor?

Weniger überraschend: Eine Recherche der Süddeutschen Zeitung scheint zu belegen, dass Bestseller-Aufkleber indirekt käuflich sind. Doch bereits vor 50 Jahren war das ähnlich.

Und so blicken wir am Ende des Jahres nach Klagenfurt, wo im kommenden Jahr der Bachmannpreis zum 50. Mal stattfinden wird – und hoffentlich nicht zum letzten Mal.

Und wir blicken auf die Liste der 2025 verstorbenen Autorinnen und Autoren. Die meisten, so muss man feststellen, waren über 80 Jahre alt. Tragisch ist der Tod der Hamburger Krimi-Autorin Alexandra Fröhlich (58†), die von ihrem eigenen Sohn erstochen wurde.

Oh. Ungünstiges Ende für die Überleitung. Und dennoch:

Das Team des literaturcafe.de wünscht Ihnen und der ganzen Welt ein wunderbares, friedvolles, gesundes Jahr 2026 mit vielen inspirierenden Begegnungen im echten und im digitalen Leben!