Baker Street als Book Nook: Lego bringt Sherlock-Holmes-Bausatz fürs Buchregal

Elementar, mein lieber Watson! Lego veröffentlicht im Juni 2025 einen Sherlock-Holmes-Bausatz. Das dänische Unternehmen setzt dabei auf den populären BookNook-Trend und präsentiert mit 1.359 Teilen eine aufklappbare 221B Baker Street als Hingucker fürs Buchregal. Auch wir werden wieder bauen!

Zwischen Literatur und Klötzchenwelt

Die ikonische Wohnung des Meisterdetektivs und seines treuen Begleiters Dr. Watson wird im neuen Set der »Lego Icons«-Reihe zum Leben erweckt. Mit einer Höhe von 21 cm und einer Breite von 37 cm im aufgeklappten Zustand entsteht ein Miniatur-Diorama der berühmten Londoner Adresse 221B Baker Street, das zahlreiche Hinweise aus Sir Arthur Conan Doyles Geschichten enthält. Von Sherlock Holmes’ Geige bis hin zu versteckten Hinweisen auf berühmte Fälle – für Kenner der Kriminalfälle gibt es viel zu entdecken.

Das Diorama kann sowohl als geschlossenes Schmuckelement im Buchregal als auch geöffnet präsentiert werden. Leider enthält es keine Beleuchtung, doch es ist davon auszugehen, dass Dritthersteller für Licht sorgen werden.

Book Nook in Plastik

Mit diesem Set springt Lego geschickt auf den Book-Nook-Trend auf, der in den letzten Jahren die sozialen Medien erobert hat. Wer sich an den Beitrag des literaturcafe.de zum Thema »Live Book Nook bauen auf TikTok« erinnert, weiß, worum es geht: kunstvolle Miniatur-Dioramen, die zwischen Büchern im Regal platziert werden und literarische Welten im Kleinformat zeigen. Was bislang hauptsächlich als Holzbausatz erhältlich ist, bringt Lego nun in seine Plastik-Welt.

Zu den Figuren, die die kleine Baker Street bevölkern, gehören neben Sherlock Holmes und Doktor Watson der Bösewicht Professor Moriarty, Irene Adler und Zeitungsausträgerin Paige. Die Straßenszene im viktorianischen England ist klar ein Bausatz für Erwachsene, Sammler und Holmes-Fans.

Bauabenteuer in der Baker Street

Das literaturcafe.de hat sich den Bausatz, der im Juni 2025 erscheinen wird, bereits vorbestellt und wird den Zusammenbau demnächst live auf Twitch oder BookTok streamen. Damit folgen wir unserer kleinen Tradition der Lego-Bauprojekte mit Literaturbezug, wie bei der Schreibmaschine oder der Buchhandlung, die wir in der Vergangenheit bereits »verklötzelt« haben.

Ob während des Bauens auch der eine oder andere Sherlock-Holmes-Fall gelöst wird? Zumindest das Mysterium, wie man 1.359 Teile sinnvoll zu einem Ganzen zusammenfügt, werden wir live zu lösen versuchen. Falls Sie dabei sein möchten: Halten Sie die Ankündigungen auf der Website des literaturcafe.de im Auge oder abonnieren Sie unseren Newsletter – der Fall des zerlegten Detektivs wird bald eröffnet!

Lego Icons »Sherlock Holmes Bücherstütze (Book Nook)« (10351)