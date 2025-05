KEIN TIER. SO WILD. – Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze für die Kino-Premiere in Stuttgart

Am 7. Mai 2025 feiert der Film KEIN TIER. SO WILD. Premiere in Stuttgart, bevor er am 8. Mai bundesweit in den Kinos startet. Regisseur Burhan Qurbani (Berlin Alexanderplatz) erzählt darin Shakespeares Tragödie Richard III. als modernes Gangsterdrama im heutigen Berlin. Der Film verspricht ein intensives Kinoerlebnis über Macht, Intrigen und den Preis des Ehrgeizes. Wir verlosen 2×2 Gästelistenplätze für die exklusive Premiere in Stuttgart – bei der auch Regisseur Burhan Qurbani und Hauptdarstellerin Kenda Hmeidan anwesend sein werden!

Shakespeare in Berlin

Shakespeares Tragödie von Richard III. wird in KEIN TIER. SO WILD. neu erzählt: Zwei einflussreiche arabischstämmige Familien, die Clans der Yorks und der Lancasters, haben den jahrelang tobenden Bandenkrieg von den Straßen Berlins in den Gerichtssaal verlegt. Rashida, die jüngste Tochter des Hauses York und als Anwältin Teil der Verhandlungen, beendet den blutigen Konflikt mit einem gezielten Anschlag auf die Köpfe des rivalisierenden Lancaster-Clans. Endlich Frieden! Doch als Frau ist Rashida in dieser von Männern dominierten Unterwelt weiterhin nur eine Marionette – Schwester, ja, Tochter, ja, aber nie eine Königin.

Doch Rashida will sich nicht unterordnen. Sie will herrschen. Um die Krone an sich zu reißen, spinnt sie Intrigen, verführt Feinde und opfert sogar Geliebte. Dann, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, wird Rashida von der Gewalt eines ganz anderen Krieges eingeholt. Sie wird unvermittelt in ihr Innerstes zurückgeworfen: Erinnerungen an eine von Bomben erschütterte Kindheit kommen hoch – ein Garten aus Einsamkeit und Zerstörung, Spiegel einer verletzten Seele. Rashida ist die Herrscherin über ein Königreich aus Staub und Dreck.

Neue Literaturverfilmung von Burhan Qurbani

Fünf Jahre nach seiner furiosen Berlin Alexanderplatz-Adaption kehrt Burhan Qurbani mit einem neuen Film zurück, der Shakespeares Richard III radikal modernisiert und ins heutige Berlin verlegt. KEIN TIER. SO WILD. führt uns atmosphärisch dicht, inhaltlich intensiv, visuell kraftvoll und mit präzise geschliffenen Dialogen in eine zugleich vertraute und doch fremdartige Welt. Im Zentrum dieses unerbittlichen Bandenkriegs zweier Familien bahnt sich Rashida, die jüngste Tochter einer der Familien, ihren Weg brutal und ohne Rücksicht auf Verluste nach oben – und muss dafür schließlich einen hohen Preis bezahlen.

KEIN TIER. SO WILD. – Deutschland, Frankreich, Polen 2025. Mit Kenda Hmeidan, Verena Altenberger, Hiam Abbass, Mehdi Nebbou u.a. Drehbuch: Burhan Qurbani und Enis Maci (frei nach William Shakespeares Richard III). Regie: Burhan Qurbani. Laufzeit: 142 Min. FSK: 16. Kinostart: 08.05.2025.

KEIN TIER. SO WILD.: Gewinnen Sie Gästelistenplätze für die Premiere in Stuttgart!

Zur Premiere von KEIN TIER. SO WILD. am 7. Mai 2025 im Stuttgarter Delphi-Kino verlosen wir 2×2 Gästelistenplätze. Die Gewinner werden in die Gästeliste eingetragen und können den Film noch vor offiziellem Kinostart bei der exklusiven Premiere erleben – inklusive der Möglichkeit, Regisseur Burhan Qurbani und Hauptdarstellerin Kenda Hmeidan live vor Ort zu sehen.

Einsendeschluss ist der 3. Mai 2025. Bitte füllen Sie das Teilnahmeformular unten aus und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Für welchen Film-Bösewicht hatten Sie heimlich Sympathien? Ihre Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Kontaktdaten der Gewinner werden zwecks Einlass auf der Gästeliste an den Veranstalter der Premiere übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Sie sollten uns versichern, dass Sie im Falle eines Gewinns auch wirklich nach Stuttgart kommen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Hier war das Teilnahmeformular zu finden. Leider ist der Einsendeschluss bereits erreicht und keine Teilnahme am Gewinnspiel mehr möglich.