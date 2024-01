Live: Booknook bauen auf TikTok

Ob er beim Bauen auch noch lacht? Wolfgang Tischer wird ein Booknook bauen

Booknooks sind eine Mischung aus Buchstütze, Puppenhaus, 3D-Puzzle und Nachtlicht – und ein Trend auf TikTok. Am Mittwoch, 31. Januar 2024 ab 20 Uhr baut Wolfgang Tischer ein Booknook live auf TikTok. Vorbild ist eine berühmte Buchhandlung in Paris.

Die ganz Kreativen basteln sich ein Booknook aus Schuhkartons Pappkartons und anderen Materialien selbst. Mittlerweile gibt es aber auch käuflich zu erwerbende Bausätze inklusive Beleuchtung.

Wörtlich übersetzte bedeutet der Begriff »Buchwinkel«, und tatsächlich stellen die kleinen Kästchen platziert zwischen Büchern im Buchregal einen scheinbaren Eingang in eine kleine Bücherwelt dar. So gibt es selbstverständlich auch Booknooks zu speziellen Büchern oder Genres.

Bausatz mit Warnung: Für die 194 Teile werden 3 1/2 Stunden als Bauzeit angegeben

Im Rahmen der TikTok-Aktivitäten baut Wolfgang Tischer am Mittwoch, 31. Januar 2024 ab 20 Uhr live einen Booknook-Bausatz zusammen, der einen Winkel in der berühmten Pariser Buchhandlung »Shakespeare and Company« zum Vorbild hat. Der Hersteller gibt die Bauzeit der 194 Teile mit dreieinhalb Stunden an. Wie bei den Live-Streams auf Twitch wird also wieder viel Zeit zum Plaudern und Fragen stellen sein (via Chat). Die kostenfreie Teilnahme ist via TikTok-App oder (nur zum Zuschauen) über den Link unten möglich.

Seien Sie bei diesem Experiment live dabei! Am Mittwoch, 31. Januar 2024 ab 20 Uhr.

Die Ankündigung