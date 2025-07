Verlagsabsage garantiert: Warum Thomas Mann heute keine Chance mehr hätte

Thomas Mann, Kafka oder Musil w├╝rden heute wahrscheinlich keinen Verlagsvertrag mehr bekommen ÔÇô nicht weil sie schlecht sind, sondern weil wir anders lesen. Was fr├╝her gro├če Literatur war, gilt heute oft als zu langsam, zu sperrig, zu unklar. Unverk├Ąuflich! Das kann man beklagen oder mit der Zeit gehen.

Angenommen, Thomas Mann w├╝rde heute ┬╗Der Zauberberg┬ź bei einem Verlag einreichen. Die Antwort k├Ąme wahrscheinlich nach drei Monaten per Standardmail (wenn ├╝berhaupt): ┬╗Vielen Dank f├╝r Ihr Interesse an unserem Verlag. Leider passt Ihr Manuskript nicht in unser aktuelles Programm. Wir w├╝nschen Ihnen alles Gute!┬ź Und das w├Ąre keine h├Âfliche Ausrede, sondern ehrlich gemeint.

Nicht etwa, weil Thomas Mann schlecht schreibt. Schlie├člich hat er f├╝r seine Texte den Nobelpreis erhalten. Doch das war 1929, das ist fast 100 Jahre her. Der Literaturbetrieb und die Verlage haben 2025 v├Âllig andere Erwartungen als zu Zeiten der klassischen Moderne. Denn das Leseverhalten hat sich ge├Ąndert. Die Zahlen des deutschen Buchmarktes zeigen die Realit├Ąt: W├Ąhrend der Gesamtumsatz 2024 zwar um 1,8 Prozent auf 9,88 Milliarden Euro stieg, wie der B├Ârsenverein meldete, ist dies prim├Ąr dem wachsenden Erfolg von Social-Media-getriebenen Genres wie Young Adult und New Adult zu verdanken.

Literatur? Ja. Aber bitte mit Rendite!

Bei einem wachsenden, aber immer umk├Ąmpfteren Markt k├Ânnen sich Verlage literarische Experimente oder Nachwuchsf├Ârderung immer weniger leisten. Die Zahl der Buchk├Ąufer ging 2024 um 2,0 Prozent zur├╝ck ÔÇô nur bei den 16- bis 29-J├Ąhrigen stieg sie deutlich an (16-19 Jahre: +9,6 Prozent, 20-29 Jahre: +7,7 Prozent), so die offiziellen Zahlen des Buchhandels.

Diese junge und ├╝berwiegend weibliche Zielgruppe liest aber anders: Sie bevorzugt Young Adult und New Adult-B├╝cher, die durch BookTok bekannt wurden und inhaltlich oft erwartbar und einfach gestrickt sind. Komplexe Literatur wie die von Thomas Mann w├╝rde diese kaufkr├Ąftige Altersgruppe nicht erreichen.

Lesen nach F-Muster

Das Leseverhalten der Nutzer ├Ąndert sich fundamental. Online lesen Menschen ohnehin anders als in gedruckten Publikationen. Selten wird hier Zeile f├╝r Zeile gelesen, sondern ┬╗gescannt und ├╝berflogen┬ź. Der Leser geht dabei nach einem F-Muster vor, liest also vor allem die erste Zeile eines Inhaltes, dann die ersten W├Ârter einer Zeile und nach Abschnitten wieder die erste Zeile. Diese Erkenntnis basiert auf Eye-Tracking-Studien der Nielsen Norman Group, die das Leseverhalten von Hunderten Probanden auf tausenden Webseiten untersuchte.

Diese ver├Ąnderte Wahrnehmung hat direkten Einfluss auf die Manuskriptbewertung. Auch B├╝cher sollten heute sofort ┬╗funktionieren┬ź, sie m├╝ssen die Leserin mit den ersten S├Ątzen packen und d├╝rfen sie nicht mit langen Einleitungen verlieren.

Klassiker – aber bitte k├╝rzer

Wobei Thomas Mann an seinem ausufernden Stil bereits damals gescheitert w├Ąre. Als Thomas Mann 1900 das Manuskript seiner ┬╗Buddenbrooks┬ź an Samuel Fischer schickte, war dieser nicht begeistert. ┬╗Glauben Sie, dass es Ihnen m├Âglich ist, Ihr Werk um etwa die H├Ąlfte zu k├╝rzen, so finden Sie mich im Prinzip sehr geneigt, Ihr Buch zu verlegen […] Ich weiss, dass ich Ihnen eine ungeheuerliche Zumuthung stelle┬ź, schrieb der Verleger.

Thomas Mann bestand auf der urspr├╝nglichen L├Ąnge seines Familienepos und belastete damit die noch frischen Bindungen zum renommierten Verlag. Der Verleger lie├č sich jedoch ├╝berzeugen und druckte den Roman, der sich anfangs nur schleppend verkaufte. Doch w├╝rden heutige Verlage einer solchen Beschwerde noch Geh├Âr schenken? Ein so von sich ├╝berzeugter Autor w├╝rde als schwierig gelten. Besser ablehnen.

Kein Hook? Kein Vertrag.

Nehmen wir den ber├╝hmten Beginn des ┬╗Zauberbergs┬ź: ┬╗Ein einfacher junger Mensch reiste im Hochsommer von Hamburg, seiner Vaterstadt, nach Davos-Platz im Graub├╝ndischen ÔÇŽ┬ź Heute w├╝rde eine Lektorin wahrscheinlich fragen: ┬╗Wo ist der Hook? Wo ist die Spannung? Warum soll ich weiterlesen?┬ź

Die gem├Ąchliche Einf├╝hrung Hans Castorps ├╝ber mehrere Seiten entspricht genau dem, was heute als problematisch gilt: ┬╗zu viele Texte mit langem Anlauf┬ź. Die philosophischen Diskussionen zwischen Settembrini und Naphta w├╝rden als zu kopflastig abgelehnt werden. Die ber├╝hmte Schnee-Episode, in der Castorp stundenlang durch die Schneelandschaft wandert und dabei ├╝ber das Leben philosophiert, w├Ąre ein Paradebeispiel f├╝r ┬╗unterbricht den Lesefluss┬ź.

Expos├ę? Viel Gl├╝ck, Herr Musil

Robert Musil h├Ątte es noch schwerer. Versuchen Sie mal, ┬╗Der Mann ohne Eigenschaften┬ź in einem Pitch zu erkl├Ąren: ┬╗Ein junger Mann namens Ulrich nimmt sich ein Jahr ÔÇ║Urlaub vom LebenÔÇ╣ und wird Sekret├Ąr seiner Cousine, die eine Aktion zum Thronjubil├Ąum des ├Âsterreichischen Kaisers plant. Es passiert eigentlich nichts Dramatisches. Achja: das Buch ist noch nicht fertig geschrieben.┬ź

Musil selbst macht im Mann ohne Eigenschaften eine ┬╗konstruktive Ironie┬ź zum Programm: ┬╗Ironie ist: einen Klerikalen so darzustellen, da├č neben ihm auch ein Bolschewik getroffen ist. Einen Trottel so darstellen, da├č der Autor pl├Âtzlich f├╝hlt: das bin ich ja zum Teil selbst┬ź. Diese Komplexit├Ąt ist heute schwer vermittelbar.

Wenn die KI das Sagen hat

Nicht nur Menschen bewerten heute Manuskripte. Media Control, der offizielle Ermittler der deutschen Buchmarkt-Charts, hat ein KI-basiertes Tool namens ┬╗DemandSens┬ź entwickelt, das Verkaufserfolg von B├╝chern vorhersagen soll. Das System soll ┬╗f├╝nf Milliarden Verkaufsdaten in nur 1,3 Sekunden┬ź analysieren und erstellt Prognosen f├╝r drei, sechs und zw├Âlf Wochen.

Amazon hat bereits alle B├╝cher in digitalisierter Form vorliegen, kennt Verkaufszahlen und die Verkn├╝pfungen von B├╝chern untereinander. Mit dem Kindle und Audible wissen sie sogar, was innerhalb der B├╝cher gelesen wird. Es ist eine Frage der Zeit, bis dieses Wissen zusammengef├╝hrt und mittels KI zug├Ąnglich gemacht wird ÔÇô wenn es nicht schon l├Ąngst passiert.

Ein Text wie Kafkas ┬╗Das Schloss┬ź w├╝rde an solchen Systemen scheitern: Konflikt nicht eindeutig, Protagonist nicht aktiv genug, kein befriedigender Abschluss.

Literatur in 60 Sekunden

Die Vermarktung von B├╝chern hat sich grundlegend ver├Ąndert. Erfolgreiche Titel m├╝ssen heute auf Social Media funktionieren, m├╝ssen ┬╗aesthetisch┬ź sein und sch├Âne Zitate f├╝r Posts liefern. Ein Roman muss in 60-Sekunden-Videos erkl├Ąrbar sein. Und die kaufkr├Ąftige Community sollte Autorin oder Autor am besten gleich noch selbst mitbringen.

BookTok, die Buchcommunity auf TikTok, habe laut eigener Aussage 2024 ├╝ber 25 Millionen Buchverk├Ąufe in Deutschland beeinflusst ÔÇô mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor. ┬╗BookTok hat in den letzten Jahren eine enorme Dynamik in die Buchbranche gebracht┬ź, so Ulrike Altig, Gesch├Ąftsf├╝hrerin von Media Control. Diese Entwicklung zeigt die Kraft der BookTok Community und deren Einfluss auf Ver├Ąnderungen im Markt.

Fr├╝her Experimentierfreude, heute Absatzrisiko

Der deutsche Buchhandel orientiert sich zunehmend an schnellen Erfolgen. Die ┬╗Bestseller┬ź von Autorinnen und Autoren, ┬╗deren Namen nicht einmal der Wind kennt┬ź, werden saisonweise durchgetaktet, kritisierte Gerhard Beckmann bereits 2022. Bestsellerlisten spiegeln nicht mehr die Realit├Ąten des Marktes. Darum bieten sie auch zunehmend weniger Kauf- und Lese-Anreize. Und wenn, dann nur in Form eines orangefarbenen Aufklebers, denen offenbar viele blind vertrauen.

Was fr├╝her literarische Experimentierfreude war, ist heute ein Absatzrisiko. W├Ąhrend die Belletristik neue Impulse erf├Ąhrt, sto├čen die anderen popul├Ąren Warengruppen auf weniger Interesse ÔÇô aber auch in der Belletristik dominieren bew├Ąhrte Muster.

Zwischen Anspruch und Abverkauf

Die Verlage stehen vor einem Dilemma: Noch ist der Umsatzr├╝ckgang im deutschen Buchhandel ├╝berschaubar. Durch Preiserh├Âhungen und dank der Buchpreisbindung kann mit der bestehenden Leserschaft nach wie vor gut gewirtschaftet werden. Doch schon heute trifft der R├╝ckgang der Leser die ersten Verlage, analysiert der Software-Dienstleister Elephantpark.

Eine vom Forschungsinstitut DIW Econ durchgef├╝hrte Studie sieht die gesamte Buch- und Verlagsbranche mitten in einem fundamentalen Strukturwandel. Hauptursachen seien ein ver├Ąndertes Leseverhalten der Kunden und der steigende Wettbewerbsdruck durch neue digitale Angebote.

Wenn die Leser wegsterben

Laut einer Studie der Wirtschaftspr├╝fer PriceWaterHouseCoopers (PWC) wird Deutschland 2050 nur noch Platz 9 der gro├čen Wirtschaftsm├Ąchte sein und nicht mehr Platz 5 wie heute. Ein Grund hierf├╝r ist die Bev├Âlkerungsentwicklung, schreibt Elephantpark. Neben der Leserschaft wird somit auch die Kaufkraft der noch verbleibenden Leser sinken.

Schreiben gegen den Algorithmus

Die harten Marktdaten zeigen: Wer heute noch ┬╗wie┬ź Thomas Mann oder Robert Musil schreiben will, tut dies gegen alle ├Âkonomischen Realit├Ąten des Systems. Das bedeutet nicht, dass solche Texte minderwertig w├Ąren ÔÇô aber sie haben strukturell schlechtere Chancen. Punkt.

┬╗Die verlegerische Vielfalt in Deutschland ist absehbar nicht allein durch die Marktdynamik im Buchverlagswesen erhalten┬ź, warnt die DIW-Studie. Das ist die Realit├Ąt, mit der Autoren rechnen m├╝ssen.

Zwischen TikTok und Thomas Mann

Dabei geht es nicht darum, Intertextualit├Ąt oder das Lernen von Vorbildern zu verteufeln. Jede Autorin und jeder Autor sollte sich seine Vorbilder suchen ÔÇô das Lesen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen f├╝rs Schreiben. Vielleicht ahmen wir erst einmal unseren Vorbildern nach, bevor wir unseren eigenen Stil entwickeln. Das ist v├Âllig normal und richtig, bewusst oder unbewusst.

Nur: Die Welt dreht sich weiter. Die Leser von heute lesen anders als fr├╝her. Viele lesen leider ├╝berhaupt nicht mehr. Die Aufmerksamkeitsmaschinerie und -├Âkonomie l├Ąuft anders, getrieben durch das Internet und die sogenannten Sozialen Medien. Da klingt es f├╝r viele schlimm und kulturell desastr├Âs, wenn man feststellt: Ein Text von Thomas Mann oder Robert Musil h├Ątte heute wahrscheinlich keine Chance mehr bei den meisten Lesern und Verlagen. Zu lange der Einstieg, zu ausufernd die Beschreibungen, bis es endlich losgeht. Zu subtil der Humor, und die Ironie wird von vielen heute gar nicht mehr verstanden.

Aber man schreibt nicht nur f├╝r sich allein. Die meisten streben nach Ver├Âffentlichung. Und heute hat sich die Rezeption der Leserinnen und Leser ge├Ąndert. Wer sie erreichen will, muss dem gerecht werden. Den eigenen Weg gehen und die Erwartungen von Lesern treffen ÔÇô das wird von einigen Schreibenden knallhart geplant, andere treffen zuf├Ąllig einen Zeitgeist.

Fazit: Realismus hilft und nichts ist planbar

Literatur, Schreiben und Ver├Âffentlichen ist in den meisten F├Ąllen nicht planbar. Zufall und Durchhalteverm├Âgen sind wichtige Aspekte. Und dennoch: Die Verlage werden final nach ├Âkonomischen Gesichtspunkten urteilen und bewerten. Ist der Text verk├Ąuflich? Wollen die Leser das heute noch lesen?

Wer heute erfolgreich schreiben m├Âchte, sollte sich nicht fragen, wie Thomas Mann geschrieben h├Ątte. Sondern: Wie schreibt man f├╝r Menschen, die gewohnt sind, in 60-Sekunden-H├Ąppchen zu denken? Wie erz├Ąhlt man Geschichten f├╝r eine Generation, die parallel vier Bildschirme bedient?

Wer gelesen werden will, sollte heute nicht mehr unbedingt schreiben wie Thomas Mann.

Obwohl: Trotz aller Prognosen und KI-Einsatz sind Bestseller nicht wirklich planbar. Vielleicht gibt es ja demn├Ąchst in S├╝dkorea einen Hype um einen Autor, der lange S├Ątze mit subtilem Humor schreibt und den die TikTok-Community verg├Âttert und dessen Ruhm bis nach Deutschland schwappt. Und die ├Ąlteren Leser werden sagen: das gab es doch bereits!

Wer wei├č das schon.

Wolfgang Tischer