11 todsichere Tipps, wie dein New-Adult-Roman zum Bestseller wird

New Adult: Große Gefühle, kleine Dramen und die Kunst, Konflikte mit einem Cappuccino zu lösen – eine Gebrauchsanweisung für das Genre, das der Leserin ein Happy End und dir unglaublich hohe Honorare verspricht. So landest du in jeder Buchhandlung garantiert auf dem TikTok-Tisch.

1. Schreib über einen perfekten Protagonisten

Dein Held oder deine Heldin sollte natürlich makellos sein: blendend schön, überdurchschnittlich intelligent und mit einer mysteriösen Vergangenheit, die niemand so richtig versteht – nicht mal die Hauptfigur selbst. Und schon gar nicht die Autorin. Schließlich hast du noch mindestens zehn Bände Zeit, dir was halbwegs Glaubhaftes zu überlegen.

2. Lass die Figuren ständig Kaffee trinken

Es gibt keine bessere Möglichkeit, eine tiefgründige Charakterentwicklung zu zeigen, als endlose Szenen in hippen Cafés. Cappuccino, Latte Macchiato und heiße Schokolade mit Sahne – alles muss rein! Lasse die Bedienung im Café zum heimlichen Star deiner Fan-Fiction werden.

3. Drama, Drama, Drama!

Jede Begegnung muss von einem Missverständnis begleitet werden, das zu einem großen Streit führt. Bonuspunkte, wenn es um etwas völlig Banales geht, wie das falsche Emoji in einer Nachricht.

4. Vermeide jede echte Berufstätigkeit

Deine Figuren können zwar ein Praktikum in einer mega-coolen Agentur machen, aber sie dürfen niemals wirklich arbeiten. Die Zeit fürs Drama muss schließlich irgendwo herkommen.

5. Mach den Love Interest unerträglich perfekt

Er (oder sie) ist natürlich reich, sportlich, geheimnisvoll und hat einen Sixpack, den er ganz zufällig in jeder zweiten Szene zeigt. Aber natürlich hat er »eine dunkle Seite«, die nur die Protagonistin heilen kann. Was die dunkle Seite ist, kannst du erst mal offenlassen. Die Leserinnen lieben Cliffhanger (siehe Tipp 1).

6. Platziere eine klischeehafte Dreiecksbeziehung

Das Herz der Hauptfigur sollte immer zwischen zwei potenziellen Partnern hin- und hergerissen sein: dem Bad Boy mit der tragischen Vergangenheit und dem netten Nachbarsjungen, der heimlich Gedichte schreibt. Oder doch die Café-Bedienung?

7. Schreib so viele innere Monologe wie möglich

Die Hauptfigur sollte über alles nachdenken: über die Bedeutung seines letzten Blicks, die Wahl der Socken am Morgen oder die tiefe Philosophie hinter einem Pop-Song. Handlung? Überbewertet.

8. Lass jede Figur auf wundersame Weise perfekt in ihrer Unsicherheit sein

Deine Hauptfigur hasst ihren Körper, obwohl sie aussieht wie ein Supermodel, und der Love Interest versichert ihr ständig, dass sie »wunderschön ist, ohne es zu wissen«.

9. Old Spice und die ewige Unentschlossenheit

Der wahre Spice kommt nicht durch das, was die Charaktere tun, sondern durch das, was sie nicht tun. Halte deine Leserinnen in ständiger Erwartung, indem du die aufregendsten Momente immer auf den letzten Drücker vermeidest. Spannender und anregender geht’s nicht!

10. Baue einen Cliffhanger nach dem anderen ein

Jede Kapitelüberschrift sollte ungefähr lauten: »Und dann geschah etwas, das alles veränderte …« Spoiler: Es hat meist keine Bedeutung, außer die Leserinnen zum Kauf der weiteren Bände zu animieren.

11. Ende immer Happy

Am Ende wird alles gut, selbst wenn der Protagonist ein riesiges emotionales Chaos angerichtet hat. Die wahre Liebe heilt schließlich alles – und setzt auch keine vernünftige Therapie voraus. Der Protagonist oder die Protagonistin darf ein Arschloch bleiben, aber am Ende darf es niemand mehr merken – schon gar nicht die Leserinnen.

Siglinde Auberle