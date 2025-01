Von Maisfeld bis Mississippi: Stefanie Sargnagels Ausflug nach »Iowa«

Stefanie Sargnagel war in Iowa und hat ein Buch darüber geschrieben. Unsere Rezensentin war in Iowa und hat über das Buch von Stefanie Sargnagel geschrieben. Das Fernweh nach den Maisfeldern konnte sie ihr nicht nehmen.

Über 20 Jahre ist es her, dass ich zum ersten Mal amerikanischen Boden betreten habe. Ich war in Iowa.

Maisfelder. Das ist die erste Assoziation, die ich damals mit diesem Bundesstaat hatte. Das Land bestehe aus unendlichen Maisfeldern. So wurde uns im Voraus berichtet.

Am zweiten Tag meines Aufenthalts wurde ich prompt in einen Mähdrescher gesetzt und durfte bei der Maisernte zuschauen. Ich war bei einer reichen, glücklichen und konservativen Farmerfamilie untergebracht.

Ich erinnere mich an gelbe Schulbusse. Die Highschool. Football. Ein Besuch bei Walmart. Auf dem Programm stand auch ein Besuch bei den Amish und ein Blick auf den Mississippi. Die letzten drei Programmpunkte scheinen auch heute noch Standard zu sein, wenn man Stefanie Sargnagel liest.

Die Wiener Schriftstellerin und Cartoonistin hat mit dem Roman »Iowa« einen Reisebericht geschrieben. Im ländlichen Bundesstaat hat sie im Jahr 2022 für ein paar Monate gewohnt und am College der Kleinstadt Grinnell (8.000 Einwohner) kreatives Schreiben unterrichtet.

Die Berliner Musikerin Christiane Rösinger hat sie begleitet. Sie hat den Romaninhalt um »korrigierende Fußnoten« ergänzt. So handelt es sich bei »Iowa – ein Ausflug nach Amerika« nicht nur um ein Reisereportage über die USA und den Zustand des Landes. Es geht auch um eine Freundschaft zwischen zwei Frauen, die unterschiedlichen Generationen entstammen. Zuletzt ist »Iowa« auch ein sehr persönliches Buch aus dem Leben von Frau Sargnagel, bisweilen könnte man es als Tagebuch lesen.

Persönliche Geschichten wirken meist durch schonungslose Ehrlichkeit des Schreibenden. So ist Stefanie Sargnagel. Weil sie selbstironisch und -kritisch ist, darf sie auch schonungslos mit anderen abrechnen, ohne arrogant zu wirken.

Ihr Buch ist schwarzhumorig, bitterböse und satirisch. Ein Beispiel: »Das weibliche Genie ist immer allein, und wenn Männer sagen, sie stünden auf Frauen mit Humor, meinen sie in der Regel, die Frauen sollen über ihre Witze lachen und nicht witziger sein als sie.«

Und es ist 100% Stefanie Sargnagel. Auch wenn einem die Autorin bislang unbekannt sein sollte, hat man das Gefühl, sie bald gut zu kennen. Sie macht ihr Ding. Und sie hat ihren eigenen Stil. Auch beim Schreiben. Das ist bemerkenswert.

Stefanie Sargnagel beschreibt pointiert und gekonnt. Das ist die Stärke des Iowa-Berichts. Zum Glück bleibt es meist beim Beschreiben, ohne erhobenen Zeigefinger und ohne zu viel eigene Meinung. 2024 stand das Buch auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis.

Stefanie Sargnagel ist neugierig. Sie hat eine wunderbare Beobachtungsgabe, und kann alltägliche und skurrile Situationen in passende Worte packen. Egal ob ein Barbesuch, ein Einkauf oder ein Ausflug in ein Waffengeschäft – alles wird zu einem lebendigen Leseerlebnis. Dabei bleibt offen, inwiefern übertrieben wird. Reales mischt sich mit Fiktivem, so auch der Ritt von Christiane Rösinger auf einem Pelikan.

Stefanie Sargnagel konnte meine positiven Erinnerungen von dem Land durchaus trüben. Insbesondere die Essensberichte zeugen nicht von Hochkultur. Auch die letzten Kapitel des Buches, ein Abstecher der Autorin mit ihrer Mutter nach Kalifornien, der die krasse Ungleichheit zwischen Arm und Reich aufzeigt, stimmen traurig.

Dennoch konnte mir Stefanie Sargnagel mit ihrer unterhaltsamen Sich auf »Iowa« das Fernweh nach den (ländlichen) Vereinigten Staaten nicht ganz nehmen.

Juliane Hartmann

Stefanie Sargnagel; Christiane Rösinger: Iowa: Ein Ausflug nach Amerika. Gebundene Ausgabe. 2023. Rowohlt Buchverlag. ISBN/EAN: 9783498003401. 22,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Stefanie Sargnagel; Christiane Rösinger: Iowa: Ein Ausflug nach Amerika. Taschenbuch. 2025. Rowohlt Taschenbuch. ISBN/EAN: 9783499011306. 14,00 € » Vorbestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Stefanie Sargnagel: Iowa: Ein Ausflug nach Amerika. Kindle Ausgabe. 2023. Rowohlt E-Book. 17,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige