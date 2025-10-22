Lilly Lucas – Gespräch mit der Bestsellerautorin und BookTok Autorin des Jahres

Lilly Lucas und Wolfgang Tischer vor dem Podcast-Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse 2025

Wolfgang Tischer hat sich auf der Frankfurter Buchmesse 2025 mit Spiegel-Bestsellerautorin Lilly Lucas über ihre Romane und das Schreiben unterhalten. Zwei Tage später erhielt die Autorin bei der Community-Abstimmung den TikTok Book Award als »BookTok Autorin des Jahres 2025« – herzlichen Glückwunsch! Hören Sie das ganze Gespräch mit Lilly Lucas im Podcast und erfahren Sie mehr über ihre Erfolgsgeschichte.

Lilly Lucas über das Schreiben, Hawaii und ihre Bücher

Letzer Band der Hawaii-Trilogie: This could be Forever

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de traf Lilly Lucas am Messe-Donnerstag auf der Frankfurter Buchmesse 2025 am Stand des Droemer Knaur Verlags zum Interview. Ein besonderes Jubiläum für das literaturcafe.de, denn genau vor 20 Jahren startete hier der erste Buchmesse-Podcast überhaupt. 2005 erklärte Wolfgang Tischer sogar auf der morgendlichen Pressekonferenz, was Podcasting ist.

Socken nicht in Männergröße: Merch-Artikel zur Green Valley Reihe

Im aktuellen Gespräch geht es um Lilly Lucas‘ aktuelle Hawaii-Love-Trilogie, deren dritter Band »This could be forever« gerade erschienen ist. Die Autorin erzählt von ihrer Arbeitsweise, der Recherche auf Hawaii, dem Planen mehrbändiger Werke und der besonderen Verbindung zu ihrer Community. Lilly Lucas gibt Einblicke in die Entstehung ihrer Buchreihen – von der Green-Valley-Serie über die Cherry-Hill-Reihe bis zur aktuellen Hawaii-Trilogie. Die Autorin erklärt, warum manche Reihen für sie abgeschlossen sind, während andere möglicherweise noch eine Fortsetzung bekommen könnten.

Zur Person

Lilly Lucas ist das Pseudonym einer deutschen Autorin, die Bücher im Genre New Adult bzw. Cosy Romance schreibt. Die studierte Germanistin hat bereits zwölf Spiegel-Bestseller geschrieben.

Der BookTok Award

Zwei Tag nach dem Gespräch, am Samstag, dem 19. Oktober 2025, wurde Lilly Lucas mit dem TikTok Book Award als »BookTok Autorin des Jahres« ausgezeichnet, übe die Gewinnerin stimmt die Community ab. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld von 2.500 Euro dotiert.

Hören Sie das ganze Gespräch im Podcast des literaturcafe.de

Das vollständige Gespräch mit vielen weiteren Details zu Lilly Lucas‘ Schreibprozess, ihrer Beziehung zu den Fans und ihren Zukunftsplänen gibt es im Podcast des literaturcafe.de. Der Podcast kann über alle gängigen Podcast-Plattformen abonniert werden.

