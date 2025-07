Schreibzeug-Podcast: Sommerfolge mit Schreibwettbewerb

Der Schreibzeug-Podcast mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer macht (fast) eine Sommerpause. Denn ohne Schreibaufgabe mit tollen Gewinnen schicken wir euch nat├╝rlich nicht in die Ferien. Schreibt einen ganz besonderen Sommertext. Wie das geht? Das h├Ârt ihr in der Sommerfolge ├╝ber Sommertexte.

├ťber den Sommer schreiben

Sommerzeit ist Ferienzeit. Eine ganz besondere Zeit, die in vielen B├╝chern oft auch eine Zeit des Umbruchs und der Ver├Ąnderung ist. Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer sprechen in der 90. Folge des Schreibzeug-Podcast ├╝ber Sommertexte. Was macht diese B├╝cher aus? Wie schafft man Sommerstimmung?

Gleichzeitig verabschiedet sich der Podcast f├╝r alle, die schreiben ÔÇô oder auch nicht, in die Sommerpause, die am 5. Oktober 2025 endet. Wobei: Lasst euch ├╝berraschen! Auch in der Pause werden sich Diana und Wolfgang regelm├Ą├čig mit Tipps zur Schreibaufgabe melden. Abonniert also auf jeden Fall diesen Podcast – so ihr es nicht schon l├Ąngst getan habt.

F├╝r die Sommermonate gibt es wie immer eine ganz besondere Schreibaufgabe. Wie diese Aufgabe genau lautet und was es zu gewinnen gibt, das ist in der 90. Podcast-Folge zu h├Âren. Also: H├Ârt euch diese Folge genau an, damit ihr die Aufgabe kennt und nutzt dann das Formular unten, um euren Beitrag einzureichen (Eine Weitergabe der Gewinne oder eine Auszahlung sind ausgeschlossen).

Mitmachen beim Schreibwettbewerb zur 90. Folge des Schreibzeug-Podcasts

Schickt uns euren Text bitte ausschlie├člich ├╝ber das Formular unten. Einsendeschluss ist der 21. September 2025 um 23:59 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte an der Geschichte bei euch liegen und wir sie ÔÇô nicht exklusiv ÔÇô im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen ver├Âffentlichen und vertonen d├╝rfen.

Schickt uns eure Geschichte bis sp├Ątestens zum 21.09.2025 ├╝ber unser Formular, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines ist jedoch wichtig: H├Ârt euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Wir sind gespannt auf eure Beitr├Ąge. In der Folge nach der Pause werden dann die Einsendungen wieder transparent analysiert und besprochen.

Viel Spa├č und einen sch├Ânen Sommer!

Abonniert ┬╗Schreibzeug┬ź ├╝berall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.

