Zum Advent: »Punschlied« von Friedrich Schiller

Nein, es ist nicht von der KI verfasst: Friedrich Schiller schrieb 1803 tatsächlich das »Punschlied«, in dem er die Zubereitung des Getränkes beschrieb – und natürlich über das Rezept des Leben an sich. Lernen Sie es auswendig und rezitieren Sie es doch dann einmal am Glühweinstand.

Punschlied

von Friedrich Schiller

Vier Elemente,

Innig gesellt,

Bilden das Leben,

Bauen die Welt.

Preßt der Zitrone

Saftigen Stern,

Herb ist des Lebens

Innerster Kern.

Jetzt mit des Zuckers

Linderndem Saft

Zähmet die herbe

Brennende Kraft,

Gießet des Wassers

Sprudelnden Schwall,

Wasser umfänget

Ruhig das All.

Tropfen des Geistes

Gießet hinein,

Leben dem Leben

Gibt er allein.

Eh es verdüftet

Schöpfet es schnell,

Nur wenn er glühet,

Labet der Quell.

Und hier gelesen von Wolfgang Tischer: