Zum Advent: »Punschlied« von Friedrich Schiller

Nein, es ist nicht von der KI verfasst: Friedrich Schiller schrieb 1803 tatsächlich das »Punschlied«, in dem er die Zubereitung des Getränkes beschrieb – und natürlich über das Rezept des Leben an sich. Lernen Sie es auswendig und rezitieren Sie es doch dann einmal am Glühweinstand.
Punschlied
von Friedrich Schiller
Vier Elemente,
Innig gesellt,
Bilden das Leben,
Bauen die Welt.
Preßt der Zitrone
Saftigen Stern,
Herb ist des Lebens
Innerster Kern.
Jetzt mit des Zuckers
Linderndem Saft
Zähmet die herbe
Brennende Kraft,
Gießet des Wassers
Sprudelnden Schwall,
Wasser umfänget
Ruhig das All.
Tropfen des Geistes
Gießet hinein,
Leben dem Leben
Gibt er allein.
Eh es verdüftet
Schöpfet es schnell,
Nur wenn er glühet,
Labet der Quell.
Und hier gelesen von Wolfgang Tischer: