»Corpus Delicti« von Juli Zeh im Kino – Wir verlosen Eintrittskarten für den Film

Am 1. Oktober 2026 kommt »Corpus Delicti« in die Kinos, die Verfilmung von Juli Zehs Bestseller-Roman über einen totalitären Gesundheitsstaat. Hannah Herzsprung und Damian Hardung spielen die Geschwister Mia und Moritz Holl, deren Leben aus den Fugen gerät, als Moritz eines Mordes beschuldigt wird. Wir verlosen dreimal je zwei Kinotickets für »Corpus Delicti«.

Vom Theater zum Roman zum Film

Juli Zehs Roman »Corpus Delicti. Ein Prozess« erschien 2009 im Schöffling Verlag und zählt zu den meistgelesenen deutschsprachigen Gegenwartsromanen. Er schildert eine Gesundheitsdiktatur, in der die »Methode« Ernährung, Bewegung und Körperdaten jedes Bürgers überwacht und Zweifel am System als Krankheit gelten. Ursprünglich wurde die Geschichte 2007 von Juli Zeh im Auftrag der Ruhrtriennale als Theaterstück geschrieben, erst zwei Jahre später wurde daraus ein Roman. Das Buch ist zwischenzeitlich in mehreren Bundesländern Abiturlektüre.

In der Verfilmung ist Mia Holl (Hannah Herzsprung) Neurowissenschaftlerin und überzeugte Anhängerin der »Methode« – bis ihr Bruder Moritz (Damian Hardung, bekannt als James Beaufort aus der Serie »Maxton Hall«) des Mordes beschuldigt und inhaftiert wird. Von seiner Unschuld überzeugt, beginnt Mia trotz erdrückender Beweislast, das System infrage zu stellen, und wird dabei selbst zur V

erfolgten. Ob sie dem Anwalt ihres Bruders, Lutz Rosentreter (Christian Friedel), ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones) oder dem Journalisten Heinrich Kramer (Alexander Fehling) trauen kann, bleibt bis zuletzt offen.

Regie und Drehbuch stammen von Lena Stahl. Ihr Spielfilmdebüt »Mein Sohn« (2021), ein Mutter-Sohn-Drama mit Anke Engelke, Jonas Dassler und Hannah Herzsprung, wurde beim Filmfest München mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Produziert wurde »Corpus Delicti« von Wiedemann & Berg Film – der Produktionsfirma hinter »Das Leben der Anderen« und »Werk ohne Autor«. Die Dreharbeiten fanden im Sommer 2025 in Berlin und Tschechien statt. Im Trailer wirkt die »Methode«-Welt seltsam unwirklich und reduziert. In ihrer Künstlichkeit wirkt sie wie die ursprüngliche Theaterkulisse.

Corpus Delicti. Deutschland 2026. Mit Hannah Herzsprung, Damian Hardung, Christian Friedel, Alexander Fehling, Haley Louise Jones. Drehbuch und Regie: Lena Stahl. Nach dem Roman »Corpus Delicti« von Juli Zeh. Eine Produktion von Wiedemann & Berg Film (Produzenten: Quirin Berg, Max Wiedemann, Laura Mihajlovic). Laufzeit: 108 Min. FSK: 12. Kinostart: 1. Oktober 2026.

Wir verlosen Kinotickets zu »Corpus Delicti«

Zum Kinostart von »Corpus Delicti« am 1. Oktober 2026 verlosen wir dreimal je zwei Kinotickets für »Corpus Delicti«, einzuösen in jedem Kino, in dem der Film läuft.

Einsendeschluss ist der 6. Oktober 2026. Bitte geben Sie im Formular unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Die »Methode« verspricht ein Leben ganz ohne Krankheit – wie viel Freiheit wären Sie bereit, dafür aufzugeben? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Die Tickets erhalten Sie als digitale Version zugeschickt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.