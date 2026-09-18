Frankfurter Buchmesse 2026: Was man vor dem Besuch wissen muss

Viele Menschen in und vor den Hallen: Die Frankfurter Buchmesse

Vom 7. bis 11. Oktober 2026 findet in Frankfurt die 78. Internationale Buchmesse statt. Lohnt sich der Besuch? Was ändert sich am Hallenkonzept? Warum gibt es keine New-Adult-Halle mehr? Wie geht die Messe mit dem Ehrengast Tschechien um? Wir haben die wichtigsten Informationen zusammengestellt.

Die Messe rechnet für 2026 mit Besucherzahlen auf Vorjahresniveau: 2025 kamen 238.000 Menschen nach Frankfurt (120.000 Privatbesucher, 118.000 Fachbesucher), dazu 4.350 Aussteller. Verlässliche Ausstellerzahlen für 2026 nannte Messesprecher Torsten Casimir auf der Vorschau-Pressekonferenz noch nicht – die gebe es traditionell erst am Messefreitag. Man bewege sich aber »auf dem Niveau der Vorjahre«.

Tickets und Öffnungszeiten: Freitag jetzt erst ab 11 Uhr

Mittwoch und Donnerstag (7. und 8. Oktober) bleiben Fachbesuchern vorbehalten. Ab Freitag ist die Messe auch fürs normale Lesepublikum geöffnet – allerdings zeitversetzt: Fachbesucher haben an allen fünf Messetagen durchgehend ab 9 Uhr Zugang, Privatbesucherinnen und Privatbesucher Uhr am Freitag erst ab 11 Uhr, am Samstag und Sonntag dann ab 9 Uhr. Messeschluss ist freitags und samstags um 18.30 Uhr, sonntags bereits um 17.30 Uhr.

Der Freitagseinlass für Privatbesucher war 2025 erstmals auf 10 Uhr vorgezogen worden; 2026 rutscht er nun wieder auf 11 Uhr. Die Ticketpreise bleiben stabil: 30 Euro für Freitag und Sonntag, 35 Euro für Samstag, ermäßigt 25 Euro. Ein Dauerticket für alle drei Publikumstage kostet 59 Euro. Neu im Angebot ist ein eigenes Kinderticket für 7- bis 12-Jährige (9 Euro). Kinder bis 6 Jahre kommen weiterhin kostenlos mit.

Tickets gibt es ausschließlich online – vor allem Samstagstickets sind erfahrungsgemäß schon vorab ausverkauft. Das kostenlose RMV-Ticket – die Fahrkarte für Busse und Bahnen im Rhein-Main-Gebiet – bleibt Fachbesuchern vorbehalten. Der Buchverkauf zu Ladenpreisen ist wie bereits im Vorjahr an allen fünf Messetagen möglich.

Neues Hallenkonzept: Geschäft oben, Programm unten

Die größte strukturelle Änderung betrifft die Aufteilung des Geländes. Der Rechte- und Lizenzhandel zwischen Verlagen und Agenturen – in der Messesprache kurz B2B genannt – wandert auf die oberen Hallenebenen. Das Publikumsprogramm konzentriert sich erstmals vollständig auf der Erdgeschossebene rund um die Agora, den zentralen Innenhof zwischen den Messehallen. Dort entsteht auch das neue Buchmesse-Areal mit Sitzwürfeln, die in 14 Sprachen zum Verweilen und Geschichtenerzählen einladen. Die PR-Managerin der Buchmesse Ines Bachor nannte als Ziel kürzere Wege und bessere Orientierung. Messedirektor Juergen Boos verwies zudem auf überfüllte Wochenenden in den vergangenen Jahren, die durch die Neuordnung entlastet werden sollen.

Wer den bisherigen Szene-Treffpunkt für New Adult und Romance in Halle 1.2 sucht, wird ihn im Hallenplan 2026 nicht mehr finden: New Adult-Romane sowie Romance- und Fantasy-Titel verteilen sich jetzt über die Erdgeschosse der Hallen 3 bis 6. Der Bereich, in dem sich Verlage und Literaturagenturen zu Terminen rund um den Rechtehandel treffen – das Literary Agents & Scouts Centre, kurz LitAg – zieht an einen neuen zentralen Standort in Halle 4.2. Das Meet-the-Author-Areal mit den Signierstunden liegt 2026 wieder auf der Agora statt in der Festhalle wie im Vorjahr – laut Buchmesse-Sprecher Torsten Casimir auch deshalb, weil eine Halle aus baulichen Gründen nicht zur Verfügung stehe.

Ehrengast Tschechien: »Ein Land an der Küste«

Ehrengast 2026 der Buchmesse ist Tschechien, unter dem an Shakespeares »Wintermärchen« angelehnten Motto »Ein Land an der Küste« – eine Küste, die es in dem Stück nur literarisch, nicht geografisch gibt. Rund 75 tschechische Autoren und Illustratoren reisen an, darunter Jaroslav Rudiš, Radka Denemarková und Kateřina Tučková. Etwa 150 Neuerscheinungen in deutscher Übersetzung erscheinen im Umfeld des Gastlandauftritts, rund 95 deutschsprachige Verlage sind daran beteiligt. 45 tschechische Verlage präsentieren sich an einem Gemeinschaftsstand in Halle 3.1. Dazu kommen rund 100 Veranstaltungen und zehn Ausstellungen in Frankfurter Museen.

Überschattet wird der Auftritt von der politischen Lage in Tschechien. Bei der Parlamentswahl im Oktober 2025 wurde die ANO von Andrej Babiš stärkste Kraft; er bildete eine Koalition mit der rechtsnationalistischen Partei Freiheit und direkte Demokratie und der rechtspopulistischen Partei Motoristé sobě. Aus deren Reihen stammt der neue Kulturminister Oto Klempíř, der in Tschechien wegen seines Vorgehens gegen die öffentlich-rechtlichen Medien in der Kritik steht. Klempíř soll zur Eröffnung gemeinsam mit dem deutschen Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sprechen. Die in Berlin lebende Autorin Dora Kaprálová sagte der Hessenschau, das Agieren der neuen Regierung in Prag trübe ihr die Vorfreude auf die Messe. Messechef Juergen Boos selbst gab sich auf Nachfrage gelassen: Das gehöre zum Gastlandauftritt dazu, im Fall von Italien habe er »vier oder fünf Kulturminister erlebt«. Zugleich ordnete er ein: Tschechien sei wohl nur ein Spiegel dessen, was gerade in Mittel- und Westeuropa passiere.

Habeck, Lepore, Pelicot: Wer kommt

Die Gästeliste 2026 ist lang. Aus der internationalen Literatur werden die Pulitzer-Preisträgerin Jill Lepore und der zweifache Pulitzer-Preisträger Colson Whitehead erwartet, dazu Gisèle Pelicot, die durch ihren öffentlichen Umgang mit dem Missbrauchsprozess gegen ihren Ehemann und Dutzende Mitangeklagte bekannt wurde. Aus dem deutschsprachigen Raum reisen unter anderem Cornelia Funke, Jenny Erpenbeck, Charlotte Link, Nele Neuhaus, Caroline Wahl, Martin Suter, Dörte Hansen, Sven Regener, Rafik Schami und Peter Wohlleben an. Kinderbuchautor und Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck ist in mehreren Programmpunkten mit dabei, unter anderem im Debattenprogramm »Frankfurt Calling«.

Dieses Programm bündelt über 70 Veranstaltungen zu Demokratie, KI und gesellschaftlichem Zusammenhalt: Lepore spricht dort über die Krise der amerikanischen Demokratie, Habeck über den politischen Rechtsruck, Philippe Sands über die Folgen von Umweltzerstörung, und Asma Mhalla diskutiert mit Dietmar Dath über Denkfreiheit im digitalen Zeitalter.

Am 11. Oktober wird am Morgen des letzten Messetages in der Paulskirche der Friedenspreis des Deutschen Buchhandels verliehen. Preisträger ist der britisch-französische Völkerrechtler und Autor Philippe Sands, der als Menschenrechtsanwalt am Internationalen Gerichtshof in Den Haag arbeitet. Der Stiftungsrat würdigt ihn als »beharrlichen Verteidiger des Völkerrechts«; seine Bücher »Die letzte Kolonie« und »Die Verschwundenen von Londres 38« beruhen auf Verfahren, an denen er selbst beteiligt war. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert.

Liedermacher Wolf Biermann feiert 2026 seinen 90. Geburtstag und zugleich den 50. Jahrestag seiner Ausbürgerung aus der DDR. Auf der Buchmesse stellt er unter dem Titel »Ihr löscht Feuer mit Benzin« neue Bücher vor – Tagebücher, Gedichte und ein Märchen –, begleitet von der Gitarristin Nora Buschmann. Durch den Abend führt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann.

Für Familien wird das Frankfurt Kids Festival ausgebaut: Auf der neuen Imagination Stage treten unter anderem Paul Maar, Axel Scheffler, Katja Brandis, Rolf Zuckowski und Sabine Bohlmann auf. KiKA und Funk bespielen zusätzlich mehr als 500 Quadratmeter mit Bastel-, Quiz- und Mitmachangeboten.

Von Trading Cards bis Krimi-Escape-Room: neue Erlebniswelten

Die Messe baut ihr Angebot für jüngere und Social-Media-affine Zielgruppen weiter aus, und ein Teil davon hat mit klassischen Büchern nur noch am Rande zu tun. Neu ist eine Trading Card Area in der Festhalle: Wer Sammelkartenspiele nicht nur sammelt, sondern auch spielt, kann sich dort an Automaten Kartenpäckchen ziehen, in Turnieren antreten oder neue Systeme wie Disney Lorcana ausprobieren.

Das Krimi-Genre bekommt mit der Crime World einen eigenen interaktiven Bereich mit Spurensicherung, Escape-Game und Fotobox. Die Screen World in Halle 4.0 richtet sich an Familien und zeigt Kino- und Serienausschnitte samt Filmtrailern; am Book meets Game Day, dem Messe-Donnerstag, diskutieren Verlagsbranche und Games-Branche auf der Community Stage in der Festhalle, wie Geschichten über Mediengrenzen hinweg wachsen. Die Gemeinschaftsausstellung Comics, Manga & Games in Halle 4.0 wurde passend dazu um den Games-Bereich erweitert.

Auch der Hörbuch-Bereich wächst: Frankfurt Audio erstreckt sich 2026 über zwei Hallenebenen, im neuen Erlebnisareal »Lifestyle Hören« (Halle 4.0) steht diesmal das Genre Fantasy im Mittelpunkt, inklusive Silent-Hörbuch-Disco und Fantasy-Autoren vor Ort. Für Content Creator mit Presseticket gibt es zudem eine neue Content Creator Lounge im Steinernen Saal, Zugang nur über die Festhalle – ein Rückzugsort mit Lademöglichkeiten für Handyakkus, den die Messe gemeinsam mit dem Verlag Bastei Lübbe von Freitag 14 Uhr bis Sonntag 16 Uhr öffnet.

Daneben bleibt Klassisches: eine Matsuri Stage im Freibereich der Halle 4 mit japanisch geprägtem Programm für Fans von Manga, Anime und Cosplay – dem Verkleiden als Comic- oder Fantasyfigur – sowie eine Lateinamerika-Bühne (LatAm Stage), die an den 50 Jahre zurückliegenden Lateinamerika-Schwerpunkt der Messe anknüpft und zugleich das künftige Gastland Chile (2027) einführt. Eine Übersicht aller Bühnen gibt es online.

Auch das Thema Verfilmung bekommt mehr Raum: Am Aktionstag rund um Verfilmungen und andere Adaptionen von Büchern, dem Book-to-Screen-Day (9. Oktober), wird Volker Schlöndorffs Kinoadaption von Erpenbecks Roman »Heimsuchung« vorgestellt. Die Verfilmung erhält in diesem Jahr den Preis der Frankfurter Buchmesse für die beste Literaturadaption. Verliehen wird er am Abend im Rahmen des Hessischen Film- und Kinopreises. Der internationale Handel mit Übersetzungs- und Verwertungsrechten bleibt ohnehin das geschäftliche Rückgrat der Messe: Die zentrale Fachkonferenz dazu, das Frankfurt Rights Meeting, feiert 2026 ihr 40-jähriges Bestehen.

Zahlenmäßig kündigt die Messe (Stand: 14. September) 534 Veranstaltungen auf den offiziellen Bühnen an, 420 Programmstunden und über 1.000 Sprecher – Zahlen, die bis zur Messe noch wachsen dürften.

Wechsel an der Spitze der Messe

Für Juergen Boos, seit über 20 Jahren Direktor der Frankfurter Buchmesse, ist 2026 die letzte Ausgabe in eigener Verantwortung. Nach dem Ende der Messe geht der 65-Jährige in den Ruhestand. Sein Nachfolger steht bereits fest: Joachim Kaufmann, langjähriger Geschäftsführer des Carlsen Verlags (Bonnier-Gruppe), ist bereits seit 1. September als Geschäftsführer an Bord und übernimmt danach die volle Verantwortung. Der 53-Jährige baute für Bonnier unter anderem das Buchgeschäft in Polen und China auf. Was er an der Ausrichtung der Messe verändern wird, dürfte sich in den kommenden Jahren zeigen.

Lohnt sich der Besuch für Lesende?

Ein Messebesuch kostet mindestens 30 Euro Eintritt plus Anreise und Verpflegung; die Gastronomie auf dem Gelände ist entsprechend hochpreisig, eine eigene Brotzeit und eine Wasserflasche sparen Geld. Für den Samstag ist erfahrungsgemäß mit einem Ausverkauf der Tickets zu rechnen.

Dafür bietet die Messe über 400.000 Buchtitel, internationale Autorenbegegnungen und ein Programm, das von literarischen Debatten bis zum Trading-Card-Turnier reicht. Das neue Hallenkonzept soll die Wege kürzer machen – ob das im ersten Jahr der Umstellung gelingt, wird sich zeigen.

Unsere Tipps für den Buchmesse-Besuch

Bequeme Schuhe tragen.

Tasche oder Rucksack für Buchkäufe mitbringen, sich beim Kauf aber zurückhalten – Bücher werden mit jedem Meter schwerer, und dicke Rucksäcke nerven im Gedränge.

Klare Anlaufpunkte vorab planen. Wer sich einfach nur »treiben lassen« will, ist zwischen den vielen Eindrücken schnell überfordert.

Für eigene Manuskripte ist die Messe kein Ort, sie Verlagen anzubieten – wohl aber, um zu recherchieren, welcher Verlag passen könnte.

Smartphone vorher aufladen, Powerbank einpacken.

Das Messegelände ist über S-Bahn (S3–S6 bis »Frankfurt Messe«) und U-Bahn (U4 bis »Festhalle/Messe«) gut erreichbar. Vom Hauptbahnhof ist das Messegelände außerdem in rund 15 bis 20 Minuten zu Fuß erreichbar.

Das literaturcafe.de auf der Frankfurter Buchmesse

Einen eigenen Stand haben wir nicht, mit literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer kann man sich aber am Freitagvormittag (9. Oktober) bis etwa 13 Uhr treffen. Einfach Mail schreiben und Treffen mit Wolfgang Tischer am Freitagvormittag vereinbaren.

Ab 13.30 Uhr ist Wolfgang Tischer dann bei der BVjA-Autorenkonferenz / dem Young Authors Day im Raum Concorde (Halle 4.C) anzutreffen. Im Format »Meet the Expert« beantwortet er dort Fragen rund um Künstliche Intelligenz beim Schreiben. Anmelden kann man sich vorab auf der Website des Bundesverbands junger Autor*innen (BVjA); Dort ist auch das vollständige Programm zu finden. Es fällt eine Kostenpauschale von 10 Euro pro Teilnehmendem an. Die Konferenz steht auch Nicht-Mitgliedern offen.

Fazit: Zwischen Rechtehandel und Lesefestival

Die Frankfurter Buchmesse 2026 zeigt sich mit neu geordneten Hallen, einem Ehrengast, dessen literarische Vielfalt von der politischen Entwicklung im eigenen Land überschattet wird, und einer prominent besetzten Gästeliste von Jill Lepore bis Wolf Biermann. Wer internationale Buchkultur und direkte Autorenbegegnungen sucht, findet auf dem neu sortierten Gelände weiterhin das, was die Messe seit 1949 ausmacht – nur eben mit anderem Grundriss und – ab 2027 – mit neuer Leitung an der Spitze.