Das Literarische Quartett vom Februar 2025: Überflüssiges Haas-Tollfinden

Der Anfang

Thea Dorn sagt guten Tag. Dann sind Sätze aus der Diskussion zusammengeschnitten, die sich auf das Buch »Wackelkontakt« von Wolf Haas beziehen und die die Zuschauer neugierig auf die Diskussion machen sollen. »Wackelkontakt« wurde bereits in jedem Feuilleton und anderswo ausreichend und ausführlich besprochen und gelobt. So ziemlich jeder, der sich für zeitgenössische Literatur interessiert, dürfte wissen, dass es das Buch gibt und das es ganz arg toll ist. Jeder mag Wolf Haas, stellt sein Kollege Franzobel fest, der diesmal im Quartett saß. Warum, so muss man sich fragen, wird dieses Buch dann auch noch vom Literarischen Quartett ganz arg toll gefunden? Das überrascht doch niemand. Wie schon seinerzeit bei Kehlmann muss man sich die Frage stellen, warum das Quartett nur Lob-Schlusslicht spielt, anstatt den späten Start zu nutzen und das Buch in einen größeren Rahmen einzubetten und seinen Erfolg und den seines Autors mit breiterem Blick zu analysieren.

Zitate

Stattdessen also die folgenden Sätze als Vorab-Zusammenschnitt:

Es ist hochunterhaltsam.

Es ist ein totaler Page-Turner.

Das ist jetzt nur ein Buch, bei dem man selbst als super seriöser Kritiker wirklich laut lachen kann.

Ja, ich würde für den Buch zuerst einmal eher warnen, weil mir dieses Cover wahnsinnig macht.

Wenn man das mit Logik verstehen will, kriegt man irgendwann Knoten ins Hirn.

Gibt es noch so etwas wie eine Art von metaphysischer Wahrheit hinter dem Ganzen oder gibt es das nicht?

Ist es sozusagen nur Spiel?

Ich habe mich aber natürlich auch gefragt, also haut das wirklich hin, diese Konstruktion?

Mir hat ein bisschen das psychologische Senkblei gefällt.

Dieses Buch ist ja tatsächlich böse.

Der Haas ist ein Autor, den lieben alle, hat man den Eindruck.

Und genau das macht es für mich natürlich ein bisschen dubios, also ein bisschen fragwürdig.

Natürlich ist es eine eskapistische Literatur.

Man kann sich hineinvertiefen und muss sich keine Bundestagsdebatten anschauen und darüber Gedanken machen.

Fast alle diese Sätze kann man beim Hanser Verlag als Zitat für eine Neuauflage verwenden, sofern nicht schon Denis Scheck das Buch gelobt hat. Wie? Hat er schon? Natürlich. »Das Beste, was man sich zu Beginn dieses Jahres in der Literatur antun kann«, hat der Unvermeidliche drei Wochen vor dem Quartett gesagt.

Das späte Haas-Tollfinden

Man kann sich die späte Haas-Tollfinderei also ersparen. Lediglich Franzobel versuchte ein klein wenig an Haas zu kratzen. Juckt aber niemanden.

Beim Rest der seit geraumer Zeit sterilen und stromlinienförmigen Diskussion schläft man ein. Wie wohltuend die Zeit, als es noch lineares Fernsehen gab. Was man verschlief, war weg als wäre es nie gesendet worden. Jetzt stellt man sich am nächsten Morgen die Frage, ob man sich den verschlafenen Teil nochmals in der Mediathek ansehen sollte?

Die Antwort ist schnell gefunden.

Nein.

Dafür findet sich kein Grund.

Wolfgang Tischer

Link ins Web:

