Autorinnen und Autoren, die 2025 verstorben sind

Im Jahre 2025 mussten wir von zahlreichen Schriftstellerinnen und Schriftstellern Abschied nehmen, darunter Mario Vargas Llosa, Peter Bichsel, Helme Heine und Sophie Kinsella.
- 1. Januar 2025:
- David Lodge (Großbritannien, 1935–2025, 89 Jahre): Britischer Romancier, bekannt für seine satirischen Campus-Romane wie »Ortswechsel« und »Kleine Welt«.
- 31. Januar 2025:
- Eva Wenzel-Bürger (Deutschland, 1932–2025, 92 Jahre): Deutsche Kinderbuchillustratorin, die der Pixi-Figur 1982 ihre ikonische Gestalt mit roter Zipfelmütze verlieh und über 30 Conni-Bilderbücher illustrierte; starb kurz vor ihrem 93. Geburtstag.
- 6. Februar 2025:
- Paul-Loup Sulitzer (Frankreich, 1946–2025, 78 Jahre): Französischer Bestsellerautor, bekannt für Finanzthriller wie »Money« und »Cash«; über 40 Millionen verkaufte Bücher.
- 17. Februar 2025:
- Antonine Maillet (Kanada, 1929–2025, 95 Jahre): Literarische Größe der frankophonen kanadischen Literatur, Gewinnerin des Prix Goncourt 1979 für »Pélagie-la-Charrette«.
- 3. März 2025:
- Gisela Heller (Deutschland, 1929–2025, 95 Jahre): Deutsche Autorin und Fontane-Expertin, bekannt für »Unterwegs mit Fontane in Berlin & der Mark Brandenburg«.
- 12. März 2025:
- Peggy Parnass (Deutschland/Schweden, 1927–2025, 97 Jahre): Holocaust-Überlebende, Gerichtsreporterin und engagierte Zeitkritikerin.
- 14. März 2025:
- Dag Solstad (Norwegen, 1941–2025, 83 Jahre): Norwegischer Schriftsteller, einer der bedeutendsten seit den 1960ern, bekannt für »Scham und Würde«, »T. Singer« und »Elfter Roman, achtzehntes Buch«; dreimaliger Gewinner des norwegischen Kritikerpreises.
- 15. März 2025:
- Peter Bichsel (Schweiz, 1935–2025, 89 Jahre): Einer der bedeutendsten Schweizer Schriftsteller der Nachkriegszeit, bekannt für »Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen« und »Kindergeschichten«; Mitglied der Gruppe 47, Georg-Büchner-Preisträger.
- 30. März 2025:
- Barbara Frischmuth (Österreich, 1941–2025, 83 Jahre): Eine der wichtigsten Stimmen der österreichischen Gegenwartsliteratur und Mitglied der Grazer Gruppe, bekannt für »Die Klosterschule« und »Die Mystifikationen der Sophie Silber«.
- 10. April 2025:
- Peter Lovesey (Großbritannien, 1936–2025, 88 Jahre): Britischer Krimiautor mit über 40 Romanen, Gewinner des Gold und Silver Dagger der Crime Writers‘ Association, bekannt für die Peter Diamond-Serie.
- 13. April 2025:
- Mario Vargas Llosa (Peru/Spanien, 1936–2025, 88 Jahre): Nobelpreisträger für Literatur 2010, einer der größten lateinamerikanischen Romanciers, bekannt für »Die Stadt und die Hunde«, »Gespräch in der Kathedrale« und »Das Fest des Ziegenbocks«.
- 21. April 2025:
- Peter von Matt (Schweiz, 1937–2025, 87 Jahre): Einer der bedeutendsten deutschsprachigen Literaturwissenschaftler, Essayist und Kritiker; prägender Germanist mit Schwerpunkt auf Goethe, Schiller und der Schweizer Literatur; Professor em. der Universität Zürich.
- 22. April 2025:
- Alexandra Fröhlich (Deutschland, 1967–2025, 58 Jahre): Journalistin und Autorin, bekannt für ihren Bestseller »Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen« sowie mehrere Kriminalromane. Sie wurde auf ihrem Hausboot in Hamburg von ihrem 23-jährigen Sohn ermordet.
- 28. April 2025:
- Jane Gardam (Großbritannien, 1928–2025, 96 Jahre): Britische Autorin, die erst im Alter von über 80 Jahren in Deutschland zum Bestseller wurde, bekannt für die »Old Filth«-Trilogie (»Ein untadeliger Mann«, »Eine treue Frau«, »Letzte Freunde«); zweifache Gewinnerin des Whitbread Award.
- 16. Mai 2025:
- Reinhard Kaiser (Deutschland, 1950–2025, 75 Jahre): Deutscher Autor, Übersetzer und Lektor, bekannt für »Königskinder – Eine wahre Liebe« (Deutscher Jugendliteraturpreis) und seine Übersetzungen u. a. von Irene Dische und Susan Sontag; Internet-Pionier mit »Literarische Spaziergänge im Internet«. (siehe Nachruf im literaturcafe.de)
- 28. Mai 2025:
- Ngũgĩ wa Thiong’o (Kenia, 1938–2025, 87 Jahre): Einer der bedeutendsten postkolonialen Autoren der Weltliteratur, ständiger Nobelpreiskandidat, bekannt für »Decolonising the Mind« und »Petals of Blood«.
- 3. Juni 2025:
- Edmund White (USA, 1940–2025, 85 Jahre): Wegweisender amerikanischer Romancier und Essayist der Gay-Literatur, bekannt für »A Boy’s Own Story« und seine Biografie über Jean Genet.
- 9. Juni 2025:
- Frederick Forsyth (Großbritannien, 1938–2025, 87 Jahre): Legende des politischen Thrillers, bekannt für »Der Schakal«, »Die Akte ODESSA« und »Die Hunde des Krieges«; Gewinner des Diamond Dagger für sein Lebenswerk.
- 5. Juli 2025:
- Ernst Kahl (Deutschland, 1949–2025, 76 Jahre): Hamburger Künstler, Illustrator und Karikaturist, der für das Satiremagazin »Titanic« und zahlreiche Kinderbücher arbeitete; vielseitiger Zeichner, der nach langer Krankheit verstarb.
- 10. September 2025:
- Jutta Bauer (Deutschland, 1955–2025, 70 Jahre): Eine der bedeutendsten deutschen Illustratorinnen und Kinderbuchautorinnen, Trägerin des Hans Christian Andersen-Preises 2010, bekannt für »Die Königin der Farben«, »Opas Engel« und die »Juli«-Reihe; starb unerwartet an den Folgen eines allergischen Schocks.
- 4. Oktober 2025:
- Ivan Klíma (Tschechien, 1931–2025, 94 Jahre): Einflussreicher tschechischer Romancier und Dramatiker, kritischer Chronist totalitärer Systeme, bekannt für »Liebende für einen Tag« und »Richter vor Gericht«.
- 20. November 2025:
- Helme Heine (Deutschland, 1941–2025, 83 Jahre): Einer der erfolgreichsten deutschen Kinderbuchautoren und Illustratoren, bekannt für »Freunde«, »Das schönste Ei der Welt« und die Tabaluga-Bilderbücher; seine Bücher wurden in 35 Sprachen übersetzt.
- 29. November 2025:
- Tom Stoppard (Großbritannien, 1937–2025, 87 Jahre): Überragende Figur des modernen Theaters und Oscar-Preisträger, bekannt für intellektuell brillante Stücke wie »Rosencrantz und Guildenstern sind tot«, »Arcadia« und das Drehbuch zu »Shakespeare in Love«.
- 10. Dezember 2025:
- Sophie Kinsella (Großbritannien, 1969–2025, 55 Jahre): Bestseller-Autorin mit über 50 Millionen verkauften Büchern weltweit, bekannt für die »Shopaholic«-Serie und Romane wie »Kennst du das Land, wo Zitronen blüh’n?«; Pionierin des modernen Rom-Com-Romans; starb an Krebs.