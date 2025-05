»Wut und Liebe« – Diese fünf Dinge sind »typisch Martin Suter«

Martin Suter ist mit seinem Roman »Wut und Liebe« direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste eingestiegen. Wieder einmal. Denn »Wut und Liebe« ist ein» typischer Suter«. Doch was zeichnet den Schweizer Autor aus, und warum sind seine Bücher so populär?

Noah ist ein nicht gerade erfolgreicher Maler Anfang dreißig. Seine Freundin Camilla verlässt ihn – sie will sich einen besser situierten Mann suchen. Noah ist verzweifelt. Da trifft er auf die vermögende ältere Dame Betty. Und die Geschehnisse nehmen ihren Lauf, und 300 Seiten mit einigen raffinierten Wendungen später ist nichts so, wie es am Anfang scheint und wie es der mitgerissene Leser erwartet hätte. Klingt nach einem »typischen Suter«. Definitiv reiht sich Martin Suters Werk »Wut und Liebe« dort ein. Exquisite Unterhaltungsliteratur. Was aber macht den typischen Suter aus? Und haben Sie schon einmal ein Buch von Martin Suter gelesen?

Thema Kunst

Kunst ist kein ungewöhnliches Thema bei Martin Suter. Das hat persönliche Gründe: Durch seine erste und seine zweite Ehefrau hatte er lange Zeit engen Kontakt zur Kunstszene. Mit seiner zweiten Frau Margrith war er fast 50 Jahre lang verheiratet; sie starb vor zwei Jahren. Auch Suters Tochter ist heute in der Kunstwelt aktiv. Deshalb kennt sich der Autor in diesem Bereich gut aus – und es liegt für ihn nahe, darüber zu schreiben, wie er in der Sendung »Lesart« im Deutschlandfunk erzählte.

Textlich zur Sache

In Martin Suters Romanen geht es direkt zur Sache. Aus den Texten scheint jedes überflüssige Wort gestrichen. Der Autor drückt sich klar aus, bringt den Plot voran ohne abzuschweifen. Mit unterwarteten Wendungen überrascht er den Leser. Am Schluss ist genau die richtige Anzahl an Personen aufgetaucht, ihre Schicksale sind gekonnt verwoben. Mit vielen Aha-Effekten für den Leser. Die Auflösung der Handlung überrascht, ohne zu überfordern. Perfekte Beispiele für einen Schreibratgeber.

Martin Suter schreibt nie, wie sich eine Figur fühlt. Dafür steckt viel im Subtext, in der Handlung der Personen und den Dialogen. Auch diese sind schnittig und kurz. Während seiner »Melody Tour« erzählte der Autor, er habe genug Zeit seines Lebens in Bars verbracht und Menschen zugehört, sodass ihm das Schreiben von Dialogen leicht falle.

Total normal

Suters Protagonisten sind oft »Normalos«, die durch andere Personen oder äußere Umstände in eine komische Situation oder Bedrängnis geraten. »Noah Bach«, der Protagonist in »Wut und Liebe«, ist weder besonders heldenhaft, noch ein wahnsinnig vielschichtiger oder spannender Charakter. Der Name passt. Bei »David Kern«, dem Protagonisten in »Lila, Lila«, verhält es sich genauso.

Thriller-artig

Suters Bücher sind spannend. Das liegt an Krimi- und Thriller-Elementen, die in vielen seiner Romane auftreten. Aber auch am Plot: In jedem seiner Bücher gäbe es ein Geheimnis, wie Suter in der Dokumentation »Alles über Martin Suter. Außer die Wahrheit« aus dem Jahre 2022 verrät. Oft spielt der Autor mit der Identität der Figuren. Es geht aber auch um Abgründe persönlicher und finanzieller Natur … und dass am Ende nicht alles so ist, wie es zunächst scheint.

Tischkultur & Tändelei

Die Romane des Schweizer Autors spielen meist im gutbürgerlichen Zürcher Milieu. Neben der bereits erwähnten Kunst gibt es luxuriöse Villen, stilvolle Settings, viel gutes Essen, edle Champagner und allgemein nicht wenig Alkohol. Das verleiht den Büchern einen gewissen Lifestyle-Charakter. Wie es in »Allmen und die Erotik« im Titel steckt, wird auch körperliche Sinnlichkeit nicht ausgelassen.

Untypisch Suter

Doch es gibt Ausnahmen vom: Die Bücher, die Martin Suter in Kooperation mit Benjamin von Stuckrad-Barre veröffentlicht hat oder die Romanbiographie über Bastian Schweinsteiger lesen sich eher wie Ausreißer aus der Reihe von typischen Suter-Romanen. Auch diese seltsamen Schreib-Kooperationen scheinen »typisch Suter« zu sein.

Juliane Hartmann

