Live-Lesung: Zehn Prozent Zauberberg von Thomas Mann

Der Sprecher und Podcaster Wolfgang Tischer liest am 12. Juni 2025 von 17 bis 21 Uhr live zehn Prozent aus dem Roman »Der Zauberberg« von Thomas Mann – das sind rund vier Stunden Literatur pur. Die ganz besondere Lesung findet live auf dem Marktplatz in Freudenstadt statt und wird zudem im literaturcafe.de und auf YouTube live gestreamt.

Anlass ist der 150. Geburtstag des Nobelpreisträgers am 6. Juni 2025. Wolfgang Tischer ist zudem offizieller Thomas-Mann-Botschafter. Schauen Sie am 12. Juni 2025 live vor Ort in Freudenstadt oder hier im literaturcafe.de vorbei.

Bei gutem Wetter findet die Lesung während der Landesgartenschau Tal X beim Ko-Kubus auf dem Oberen Marktplatz in 72250 Freudenstadt statt, bei schlechtem Wetter gleich nebenan im Stadthaus/Stadtbücherei.

Direkter Link zum Live-Stream:

https://www.literaturcafe.de/10-prozent-zauberberg/

Die ganz besondere Online-Aktion wird freundlich unterstützt von der Stadt Freudenstadt (Wirtschaftsförderung und Stadtbücherei) sowie vom S. Fischer Verlag. Der Eintritt ist frei.