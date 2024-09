Zum 100. Geburtstag: Tea Time mit Rosamunde Pilcher in Recklinghausen

Am 22. September 2024 wäre Rosamunde Pilcher 100 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass und im Rahmen der Literaturtage Recklinghausen lesen die beiden Sprecher Lilian Wilfart und Wolfgang Tischer am 29. September 2024 in der Stadtbibliothek Recklinghausen Erzählungen der Autorin in deutscher Übersetzung. Dazu wird Cream Tea und britisches Gebäck gereicht.

»Rosamunde Pilcher gilt für viele als Inbegriff der Kitsch- und Liebesromanautorin. Schuld daran ist das ZDF. Ihre Texte waren besser«, schrieb Wolfgang Tischer seinerzeit in einem Nachruf, als die englische Autorin am 6. Februar 2019 im Alter von 94 Jahren in Schottland starb, wo sie seit über 70 Jahren lebte.

Cornwall, Südengland: Malerische Meeresküsten, wogende Gräser, traumhafte Gärten und beeindruckende Herrenhäuser. Die Welt der Rosamunde Pilcher. Doch die meisten kennen sie nur aus ZDF-Fernsehfilmen. Dabei hat die englische Autorin (1924-2019) literarisch so viel mehr zu bieten.

Zeit: Am Sonntag, 29. September 2024 um 17 Uhr lesen Wolfgang Tischer und Lilian Wilfart Erzählungen von Rosamunde Pilcher in deutscher Übersetzung vor. Dazu wird Cream Tea und britisches Gebäck gereicht.

Ort: Stadtbibliothek Recklinghausen, Augustinessenstraße 3, 45657 Recklinghausen

Tickets können direrkt an der Servicetheke der Stadtbibliothek Recklinghausen gekauft oder unter stadtbibliothek(at)recklinghausen.de oder Tel. 02361-501919 reserviert werden. Die Tickets kosten 10 Euro inkl. Tee und Gebäck.

