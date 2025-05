Bachmannpreis 2025: Diese Menschen werden im Juni lesen #tddl

Veranstalter und Sponsoren v.l.n.r.: Reinhard Draxler (Kelag-Vorstand), Brigitte Winkler-Komar (Land Kärnten – Leiterin Kunst und Kultur), Nadja Kayali (Intendantin Carinthischer Sommer Festival), Horst L. Ebner (Koordinator „Tage der deutschsprachigen Literatur“), Christian Scheider (Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee), Karin Bernhard (ORF Landesdirektorin), Franz Petritz (Stadtrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee / Kulturreferent), Ursula Schirlbauer (ORF / 3sat), Julian Geyer (Gemeinderat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee), Michaela Werblitsch (BKS Bank – Leiterin Communication & ESG) und Klaus Wachschütz (Technischer Leiter ORF Kärnten & Regisseur Ingeborg-Bachmann-Preis). (Foto: ORF/Johannes Puch)

Das Jahr vor dem großen Jubiläum: Der 49. Ingeborg-Bachmann-Preis findet vom 25. bis zum 29. Juni 2025 in Klagenfurt statt. Heute, am 19. Mai 2025, wurden unter anderem die 14 Lesenden bekannt gegeben. Erneut wird in diesem Jahr der Bachmannpreis-Podcast des literaturcafe.de live vor Ort vor Publikum aufgenommen. Und am Bachmann-Freitag wird das Bachmann-Haus eröffnet und geöffnet.

Jury und Moderation

Die Bachmannpreis-Jury 2025 ist die von 2024 (von links): Laura de Weck, Philipp Tingler, Mara Delius, Thomas Strässle, Klaus Kastberger, Mithu Sanyal und Brigitte Schwens-Harrant (Foto: Tischer)

So richtig Neues gibt es wenig, denn vieles bleibt wie im letzten Jahr. In der Jury und bei der Moderation gibt es keinen Wechsel. Den Jury-Vorsitz übernimmt erneut Klaus Kastberger, der seit 2015 dabei ist und dienstältester Juror ist. Außerdem gehören der Jury an: Mara Delius, Laura de Weck, Mithu Sanyal, Brigitte Schwens-Harrant, Thomas Strässle und Philipp Tingler. Die Moderation übernehmen wie im Vorjahr Peter Fässlacher (im Studio) und Cecile Schortmann (im Garten des ORF). Der ORF-Garten, der seit letztem Jahr Ingeborg-Bachmann-Park heißt, wurde etwas umgestaltet. Regisseur und technischer Leiter Klaus Wachschütz spricht von einer »neuen medialen Spielwiese«.

Die Rede zur Literatur

Bei der »Klagenfurter Rede zur Literatur« setzt man die Tradition fort und lässt sie eine ehemalige Preisträgerin halten: Nava Ebrahimi, Bachmann-Preis-Gewinnerin 2021, spricht am Eröffnungsabend, dem 25. Juni 2025, unter dem Titel: »Drei Tage im Mai«.

Die 14 Lesenden beim Bachmannpreis 2025

Auf einer Pressekonferenz wurden heute verkündet, wer in diesem Jahr von der Jury nach Klagenfurt eingeladen wurde, um den besten Text zu ermitteln. Ein Juror lädt je zwei Teilnehmer ein. Neben dem Hauptpreis mit 25.000 Euro werden weiterhin der Deutschlandfunk-Preis mit 12.500 Euro, der Kelag-Preis mit 10.000 Euro und der 3sat-Preis mit 7.500 Euro vergeben. Zudem gibt es wieder den per Online-Abstimmung zu vergebenden BKS-Publikumspreis, der mit 7.000 Euro dotiert ist.

Festival- statt Stadtschreiber

Wer bislang den Publikumspreises gewonnen hatte, wurde automatisch im Jahr darauf Stadtschreiber in Klagenfurt. Dieses Amt gibt es nun nicht mehr. Stattdessen wählt ein Gremium unter dem Vorsitz der Intendantin des »Kulturfestivals Carinthischer Sommer«, Nadja Kayali, unter den diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Person aus, die für zwei Monate im Sommer als »Festivalschreiber:in« nach Kärnten eingeladen wird.

Literaturkurs entfällt »aus Budgetgründen«

Traurige Nachricht für den literarischen Nachwuchs: Der traditionelle Literaturkurs im Klagenfurter Musil-Haus, der am Tag der Bachmann-Preis-Eröffnung immer mit einer öffentlichen Lesung endete, findet in diesem Jahr nicht statt. Er »fällt aus Budgetgründen aus«, ist kurz und knapp auf der Website zu lesen.

Das Bachmann-Haus öffnet seine Türen für alle

Besonderheit für alle, die vor Ort sind: Am Freitag, 27. Juni 2025, wird um 17.00 Uhr in der Henselstraße in Klagenfurt das ehemalige Wohnhaus der Familie Bachmann als öffentlicher Ort der Kultur eröffnet. Dem Straßenfest für alle folgt ein festlicher Galaabend im Stadttheater Klagenfurt

Kleine Tabelle über die Lesenden

Name Geschlecht Land Geboren in lebt in Eingeladen von Thomas Bissinger m D 1989 Leonberg Konstanz Mara Delius Natascha Gangl w A 1986 Bad Radkersburg Wien Brigitte Schwens-Harrant Max Höfler m A 1978 Vorau Graz Klaus Kastberger Nefeli Kavouras w D 1996 Bamberg Hamburg Laura de Weck Fatima Khan w D 1987 Bhola (Bangladesch) Köln Mithu Sanyal Laura Laabs w D 1985 Ost-Berlin Berlin Laura de Weck Kay Matter m CH 1998 Zürich Berlin/Zürich Thomas Strässle Tara Meister w A 1997 Frauenchiemsee Wien Mara Delius Nora Osagiobare w CH 1992 Zürich Zürich Thomas Strässle Josefine Rieks w D/A 1988 Höxter Wien Philipp Tingler Almut Tina Schmidt w D/A 1971 Göttingen Wien Brigitte Schwens-Harrant Boris Schumatsky m D 1965 Moskau Berlin Philipp Tingler Verena Stauffer w A 1978 Kirchdorf a.d. Krems Wien Klaus Kastberger Sophie Sumburane w D 1987 Potsdam Potsdam Mithu Sanyal Kleine Übersicht über die Lesenden beim Bachmannpreis 2025

Im Jahr 2025 lesen 10 Autorinnen und 4 Autoren. 8 von ihnen aus Deutschland, 4 aus Österreich und 2 aus der Schweiz. Die Geburtsjahrgänge reichen von 1965 bis 1998, der Mittelwert liegt also bei 1987 (38 Jahre). Alle haben Veröffentlichungen vorzuweisen, die einen in kleineren Verlagen und Online-Medien, andere in größeren Verlagen. Weithin bekannte Namen sind nicht dabei.

Verfolgen kann man die Lesungen wieder am 26., 27. und 28. Juni 2025 im Fernsehen auf 3sat, per Online-Stream und im Audio-Stream im Deutschlandradio. Online wird auch die Eröffnung am 25. Juni übertragen, bei der die Lesereihenfolge ausgelost wird. Am Sonntag, 29. Juni 2025 ist die Preisverleihung im TV und Web zu sehen.

Bachmannpreis-Podcast live vor Publikum

Wie schon seit 2012 wird das literaturcafe.de im Bachmannpreis-Podcast wieder täglich direkt aus Klagenfurt berichten. Zum zweiten Mal werden in diesem Jahr die drei Folgen an den Lesetagen live vor Publikum im Klagenfurter Lendhafen aufgezeichnet. Auf der dortigen Bühne begrüßt Wolfgang Tischer um 18:30 täglich wechselnde Gäste, um über die Lesetage zu sprechen.

