Im Wald und auf YouTube: Wolfgang Tischer liest »Walden« von Henry David Thoreau

Im Jahre 1845 zog Henry David Thoreau für zwei Jahre in eine selbstgezimmerte Holzhütte in den Wäldern von Massachusetts. Über seine Erfahrungen schrieb er das Buch »Walden«.

Ab dem 18. Mai des Jahres 2020 geht Wolfgang Tischer zwei Wochen lang jeden Morgen in die Einsamkeit des Schwarzwaldes und liest »Walden« im Wald. Täglich ab 18:45 Uhr ist die Lesung auf literaturcafe.de und YouTube zu hören und zu sehen.

Bis heute zählt »Walden« zu den einflussreichsten Büchern der Literaturgeschichte. Der Schriftsteller und Philosoph Henry David Thoreau suchte nach alternativen Lebensformen und einem ausgewogenen Lebensstil.

»Ich wollte nicht das Leben, was kein Leben war. Das Leben ist so kostbar«, schreibt Thoreau. Aber was ist das Leben? Was ist ein kostbares Leben?

Wolfgang Tischer liest dieses einzigartige Werk in einer einzigartigen Umgebung als einzigartiges Online-Projekt im echten Leben. Jeden Tag, bei jedem Wetter. Draußen im Wald. Das Leben und Lesen in den Wäldern.

»Walden –Das Leben in den Wäldern« von Henry David Thoreau als zehnteilige Lesung im Wald

Aus dem Amerikanischen von Wilhelm Nobbe, Eugen Diederichs Verlag, Jena 1905

Kostenlos zum Download auf archive.org in vielen Dateiformaten

Ab dem 18. Mai 2020 täglich von Montag bis Freitag ab 18:45 Uhr unter

literaturcafe.de/walden-henry-david-thoreau-lesung

