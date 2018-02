Preis der Leipziger Buchmesse 2018: Der erste Blick auf die Shortlist (1/2)

Unser Kritiker Malte Bremer greift zu den ersten vier Titeln und macht den Buchhandelstest: Was lassen die ersten Seiten der Bücher erkennen? Will man sie weiterlesen?

Isabel Fargo Cole: Die grüne Grenze

Nach der Widmung For my Parents, Creedence Clearwater Revival, and Bach folgen ein Zitat von Havemann und ein längeres von Führmann, das da endet mit dem philosophischen Dummschwätz »Modell des Gewordenseins der menschlichen Psyche.«

Weiter geht’s mit der Feststellung, dass es im Harz-Dorf Sorge aussehe wie »nach dem Ende der Geschichte«. Und dann folgt eine penible Beschreibung der Umgebung dieses Dorfes mit Fluss und Klippen und Brücke und und und – ja soll ich mir das alles merken? Gibt es nichts zu erzählen, außer dass die Schmalspurbahn am Südhang an Häusern und Pensionen vorbeifährt – gerade so, als seien Pensionen keine Häuser? Was ein Geschwafel … Und jetzt ändert sich auch noch der Blick, denn jetzt will Ich-Erzähler oder Ich-Erzählerin »wirklich hinschauen. Von oben herab: wie durchs klare Wasser. Ich selbst bleibe oben, mein Blick taucht«.

Soll er abtauchen. Mir ist die Lust vergangen, dies Geschwurbel noch weiter zu verfolgen!

Malte Bremer

Isabel Fargo Cole: Die grüne Grenze: Roman. Gebundene Ausgabe. 2017. Edition Nautilus GmbH. ISBN/EAN: 9783960540496.

Anja Kampmann: Wie hoch die Wasser steigen

Mittendrin, statt nur dabei – so wünsche ich mir das! Keine langatmigen Beschreibungen, was wie zusammengehört und wer warum mit wem – das ergibt sich aus dem Text ganz von selbst: dass hier von einem Schichtwechsel die Rede ist, einem Austausch von Bohrarbeitern einer Ölplattform vor Marokko (ist nicht gesichert, nur meine Vermutung, denn der im Text genannte Ort »Sidi Ifni« befindet sich in Marokko, während die Kapitelüberschrift »Cantarell« hinweist auf die Ex-Ölplattform vor Mexiko). Nichts wird erklärt, es ist, wie es ist – einfach spannend und direkt erzählt! Dazu starke Bilder, etwa wenn eine Tasche so groß ist wie ein ausgestopftes Wildschwein. Ich habe die gesamte Leseprobe am Stück gelesen: Dieses Buch ist absolut preiswürdig: Anja Kampmann kann erzählen!

Malte Bremer

Anja Kampmann: Wie hoch die Wasser steigen: Roman. Gebundene Ausgabe. 2018. Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783446258150.

Matthias Senkel: Dunkle Zahlen

Dieses POEM legt gewaltig los: Ein Ich-Erzähler namens Motja outet sich immer, wenn er gerade etwas sagt (das bin ich, der sich da aufplustert) oder (das bin ich, der da brummelt) und baggert gleichzeitig zwei Anuschkas an – nämlich eine linke und eine rechte (bzw. umgekehrt) – und überlegt sich, ob er die gleich heiraten oder besser noch adoptieren soll. Dazu ein seltsames Gerät der Altvorderen namens GLM, mit dem man kochen kann, dazu Bilder, Diagramme, dann der Startbildschirm der Maschine GLM-3, die wohl außer kochen noch was ganz anderes kann, sie ist nämlich eine Literaturmaschine.

Atemlos durch den Text: Ein sprachliches Feuerwerk, ironisch-historisch, grotesk, humorvoll!

Das Grau seines rechten Auges schimmerte bald altklug, bald abweisend, da er bereits viel gelesen hatte und einiges davon verstand oder allmählich zu verstehen begann!

Meint der mich? Ich verstehe nur Bahnhof. Na und? Dunkle Zahlen scheint ein famoser Schelmenroman zu sein bzw. zu werden und deswegen werde ich meine Freude daran haben!

Malte Bremer

Matthias Senkel: Dunkle Zahlen. Gebundene Ausgabe. 2018. Matthes & Seitz Berlin. ISBN/EAN: 9783957575395.

Esther Kinsky: Hain: Geländeroman

»In rumänischen Kirchen gibt es zwei voneinander getrennte Stellen, an denen die Gläubigen Kerzen anzünden.« Nach einem Zitat von Wittgenstein beginnt so der Roman. Kursiv. Muss einen Grund haben – aber welchen? Ist das eine wesentliche Aussage für den Roman, dass es in rumänischen Kirchen zwei Stellen für Kerzen gibt: Eine für die Lebenden, die andere für die Toten? Stirbt jemand, wenn man seine Kerze boshafter Weise in die Nische der Gestorbenen stellt? Oder gar umgekehrt? Und was hat das mit Gelände zu tun? Oder mit dem Film, in dem der Ich-Erzähler genau diese Szene gesehen haben will, diese Szene, die den Ich-Erzähler rührte in ihrer Schlichtheit und Hinnahme? Das kitscht so vor sich hin.

Und weiter geht es, diesmal in schlechtem Deutsch:

Wenige Monate nachdem ich diese Szene in einem Film sah, starb M.

Nach Monaten fehlt ein Komma, und M. ist gestorben.

Doch genug von dem missglückten Anfang (abgesehen von Wittgenstein), endlich geht es los mit dem Roman Gelände!

Aber welch Enttäuschung: Statt einem Handlung wird haarklein der Ort Olevano Romano beschrieben: Wo der Friedhof ist, dass der Hang steil ist, dass und wo es Zypressen gibt, Sempervirens, Totenbaum, – es gibt ungestrenge (?) Pinien, Olivenbäume, Bambusgestrüpp, drei, vier Irrgäste namens Birke), Steineichen, Weinstöcke, und eine Straße, die sich gabelt, sodass das Dorf jetzt wieder links liegt und der Friedhof rechts.

Ächz: Das ist unglaublich langweilig! Landschaft um der Landschaft willen! Wie gerät sowas auf eine Shortlist? Wie mies müssen all die anderen sein, wenn sowas protegiert wird?

Malte Bremer

Esther Kinsky: Hain: Geländeroman. Gebundene Ausgabe. 2018. Suhrkamp Verlag. ISBN/EAN: 9783518427897.

Der fünfte nominierte Titel

Georg Klein: Miakro (Rowohlt)

erscheint am 13. März 2018. Die Besprechung wird entsprechend nachgereicht.