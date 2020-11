Der kleine Lord – Tägliche Live-Lesung ab 16. Dezember 2020

»Der kleine Lord« von Frances Hodgson Burnett (Folge 1/5) live vorgelesen https://youtu.be/cCKFlMX7klo Der Weihnachtsklassiker als Lesung im Livestream: Vom 16. bis zum 20. Dezember 2020 liest Wolfgang Tischer täglich um 10 Uhr den Roman »Der kleine Lord« von Frances Hodgson Burnett in der ungekürzten deutschen Übersetzung. Die Verfilmung von »Der kleine Lord« mit Alec G

Der Weihnachtsklassiker als Lesung im Livestream: Vom 16. bis zum 20. Dezember 2020 liest Wolfgang Tischer täglich um 10 Uhr den Roman »Der kleine Lord« von Frances Hodgson Burnett in der ungekürzten deutschen Übersetzung.

Die Verfilmung von »Der kleine Lord« mit Alec Guinness ist seit 1982 ein Klassiker im TV-Weihnachtsprogramm. In diesem Jahr können Sie die bezaubernde literarische Vorlage von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 1886 in einer fünfteiligen Live-Lesung im literaturcafe.de und via YouTube-Livestream hören und sehen.

Ab Mittwoch, dem 16. Dezember, täglich um 10 Uhr und pünktlich zu den Weihnachtsferien liest Wolfgang Tischer die ungekürzte deutsche Übersetzung von Emmy Becher. Für jeweils neu Hinzukommende gibt es jeweils eine kurze Zusammenfassung, was bisher geschah. Die tägliche Lesezeit beträgt ca. 80 Minuten. Die einzelnen Teile sind zum Nachhören weiterhin verfügbar.

Bereits im März und April erreichte Wolfgang Tischer mit seinen Lesungen des »Hyperion« von Hölderlin und mit »Die Pest« von Camus Tausende begeisterte Hörerinnen und Hörer.

Freuen Sie sich auf diese ganz besondere tägliche Weihnachtslesung vom 16. bis zum 20 Dezember 2020 immer live um 10 Uhr (MEZ).

Wer daheim mitlesen möchte, findet den vollständigen Text von »Der kleine Lord« auf projekt-gutenberg.org.

Bildmaterial zum Download

