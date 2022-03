Das Literarische Quartett vom März 2022: Terzett ohne Thea

Plötzlich saßen dort nur drei: Aufgrund einer Corona-Infektion ist Gastgeberin und Moderatorin Thea Dorn kurzfristig ausgefallen und aus dem Literarischen Quartett vom März 2022 wurde ein Literarisches Terzett. Juli Zeh übernahm die Moderation, eingerahmt von den Literaturkritikern Ijoma Mangold und Philipp Tingler. Fehlte ihnen und Ihnen Thea Dorn?

Fehlt Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, beim Literarischen Quartett eigentlich das Publikum? Seit fast zwei Jahren wird die Sendung im Foyer des Berliner Ensembles ohne Zuschauer aufgezeichnet. Und man muss sagen: Nein. Die Bücherdiskussionen sind intimer und intensiver geworden. Da sitzen vier Menschen und reden über Bücher. Jede und jeder spricht für sich und nicht fürs Publikum.

Seit Thea Dorn die Moderation der Sendung übernommen hat, ist sie die einzige personelle Konstante im Quartett, die anderen rotieren durch und stammen aus dem Pool der Immergleichen. Ijoma Mangold – selbst einst Moderator einer ZDF-Literatursendung -, Philipp Tingler und Juli Zeh waren alle schon mindestens einmal da. Aber diesmal war ausgerechnet Thea Dorn nicht da. Aufgrund einer Corona-Infektion fiel sie kurzfristig aus, das Quartett wurde zum Terzett, das Sofa der Moderatorin wurde vom Rand in die Mitte gerückt und von dort aus übernahm die Schriftstellerin Juli Zeh die Gesprächsführung. Als ehrenamtliche Richterin am brandenburgischen Verfassungsgericht scheint sie für diese Rolle prädestiniert.

Aus entsprechenden Kommentaren zu dieser kleinen TV-Literaturkritik-Kritik wissen wir, dass Thea Dorn nicht nur Fans hat. Daher fragen wir heute mal in die Runde der Mitlesenden und bitten um Antwort in den Kommentaren: Fehlte Ihnen beim Literarischen Quartett eigentlich Thea Dorn?

Eines wurde zumindest deutlich: Juli Zeh kann nicht ganz so vehement und dominant das Wort ergreifen wie Thea Dorn. Mangold und Tingler reden oftmals munter weiter, wenn Zeh etwas sagen will.

Außerdem haben wir von den Dreien mehrfach gehört: Das Vorlesen von Textstellen aus den besprochenen Büchern ist offenbar von Redaktion oder Regie verboten worden. Warum, das wissen wir nicht.

Los ging die Diskussion mit dem Buch »Yoga« von Emmanuel Carrère, dessen Werk von Claudia Hamm übersetzt und teilweise neu übersetzt im Verlag Matthes und Seitz erscheint. »Yoga« ist ein aktuelles und das neueste Buch des französischen Autors und Filmemachers. Carrère, so geht es aus der Diskussion hervor, verknüpft Persönliches und eigene Meditationserfahrungen und ihre Dekonstruktion mit Betrachtungen über die Welt. Das Terzett ist begeistert.

Es folgt der neueste Brenner-Roman von Wolf Haas. Den Brenner. Kennst ihn ja, wenn du schon mal ein Buch von ihm gelesen. Sprachlich anders, weil eben Haas.

Einen neuen Brenner-Krimi muss man nicht im Literarischen Quartett besprechen. Und wenn, dann müsste man ihn vielleicht etwas mehr einordnen, als nur zu erwähnen, dass Haas vor Jahren verkündet hat, eigentlich keine weiteren Brenner-Krimis schreiben zu wollen. Mangold und Zeh sind begeistert vom Buch, Tingler eher weniger, weil kein Fan vom Brenner-Sound. Kannst du halt nichts machen.

Mehr Uneinigkeit herrscht beim Buch »Serge« von Yasmina Reza. Tingler findet es toll, die beiden anderen finden es OK, Mangold bemängelt, dass die Figuren nur Klischees seien. Es geht, so erfahren wir, um die Reise einer jüdischen Familie zur Gedenkstätte nach Auschwitz. Es geht um Erinnerung und trotz des Ortes sei das Buch auch humorvoll, aber so ganz erschließt es sich nicht, warum man das von Frank Heibert und Hinrich Schmidt-Henkel übersetzte Buch lesen sollte.

Und vielleicht haben Mangold, Tingler und insbesondere Zeh beim letzten Titel, bei »Eine Liebe in Pjöngjang« Andreas Stichmann, dann doch vergessen, dass zwar im Foyer des Berliner Ensembles kein Publikum sitzt, wohl aber vor den Bildschirmen. Denn da wird munter gespoilert, da diskutiert man hitzig über für Außenstehende unwichtige und unverständliche Handlungsdetails. Man findet das Buch gut, doch ein klein wenig bleibt für uns die Frage offen, ob es nicht ein wenig befremdlich ist, dass ein deutscher Autor, Jahrgang 1983, eine lesbische Liebe in Nordkorea beschreibt. Auch hier hätte dem nicht und doch vorhandenen Publikum mehr Einordnung gutgetan. Vielleicht fehlte da doch die Stimme von Thea Dorn?

