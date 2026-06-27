Abstimmen: Wer ist der oder die beste Bachmann-Juror(in) 2026?

Zum dreizehnten Mal können Sie abstimmen: Wer ist 2026 für Sie die beste Bachmann-Jurorin oder der beste Bachmann-Juror? Stimmen Sie ab am Samstag, 27. Juni 2026, von 10 Uhr bis 23:00 Uhr! Das Ergebnis wird am Sonntag, 28. Juni 2026, bekannt gegeben.

Das waren die Gewinner der Vorjahre:

Wer ist in diesem Jahr beim Bachmannpreis Ihre Favoritin oder Ihr Favorit? Stimmen Sie unten ab!

Der Preis ist undotiert und wird symbolisch nach der Verleihung des Bachmannpreises am Sonntag vergeben.

Wen sollen Sie bewerten?

Zur Auswahl stehen die sieben Jurorinnen und Juroren des Bachmannpreis‘ 2026: Oberste Reihe: Thomas Strässle, Mara Delius, Laura de Weck, Mitte: Klaus Kastberger, Untere Reihe: Brigitte Schwens-Harrant, Mithu Sanyal und Philipp Tingler. Mehr über die Bachmann-Juroren können Sie auf der offiziellen Website zum Bachmannpreis nachlesen.

Wie sollen Sie bewerten?

Einen festen Kriterienkatalog für Ihre Bewertung gibt es nicht. Eine Stimmabgabe ist jedoch nur mit einer Begründung möglich. Bitte geben Sie eine möglichst qualifizierte Begründung ab.

Natürlich sollten Sie die Kritikerdiskussion im Fernsehen auf 3sat, im Radio im Deutschlandfunk oder per Stream im Internet verfolgt haben. Die Wenigsten werden wahrscheinlich alles gesehen haben. Das können wir auch nicht überprüfen. Ob sich Ihr Urteil auf die Gesamtsicht oder nur eine verfolgte Diskussion zu einem Text bezieht, ist daher unerheblich.

Urteilen Sie fair! Versuchen Sie es zumindest. Wir suchen nicht die sympathischste Jurorin oder den sympathischsten Juror! Wir suchen auch nicht den Juror, der den Text am besten bewertet, den auch Sie als besten erachten.

Mögliche Kriterien für Ihr Urteil über den besten Juror könnten sein:

Beurteilt den Text und nicht den Autor

Begründet ihre/seine Urteile

Begründet ihre/seine Urteile verständlich

Argumentiert sachlich – sowohl positiv wie negativ

Wenig »ich meine« und »ich denke«

Lässt andere ausreden

Entdeckt interessante Aspekte am Text, in den Figuren etc.

Trägt Substantielles zur Diskussion bei

Wortwitz und Begeisterung – oder Abscheu

Haben Sie noch weitere Kriterien? Dann Mail an redaktion@literaturcafe.de mit dem Betreff »Kritikerkritik«. Wir ergänzen die Liste gerne.

Ausgeschlossen von der Abstimmung ist niemand. Die Kritiker dürfen sich auch gerne selbst bewerten.

Wann können Sie bewerten?

Das Bewertungsformular ist ab Samstag, 27. Juni 2026 gegen 10 Uhr geöffnet und wird sich am Samstag, 27. Juni 2026 um 23:00 Uhr schließen. Danach werden wir die Stimmen und Begründungen auswerten.

Wann wird der Preis überreicht?

Der Preis ist undotiert und wird nur symbolisch überreicht und zwar am Sonntag, 28. Juni 2026.

Wir werden zudem die vollständige Bewertungsreihenfolge veröffentlichen. Zwischenergebnisse werden nicht bekannt gegeben.

Was passiert mit Ihren Daten?

Ihren Namen und die E-Mail-Adresse werden wir nicht veröffentlichen oder an Dritte weitergeben. Sie dienen uns nur zu einer gewissen Plausibilitätsprüfung und werden nach der Auswertung gelöscht. Ausgewählte Begründungen zur Gewinnerin bzw. zum Gewinner werden wir anonym veröffentlichen.

Stimmen Sie ab!

