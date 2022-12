Zwei Neue in der Jury beim Bachmann-Preis 2023 – Ausschreibung hat begonnen

Der 47. Bachmann-Preis wird am 2. Juli 2023 vergeben. Ab dem 29. Juni lesen wieder 14 Autorinnen und Autoren. Dafür kann man sich ab sofort bewerben. In der Jury gibt es zudem zwei Wechsel mit einer guten Neubesetzung.

Wiederstein und Kaiser nicht mehr dabei

Michael Wiederstein und Vea Kaiser scheiden aus eigenem Wunsch aus der Jury des bekannten Literaturpreises aus, so verkündete es der Veranstalter ORF in dieser Woche.

2017 saß Michael Wiederstein zum ersten Mal in der Jury. Wiederholt wurde er bei der Publikumsabstimmung des literaturcafe.de zum beliebtesten Juror gewählt.

Das Ausscheiden von Vea Kaier aus der Jury ist hingegen ein geringer Verlust. Nicht ohne Grund belegte sie bei ihrer zweimaligen Jury-Tätigkeit stets den letzten Platz in der Abstimmung. Kaiser urteilte zu subjektiv, und es fehlten ihr die literaturkritischen Worte und Mittel, um die Texte kompetent zu beurteilen.

Sanyal und Strässle sind die Neuen

Ein gutes Händchen bewies der Veranstalter ORF Kärnten bei der Neubesetzung der beiden Plätze. Sie wurde sehr ausgewogen getroffen. Kulturwissenschaftlerin, Journalistin und Schriftstellerin Mithu Sanyal wird 2023 das erste Mal in der Jury dabei sein. Sie war unlängst auch im Literarischen Quartett zu Gast.

Vom Schweizer Literaturclub ist der zweite Neuzugang bekannt, es ist der Literaturwissenschaftler, Kritiker und Flötist(!) Thomas Strässle. Strässle ist zudem ein Fachmann für die Namensgeberin des Literaturwettbewerbs. Er gehört zum Herausgeberkreis der Briefe zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch, die in diesem Jahr veröffentlicht wurden.

Den Jury-Vorsitz übernimmt in gewohnter und bewährter Weise Insa Wilke. Weiterhin gehören Mara Delius, Klaus Kastberger, Brigitte Schwens-Harrant und Philipp Tingler der Jury an. Die Moderation übernehmen ebenfalls wie im Vorjahr Christian Ankowitsch und Cecile Schortmann.

Bewerbung für die 14 Leseplätze ab sofort möglich

Die Kontaktadressen der Jury sind auf der Website des ORF veröffentlicht. Man kann sich bei den Mitgliedern für einen der 14 Leseplätze mit einem Text bewerben. Dieser Prosa-Text darf bislang nicht veröffentlicht und sollte vorgetragen ca. 25 Minuten lang sein. Alles Weitere zu den Bedingungen lässt sich auf der Website nachlesen.

Ebenfalls ab sofort bewerben kann man sich für den parallel stattfindenden Literaturkurs.

Die Eröffnung der »Tage der deutschsprachigen Literatur« mit der Auslosung der Lesereihenfolge findet am Mittwoch 28. Juni 2023 statt. Von Donnerstag bis Samstag wird dann gelesen. Am Sonntagmorgen, 2. Juli 2023 stimmt die Jury dann über den mit 25.000 Euro dotierten Bachmann-Preis der Stadt Klagenfurt und über die weiteren Preise ab. Auf 3sat und per Web-Stream wird der Wettbewerb übertragen.

Das literaturcafe.de wird ebenfalls 2023 wieder von vor Ort berichten.