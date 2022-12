Schreibzeug: Die fünf schönsten Weihnachtsgeschichten zum Hören und Lesen

Im Folge 37 küren Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer die fünf schönsten Weihnachtsgeschichten des Schreibzeug-Podcast-Schreibwettbewerbs 2022 und sie lesen diese vor. Warum diese fünf die schönsten Texte sind, wird ebenfalls erläutert. Zudem können hier alle Texte nachgelesen werden.

»Marley war tot; damit wollen wir anfangen.«

Die Schreibaufgabe wurde vor vier Wochen in Folge 35 gestellt: Schreibt uns eine Weihnachtsgeschichte mit maximal 2.000 Zeichen. Einzige Bedingung: Als Anfangssatz müssen die beiden ersten Sätze von Charles Dickens’ berühmter Weihnachtsgeschichte verwendet werden: »Marley war tot; damit wollen wir anfangen.« Wie es weitergeht und wer oder was Marley in eurer Weihnachtsgeschichte ist, das könnt ihr selbst entscheiden.

Eine unglaubliche hohe Anzahl von Einsendungen galt es zu begutachten. Wie immer diskutieren und begründen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer ganz transparent, warum es diese fünf Weihnachtsgeschichten sind, die aus den Einsendungen herausstachen. Die fünf Texte stehen gleichwertig nebeneinander und es gibt keine Plätze.

Hören Sie hier die Weihnachtsfolge des Schreibzeug-Podcast, in dem Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer zudem alle fünf Texte lesen. Außerdem finden Sie auf den folgenden fünf Seiten die Geschichten auch zum Nachlesen.

Wir sagen allen vielen Dank, die an unserer diesjährigen Weihnachtsschreibaufgabe teilgenommen haben! Der Schreibzeug-Podcast macht eine kurze Winterpause und meldet sich am 29. Januar 2023 wieder zurück.

Weiterblättern und die fünf schönsten Geschichten nachlesen. Die Reihenfolge ist zufällig gewählt und stellt keine Platzierung da.