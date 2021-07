Hitler und Herrenreiter: Warum Gebührengeld für Denis Scheck?

Literaturkritiker Denis Scheck steht derzeit selbst in der Kritik. Darf man Adolf Hitler, Sebastian Fitzek und Christa Wolf in eine Reihe stellen? Die eigentliche Frage ist jedoch: Warum verpulvert der SWR für einen dicken Mann auf einem Pferd Gebührengelder, während an anderer Stelle Literatursendungen abgesetzt werden?

Unsanfter Umgang mit Büchern

Der Literaturkritiker Denis Scheck liebt die Provokation. Immer schon ist es Buchliebhabern ein Dorn im Auge, dass er in seiner Sendung »Druckfrisch« ihm nicht genehme Bücher der Bestsellerliste in die Tonne wirft. Wobei: Eigentlich landen diese Werke zunächst höchst unsanft auf einer Rollenbahn, bevor sie nochmals unsanft in eine Lieferwanne plumpsen. Die für ihn guten Bücher der Liste werden hingegen auf einer Mülltonne aufgestapelt.

Der unsanfte Umgang mit Bestsellern ist ein Effekt. Er verschafft ähnlich Denkenden Genugtuung und erregt jene, die der Meinung sind, so dürfe man mit geistigen Werken nicht umgehen – egal in welcher Flughöhe.

Neben der spätsonntäglichen ARD-Sendung »Druckfrisch« tritt Scheck seit einigen Jahren auch in der SWR-Literatursendung »Lesenswert« auf. Hier moderiert er regelmäßig das »Lesenswert-Quartett«, einen Klon des Literarischen Quartetts, und er unterhält sich im und um das Palais Biron in Baden-Baden mit Autorinnen und Autoren.

Doch seit neuestem hat der SWR die Aufmerksamkeitsschraube für die Literatursendung etwas angezogen. Innerhalb der Lesenswert-Sendung hat man für Denis Scheck zwei Unterformate entwickelt, die als einzelne Videoclips auch auf der SWR-Website zu sehen sind. Nachdem Denis Scheck als Video für den SWR, schriftlich in der Zeitung »Die Welt« und als Audio für den WDR einen eigenwilligen, aber durchaus gut ausgewählten persönlichen Literaturkanon zusammengestellt hat (»Schecks Bücher«), der abschließend auch als Buch erschienen ist (»Schecks Kanon«), mit dem Scheck unter anderem über die Bühnen der Literaturhäuser reiste, produziert er nun mit und für den SWR einen »Anti-Kanon«. Dazu heißt es auf der Website des SWR:

Warum soll man schlechte, missratene, ja vollkommene miserable Bücher lesen? Weil es im Paradies langweilig ist und die Analyse schlechter Bücher großen Spaß macht. Deshalb versucht Denis Scheck die in seinen Augen schlechtesten Bücher der Weltgeschichte tatsächlich zu lesen. Das Ergebnis ist offen. Das Abenteuer enorm. Und Gefahr lauert überall.

Tatsächlich werden diese Clips für Denis Scheck nun gefährlich, denn er steht für die Auswahl der ersten sieben Titel und für die Art der Präsentation rund einen Monat nach Veröffentlichung heftig in der Kritik. Viele Kollegen wie Jörg Magenau oder Karin Schmidt-Friderichs, die Vorsitzende des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, finden Schecks Gebaren bedenklich. Denis Scheck provoziert diesmal gleich auf mehreren Ebenen, und für viele ist er damit zu weit gegangen. Scheck schade mit seinem Auftreten der Literaturkritik im Allgemeinen und einige fühlen sich sogar an die Bücherverbrennung im Dritten Reich erinnert. Worum geht es also?

Ein billiges und zweifelhaftes Vergnügen

Adolf Hitler, Paulo Coelho, Sebastian Fitzek, Christa Wolf, Johannes R. Becher, Stefan George und Svende Merian sind die Autorinnen und Autoren, deren Bücher sich Scheck für die erste Clip-Staffel ausgesucht hat. Hitler und Fitzek in einer Reihe? »Mein Kampf« muss man nicht mehr in den Giftschrank stellen, denn da steht das Machwerk schon längst. Mit Literatur hat es ohnehin nichts zu tun. Warum verschafft sich ein Kritiker wie Denis Scheck so ein billiges und zweifelhaftes Vergnügen? Und hätte er seine Auswahl nicht mit Heinrich Kramers »Hexenhammer« beginnen müssen?

Das haben Sebastian Fitzek und Paulo Coelho, das hat vor allen Dingen Christa Wolf nicht verdient. Niemand würde Fitzek und Coelho als Hochliteraten bezeichnen. Sie sind auf einer ganz anderen Ebene keine Gegner für Kritiker Scheck. Obendrein hat Denis Scheck den Text seiner Verrisse bei sich selbst abgeschrieben, denn die hinlänglich vernichtenden Bonmots kennt man bereits aus den Druckfrisch-Verrissen (»›Ein Fitzek‹ ist eine literarische Maßeinheit, die die größte anzunehmende literarische Peinlichkeit auf kleinstem Raum markiert.« oder: Coelho sei ein »aus dem proto-literarischen Urschleim gekrochener Einzeller der Erbauungsliteratur«). Immer feste druff! Die baumhoch erfolgreichen beiden wird es nicht kümmern, wenn sich eine literarische Wildsau an ihnen reibt.

Doch mit der posthumen Kritik an Christa Wolfs »Kassandra« gehe Denis Scheck zu weit, findet auch die Politikerin und ehemalige Verlegerin Simone Barrientos. Barrientos billigt Scheck die Kritik zwar zu, denn schließlich dürfe jeder seine Meinung sagen, doch sie wirft Scheck vor, dass er die Erzähl- mit der Autorinnenstimme gleichsetze und den historischen Subtext der DDR-Kritik völlig ignoriere und so tue, als gehe es in Kassandra tatsächlich um den Trojanischen Krieg, der hier obendrein noch falsch dargestellt sei.

Interessanterweise wirft Denis Scheck Christa Wolf auch Humorlosigkeit vor: »Wer Christa Wolf liest, hat nichts zu lachen. Diese Autorin malt mit schwarzem Pinsel auf schwarzem Grund«.

Dürfen Frauen keine ernsten Bücher schreiben?

Schwingt hier nicht erneut eine gewisse Misogynie mit? Bereits an anderer Stelle konnte man feststellen, dass Denis Scheck es offenbar nicht mag, wenn Frauen ernste Bücher schreiben.

Frank Hertweck, Literaturchef beim SWR und somit auch zuständig für Lesenwert, rechtfertigt die seltsame Auswahl des Anti-Kanon in einem Gespräch mit dem Börsenblatt: »Was das Format darüber hinaus leistet, ist der Versuch, verschiedene Kriterien des Misslungenen, des Schlechten, zu liefern. Keiner der einzelnen Verrisse analysiert nur ein Buch, sondern entwickelt gleichzeitig eine Theorie des Schlechten in progress.«

Auch das Aussehen und der Auftritt Schecks sei eine ironische Anspielung. In den Clips betritt Denis Scheck quasi als »Literaturgott« ganz in Weiß gekleidet ein weißes Minimalambiente mit weißen Buchregalen und umgedrehten Büchern. Wie Raumschifftüren gleiten die Regale mit entsprechendem Sound beiseite, wenn Scheck die Bühne betritt. Kinofans sehen die Anspielung an Morgan Freemann als Gott im Film »Bruce Allmächtig«. In einem Kommentar im Deutschlandradio sieht Thomas Fitzel darin eher die Milchbar aus dem Film »A Clockwork Orange«, in dem es ebenfalls brutal zur Sache ging.

»Und ich musste feststellen, viele Rezipienten glauben wirklich, Denis Scheck würde sich für einen Literaturgott halten«, sagt Frank Hertweck vom SWR, und er versichert, dass dem nicht so sei, was ihm wahrscheinlich ebenfalls viele nicht glauben werden.

Bücherverpuffung beim Literaturgott

Nicht zuletzt ist es die Animation, mit der Denis Scheck am Ende der Clips die Bücher verschwinden lässt, die ebenfalls für heftige Kritik sorgt. Science-Fiction-artig bratzelt aus Schecks Anzugärmel ein blauer Blitz, der das Buch mit Rauch und einer kleinen Explosion verpuffen lässt. Die meisten der Kommentatoren unter der Scheck-Kritik von Wolfgang Höbel auf SPIEGEL.de finden das harmlos, doch Höbel und andere sehen sich an die Bücherverbrennung der Nazis erinnert. Bücher im Rauch verschwinden zu lassen, das gehe gar nicht.

Obwohl Frank Hertweck betont, dass der Kulturausschuss des Rundfunkrats, dem vorab die Coelho-Episode gezeigt wurde, daran keinen Anstoß genommen habe, wolle man die Animation noch nachträglich ändern. Der SWR schreibt:

Nichts würde ferner liegen als eine Anspielung auf politische Bücherverbrennungen oder Zensur. Dass eine solche Assoziation durch »Schmauchspuren« beim Verschwinden des jeweiligen Buches geweckt werden kann, widerspricht der Intention der Sendung. Dafür möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen.

In einer anderen Sache hat man sofort reagiert und das Hitler-Video offline genommen. Man wolle nicht, sagt Hertweck, dass es bei den Vergleichsvorwürfen immer »Hitler und …« heiße.

Die üblich-ironische Scheck-Provokation?

Denis Scheck wird auch diesen Shitstorm überstehen. Er hat schon andere überstanden. 2013 sprach er sich in der Sendung Druckfrisch dagegen aus, dass rassistische Begriffe aus Kinderbüchern getilgt werden. Doch tat er dies mit der ihm eigenen Ironie, indem er sich das Gesicht schwarz anmalte. Doch just dieses »Blackfacing« gilt ebenfalls als rassistisch. Obwohl Scheck in seinem Kommentar betonte, dass jeder, der heute noch das N-Wort benutze, ein »Holzkopf« sei, berichtete damals sogar der »New Yorker« über den kleinen deutschen Literaturskandal.

Also auch diesmal die üblich-ironische Scheck-Provokation? Ein Shitstorm, losgetreten von humorlosen Politisch-Korrekten?

Nein.

Denn leider erweist Denis Scheck mit seinem laut-provokanten Auftreten der ernsthaften Literaturkritik einen Bärendienst. Einige seiner Kollegen bezeichnen Scheck in ihren Stellungnahmen als »Clown« oder »Literaturclown«. Denis Scheck mag nicht ganz so bekannt sein wie Marcel Reich-Ranicki und dennoch kennen einige den Mann aus dem Fernsehen. Während jedoch Reich-Ranicki in seinem Ernst bisweilen unfreiwillig komisch wirkte, legt es Scheck oftmals mit seinem eigentümlichen Humor bewusst darauf an. Literaturkritik ist zu einem Teil immer subjektiv, denn sonst wären sich immer alle Kritikerinnen und Kritiker einig. Doch Schecks auftreten lässt Literaturkritik beliebig wirken, als gehe es gar nicht um die Sache, sondern nur um den Effekt.

Und dann ist da noch das eingangs erwähnte zweite Clip-Format mit Denis Scheck, das neuerdings in der Sendung Lesenswert zu sehen ist und bei dem die Rolle des SWR im Allgemeinen zu hinterfragen ist.

Literaturkritik vom hohen Ross herab

In diesem zweiten Format gibt Denis Scheck tatsächlich eine lächerliche Figur ab. Das Format heißt »Reitgespräche«. Ein furchtbar billiger Wortwitz, denn tatsächlich reitet hier Denis Scheck zusammen mit der Schriftstellerin Juli Zeh durch einen brandenburgischen Wald. Mit der Kamera vorweg reden die beiden über Bücher, während vor allen Dingen Scheck auf dem Pferderücken reichlich durchgeschüttelt wird. Die geübte Reiterin Zeh führt Scheck bzw. dessen Pferd an der Leine, sonst würde es wahrscheinlich längst davongetrabt sein.

Man sitzt fassungslos vor dem Bildschirm und betrachtet die Szene. Von dem, was die beiden da über welches Buch auch immer sagen, bekommt man so gut wie nichts mit. Man blickt auf den dicken Mann auf dem Pferderücken. Man weiß, dass das Pferd nicht durchgehen wird und wenn, dass das rausgeschnitten wird, aber man befürchtet es ständig.

Doch wie unglaublich dekadent wirkt das? Literaturkritik vom hohen Ross herab, nach Gutsherrenart auf dem Pferderücken. Dafür gibt es leider nur ein Wort: peinlich.

Und man muss sich fragen: Warum lässt der SWR Denis Scheck ins Brandenburgische reisen, um sich dort auf Pferden über Literatur zu unterhalten? Welcher Baden-Württemberg-Bezug ergibt sich hier, um zu rechtfertigen, dass Lesenswert im 3. Fernsehprogramm zu einem zweiten Druckfrisch wird, in dem sich vor allen Dingen Denis Scheck selbst als Gott und Herrenreiter inszeniert? Warum werden für solche effektheischenden Formate Gebührengelder ausgegeben? Nutzt das der Literatur? Dem Bücherlesen? Oder nutzt es nur Scheck?

Die Frage lässt sich bereits bei Druckfrisch stellen, wo Scheck für kurze Gespräche mit Autorinnen und Autoren um die ganze Welt fliegt – und immer zu T. C. Boyle.

Warum Geld für den Scheckschen Firlefanz?

Warum gibt die ARD Geld für den Scheckschen Firlefanz aus, während an anderer Stelle in der ARD die Literaturformate zusammengestrichen werden? Ist ein Denis Scheck in Amerika oder Afrika so viel mehr Wert als eine Christine Westermann im heimischen Garten?

Um es klar zu sagen: Denis Scheck ist ein brillanter Geist und ein geistreicher Literaturkritiker mit einem erfreulich breiten Buch- und Literaturverständnis – meistens.

Und dennoch ist es ein äußerst zweifelhaftes Gebaren, dass man nicht nur beim SWR die Kultursendungen umbaut, die Literatur an den Rand drängt und als Ausgleich offenbar diesbezügliche Gebührengelder diesem Mann zugutekommen lässt, der in zweifelhaften Formaten über Bücher spricht. Man hat den Verdacht, dass man in diesen Zeiten, in denen das Laute und Widerspruchslose dominiert, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch im Literatur-Bereich auf das Laute setzt und dass die gerade losgetretene Kontroverse ein Teil des Konzepts ist und womöglich ein Gradmesser des Scheck-Erfolgs.

Es wäre traurig.

Wolfgang Tischer