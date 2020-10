Erhellende Webinare: Die Mitschnitte der Frankfurter Buchmesse 2020

An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live-Lesungen und Podcasting.

Mitschnitte aller Seminare der digitalen Buchmesse 2020

Klicken Sie auf ein Thema, um auf dieser Seite direkt zum entsprechenden Mitschnitt zu gelangen. Auf dieser Seite finden Sie alle fünf Themen in umgekehrter chronologischer Reihenfolge

Mitschnitt vom 18.10.2020

Podcasting für Autor*innen und Leser*innen

Live-Webinar: Podcasting für Autor*innen und Leser*innen An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live

Podcasting ist immer noch das Trendthema. Mehr Menschen als je zuvor hören sich Audioinhalte an. Auch Autor*innen können darüber ihre Leser*innen erreichen. Buchblogger*innen können ihr Portfolio mit Podcasts erweitern. Wie funktioniert Podcasting? Welche Inhalte und Formate eigenen sich? Welche Technik ist notwendig? Wie mache ich den Podcast bei Apple, Spotify oder Deezer bekannt? Der Workshop für Neulinge und Neugierige erläutert und zeigt alles, was man über Podcasts wissen muss. Wir beginnen mit einfachen, nahezu kostenfreien Lösungen und zeigen auch aufwändigere Produktionsmöglichkeiten.

Vortrag: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen konnten im Chat gestellt werden.

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Was ist Ihnen dieses Online-Seminar wert?

Klicken Sie hier und unterstützen Sie das literaturcafe.de mit einer Spende via Paypal.

Mitschnitt vom 17.10.2020

Lesungen per Stream und Video optimal inszenieren

Live-Webinar: Lesungen per Stream und Video optimal inszenieren An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live

Die Corona-Pandemie hat Lesungen per Video und Webstream populär gemacht. Doch die Konkurrenz ist mittlerweile groß. Wie falle ich mit meiner Lesung auf? YouTube, Zoom oder Twitch: Welche Plattform ist die beste? Wie kommt der Online-Auftritt optisch gut rüber? Welche Technik benötige ich und wie bereite ich mich am besten vor?

Vortrag: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen konnten im Chat gestellt werden.

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Was ist Ihnen dieses Online-Seminar wert?

Klicken Sie hier und unterstützen Sie das literaturcafe.de mit einer Spende via Paypal.

Mitschnitt vom 16.10.2020

»Autor, du Opfer!« –

Vom Umgang mit Kritik und Kritiker*innen

Live-Webinar: »Autor, du Opfer!« – Vom Umgang mit Kritik und Kritiker*innen An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live

Buchkritik gehört zum System. Wer schreibt, ist ihr ausgesetzt – egal, ob Amazon-Bewertung, Blogbeitrag oder Besprechung in der Zeitung: Kritik kann motivieren oder frustrieren. Wie sollte man als Autor*in Buchkritiken und Kritiker*innen begegnen? Was tun gegen schlechte Kritiken? Wie kann man negative Rückmeldungen vermeiden?

Vortrag: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen konnten im Chat gestellt werden.

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Was ist Ihnen dieses Online-Seminar wert?

Klicken Sie hier und unterstützen Sie das literaturcafe.de mit einer Spende via Paypal.

Mitschnitt vom 15.10.2020

Schreiben mit künstlicher Intelligenz (KI): Inspiration aus dem Computer

Live-Webinar: Schreiben mit künstlicher Intelligenz (KI): Inspiration aus dem Computer An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live

In diesem Live-Webinar nutzen wir künstliche Intelligenz (KI) als Ideengeber. Wie kann man KI für die eigene Kreativität einsetzten? Wir experimentieren mit der Schnittstelle des Textgenerators »AI Dungeon«. Welche Text- und Plot-Ideen generiert der Computer? Wie kann ich diese beeinflussen und für eigene Texte nutzen? Ist die Maschine kreativer als der Mensch? Werden Romane bald von Computern verfasst? Wir versuchen es herauszufinden. Ein kleines kreatives Schreibseminar der anderen Art. Hinweis: Die Seminarsprache ist Deutsch, da jedoch der Textgenerator »AI Dungeon« bislang nur auf Englisch verfügbar ist, sind für die Teilnahme englische Sprachkenntnisse erforderlich.

Seminarleiter: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen konnten im Chat gestellt werden.

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Was ist Ihnen dieses Online-Seminar wert?

Klicken Sie hier und unterstützen Sie das literaturcafe.de mit einer Spende via Paypal.

Mitschnitt vom 14.10.2020

Autor*innen-Websites mit WordPress optimieren

Hinweis: Aus technischen Gründen ist leider erst nach ca. 5:53 Minuten ein bewegtes Bild zu sehen.

Live-Webinar: Autor*innen-Websites mit WordPress optimieren An allen fünf Tagen der Frankfurter Buchmesse »Special Edition« gab es ein kostenloses einstündiges Webinar vom literaturcafe.de. Hier können Sie alle Veranstaltungen weiterhin als Aufzeichnung ansehen: Die Themen reichen vom Einsatz von WordPress, das Schreiben mit KI, Umgang mit Kritik, Video-Live

WordPress ist das am häufigsten eingesetzte System für Websites (CMS). Der Workshop für WordPress zeigt, wie man alle Potenziale nutzt, welche Erweiterungen (Plugins) speziell für Autor*innen sinnvoll sind und wie man eine Autor*innen-Website strukturieren sollte, um beispielsweise auch bei Google gut gefunden zu werden. Ein Workshop nicht nur für Anfänger*innen, sondern auch für die, die WordPress schon länger nutzen, aber das Potenzial der Software bei weitem nicht ausnutzen. Und keine Angst: Es wird nicht zu technisch werden.

Seminarleiter: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Seminar via YouTube. Fragen konnten im Chat gestellt werden.

Das Video bleibt nach dem Seminar für begrenzte Zeit online.

Was ist Ihnen dieses Online-Seminar wert?

Klicken Sie hier und unterstützen Sie das literaturcafe.de mit einer Spende via Paypal.