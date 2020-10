Das Literarische Quartett im Oktober 2020: Wer verführen will, der kocht Kartoffelsuppe

Gerne hätte der langjährige Rezensent des Literarischen Quartetts dieses als Podcast beim Joggen gehört. Doch leider wird dieser offenbar bewusst verzögert ausgeliefert. Also fährt der Rezensent eine Runde Mario Kart mit Thea Dorn und ihren Gästen.

Die Podcast-Neuerung wurde zur letzten Folge angekündigt, doch scheint es so angelegt zu sein, dass die Sendung am Freitag im ZDF ausgestrahlt wird und erst im Laufe des Montags vom Deutschlandfunk als Audio-Podcast bereitgestellt wird.

Hoffen auf »möglichst viele«?

Das ist schade, denn zum einen verliert das Literarische Quartett nichts, wenn man es nur hört (Mit der Ausnahme, dass auch diesmal Monika Köpfer als Übersetzerin nicht genannt wurde. Es wäre schön, wenn das ZDF dies künftig z. B. in der ersten Kurzvorstellung der Titel durch Thea Dorn mit einbaut.), zum anderen könnte man einfacher nebenher andere Dinge tun. Nunja, zumindest kann man die Folge am Sonntagmorgen im Bett mit dem iPhone schauen und dank des neuen Bild-im-Bild-Modus nebenher den neuen Mario-Kart-Cup fahren.

Offenbar gibt es diese Zeitverzögerung, damit möglichst viele die Sendung übers Wochenende in der ZDF-Mediathek schauen, soweit man auf »möglichst viele« hoffen kann. Solche künstlichen Format-Verzögerungen haben in der Vergangenheit selten funktioniert.

Das Verschwinden der Krawall-Vorgabe

Was die Sendung vom Oktober 2020 und die Diskussion angeht, so muss man das festhalten, was bereits für die vergangene Sendung galt: Die Moderation durch Thea Dorn, die nun drei wechselnden Gäste, das Verschwinden der Krawall- und Streit-Vorgabe und das Covid-bedingt fehlende Publikum haben aus dem Literarischen Quartett eine gute Literatursendung werden lassen, deren Gespräch man gerne und mit Interesse zuhört. Man braucht keine Aufreger und Knalleffekte, keinen Konflikt.

Der wäre diesmal gleich beim ersten Buch gegeben gewesen: Monika Maron und ihr Buch »Artur Lanz«. Und dazu noch die schwäbisch-grantelnde und ebenfalls kein Blatt vor den Mund nehmende Sibylle Lewitscharoff unter den Gästen. Eskalation garantiert!

Aber nein! Thea Dorn konstatierte, dass wie ein Torero dem Stier mit dem roten Tuch hier Monika Maron mit ihrem Text wedelt, um so ziemlich alles zu provozieren, was bei sprachlich und gedanklich sensiblen und aufmerksamen Menschen so möglich ist. Doch gerade das Quartett machte das nicht und redet über das Buch wie über ein Buch – ausgewogen mit Lob und Kritik.

99,9 Prozent ohne Glück

Schon der Einstieg in die Sendung war ehrlich und gelungen, indem auch Thea Dorn gestand, dass sie »zu den 99,9 Prozent der Menschen« gehöre, die zuvor noch nie etwas von der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück gehört hatten. Ähnlich erfrischend ehrlich waren auch Ijoma Mangold und Volker Weidermann. Wenngleich Dorn natürlich – wie jede und jeder, der etwas auf sich hält – die Preisträgerin »Glick« aussprach, allerdings nicht ohne das ebenfalls obligatorische Wortspiel.

Von außen betrachtend erwähnte Dorn, dass eine Zeitung die Lyrikerin lobte, eine andere Kitsch der Alarmstufe rot attestierte. Dorn las dann eines der glückschen Gedichte, das wahrlich mehr nach gymnasiale Literatur-AG als nach Literaturnobelpreis klang. Aber es war ja nur eines. Hoffen wir, dass all die anderen preiswürdig sind.

Juli Zeh und Bernhard Schlink saßen diesmal ebenfalls mit in der Runde und zwischen allen entspannten sich angenehme und erhellende Gespräche über die vorgestellten Bücher. Sibylle Lewitscharoff brachte schöne Sätze (»Wer verführen will, der kocht Kartoffelsuppe«) und schwäbisch intonierte »Kackwürtschle« wurden in die literarische Diskussion gebracht.

Es war wieder gut. Mehr ist nicht mehr zu sagen. Oder doch? In den Kommentaren unten wäre Platz.

Wolfgang Tischer

Link ins Web:

Die in der Sendung vom 09.10.2020 besprochenen Bücher: