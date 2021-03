Buchhandel: Hört mit dem Geschwurbel von »geistigen Tankstellen« auf!

Dass Discounter Bücher im Laden verkaufen dürfen, während Buchhandlungen schließen müssen, ist ein Skandal! Multimilliardär Roßmann darf den eigenen Bestseller in seinen Filialen anbieten, Buchhandlungen aber nicht. Amazon wird, quasi staatlich gefördert, im Lockdown immer größer!

Doch was macht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels? Er schwurbelt sich wieder einen ab mit dem ausgelutschten Begriff der »geistigen Tankstellen«.

Lockdown ist ein Förderprogramm für Amazon

Dass dieser Regierung und den Bundesländern die Buchhandlungen und generell der Einzelhandel offenbar wurscht sind, ist skandalös! Der ungerechte und willkürlich Lockdown wirkt wie ein gewaltiges Förderprogramm für Amazon. Zu Beginn des zweiten staatlichen Schließzwangs war größtenteils nicht einmal das Abholen bestellter Bücher in den Buchhandlungen erlaubt. Wenn US-Konzerne hierzulande kaum Steuern bezahlten, dann sollen sie wenigstens gut verkaufen, schien man sich zu sagen.

Im Supermarkt um die Ecke, in dem sich ohnehin schon die Menschen drängeln, konnte man vor Weihnachten den neuen Fitzek kaufen. Die unabhängige Buchhandlung um die Ecke, die bereits zuvor aufgrund der Corona-Hygieneverordnungen nur drei Leute in den Laden lassen durfte und den Kassenbereich mit Plexiglasscheiben verpanzert hatte, durfte das nicht.

Logik?! Nicht zu erkennen. Aber wer würde Politikern und Bürokraten Logik unterstellen? »Kulturbetriebe«, so schreibt der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe, »werden von den Regierungen diverser Bundesländer immer wieder in gemeinsame Verordnungstöpfe mit Spaßbädern und Bordellen geworfen.«

Lesen ist eine Nischenbeschäftigung

Niemand muss lesen! Frau Merkel und Herr Spahn scheinbar auch nicht. Seit Jahren geht die Zahl der Lesenden zurück. Dafür kaufen die Lesebegeisterten jedoch mehr Bücher. Lesen ist nun mal zur Nischenbeschäftigung verkommen, da darf man sich als Buchmensch nichts vormachen.

Und dennoch gehört die Ungleichheit und Ungerechtigkeit der Corona-Maßnahmen angeprangert! Öffnet die kleinen Buchhandlungen, damit sie nicht für immer schließen müssen, sodass wir Bücher nur noch in den Filialen der Buchhandelsketten kaufen können, die in ihrer branchenzersetzenden Wirkung nicht unbedingt besser sind als Amazon.

Doch was macht der Börsenverein des Deutschen Buchhandels? Er verschickt heute eine Pressemitteilung, quasi einen offenen Appell an die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsident:innen. Titel und Tenor der Meldung:

Buchhandlungen jetzt öffnen: »Unsere Gesellschaft kann nicht länger auf ihre geistigen Tankstellen verzichten«

Ich fasse es nicht! Im März 2021 begründet der Branchenverband seine Forderung nach privilegierter Öffnung tatsächlich immer noch mit der Begründung, Buchhandlungen seien etwas Besseres als die restlichen kleinen Läden? Die verwenden allen Ernstes noch den ausgelutschten und vor Überheblichkeit triefenden Begriff der »geistigen Tankstellen«?

»Die Menschen haben das Bedürfnis nach Perspektivwechsel, Inspiration und gesicherter Information«, schreibt der Börsenverein. Und die sollen die Menschen ausgerechnet in den Buchhandlungen bekommen? Vielleicht aus blutigen Psychothrillern? Aus Büchern des Kopp Verlags?

Gesicherte Information?

Hört doch mit dieser Überhöhung des Buchhandels auf! Perspektivwechsel, Inspiration und gesicherter Information? Die kann ich auch bei Amazon bestellen. Darum geht es doch nicht!

Hört auf, Buchhandlungen als den Ort der hehren Geistigkeit zu verkaufen, ohne die die Gesellschaft kulturell vor die Hunde ginge. Sie wird es nicht tun! Oder tut es schon längst. Die großen Ketten wählen ihre Titel ohnehin in erster Linie nach Verkäuflichkeit und nicht nach Kultur aus.

Friseure kümmern sich um die Köpfe

Es kann doch nicht das einzige Argument sein, dass Buchhandlungen nur deswegen bevorzugt werden sollten, weil sie angeblich besser sind. Oder haben die Friseure mit dem gleichen Argument eine Priorisierung erhalten, weil sie was für die Köpfe der Menschen tun?

»Wenn die Schließungen noch länger andauern, droht für viele Buchhandlungen das Aus«, schreibt der Börsenverein. Und dann fehlten »wichtige Kulturorte« in den Gemeinden, die für »die kulturelle Bildung vor Ort unabdingbar« seien.

Ich selbst bin in einer Gemeinde aufgewachsen, in der es seit jeher keine Buchhandlung und keine Bibliothek gab. Und ich habe auch das Abitur geschafft. So unabdingbar sind Buchhandlungen nicht. Lesestoff bekommt man auch auf anderen Wegen.

Buchhandlungen sind nicht nur Kultur

Ich liebe Buchhandlungen! Ich bin selbst gelernter Buchhändler. Auch heute noch kann ich an keiner Buchhandlung vorbeigehen (außer es ist eine große Kette).

Aber es kann doch nicht einzig und allein das Argument der »geistigen Tankstellen« sein, das für den Buchhandel spricht.

Der Lockdown vernichtet Existenzen. Auch die der kleinen Buchhandlungen, die schon ohne die nicht nachvollziehbaren Schließungen oft genug um ihr Bestehen kämpfen. Es gibt keinen Beleg dafür, dass man sich vor dem Zeitschriften- und Bücherregal im Supermarkt weniger mit dem Covid-Virus ansteckt als in einer Buchhandlung.

Warum, lieber Börsenverein, droht vielen Buchhandlungen das Aus? Was, außer dem Kulturaspekt, bedeutet das? Habt ihr den keine Zahlen oder Prognosen? Habt ihr keine plakativen Einzelschicksale, auf die die Medien doch so gerne anspringen? Wie viele Buchhandlungen werden nach dem Lockdown für immer schließen? Wie viele Buchhandlungen verschleppen derzeit mit staatlicher Genehmigung ihre Insolvenz? Wie viele Buchhandlungen warten vergeblich auf Fördergelder? Dass es nicht nur durch den Onlinehandel, sondern auch durch die zunehmende Konzentrierung durch die Ketten zu Machtverschiebungen und einer Aushöhlung der Rabattstruktur kommt, das habt ihr ja durchaus gesagt. Aber eher nur intern. Aber das sind doch ebenso wichtige Aspekte! Was bedeutet der Lockdown für die Vielfalt des Buchmarktes? Wenn niemand mehr in die Buchhandlungen darf, können neugierige Leser:innen keine neuen Bücher und Autor:innen mehr entdecken. Schon jetzt melken die Verlage lieber von ihren bekannten Bestsellerautor:innen noch ein weiteres Buch ab, anstatt neuen Autor:innen eine Chance zu geben. Von den kleinen Verlagen, die es ebenfalls vor der Pandemie schwer hatten und denen es jetzt nicht leichter gemacht wird, will ich gar nicht erst reden.

So viel hängt an den Buchhandlungen für uns Buchliebhaber:innen. So wichtig ist es, dass Buchhandlungen vor Ort zeigen können, was sie haben. Und dass sie mehr sind als die ollen »geistigen Tankstellen«.

Öffnet die Buchhandlungen!

Wolfgang Tischer