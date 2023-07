Abstimmen: Wer ist der oder die beste Bachmann-Juror(in) 2023?

Zum zehnten Mal können Sie abstimmen: Wer ist 2023 für Sie die beste Bachmann-Jurorin oder der beste Bachmann-Juror? Stimmen Sie ab am Samstag, 1. Juli 2023, von 10 Uhr bis 23:00 Uhr! Das Ergebnis wird am Sonntag, 2. Juli 2023, bekannt gegeben.

Zuletzt wurde Brigitte Schwens-Harrant zur beliebtesten Jurorin 2022 gewählt. In den Jahren 2021 und 2020 gewann Insa Wilke den Titel, im Jahr 2019 sicherte ihn sich Michael Wiederstein, 2018 war es die damalige Jury-Neueinsteigerin Insa Wilke, in den drei Jahren 2017, 2016 und 2015 trug Klaus Kastberger den Titel als bester Juror, bei der ersten Vergabe im Jahre 2014 hatte Daniela Strigl mit großem Abstand gewonnen. Wer ist in diesem Jahr beim Bachmannpreis Ihre Favoritin oder Ihr Favorit?

Der Preis ist undotiert und wird symbolisch nach der Verleihung des Bachmannpreises am Sonntag vergeben.

Wen sollen Sie bewerten?

Zur Auswahl stehen die sieben Jurorinnen und Juroren des Bachmannpreis’ 2023: Oberste Reihe: Klaus Kastberger, Mara Delius, Mithu Sanyal, Mitte: Insa Wilke, Untere Reihe: Thomas Strässle, Brigitte Schwens-Harrant und Philipp Tingler. Mehr über die Bachmann-Juroren können Sie auf der offiziellen Website zum Bachmannpreis nachlesen.

Wie sollen Sie bewerten?

Einen festen Kriterienkatalog für Ihre Bewertung gibt es nicht. Eine Stimmabgabe ist jedoch nur mit einer Begründung möglich. Bitte geben Sie eine möglichst qualifizierte Begründung ab.

Natürlich sollten Sie die Kritikerdiskussion im Fernsehen auf 3sat, im Radio im Deutschlandfunk oder per Stream im Internet verfolgt haben. Die Wenigsten werden wahrscheinlich alles gesehen haben. Das können wir auch nicht überprüfen. Ob sich Ihr Urteil auf die Gesamtsicht oder nur eine verfolgte Diskussion zu einem Text bezieht, ist daher unerheblich.

Urteilen Sie fair! Versuchen Sie es zumindest. Wir suchen nicht die sympathischste Jurorin oder den sympathischsten Juror! Wir suchen auch nicht den Juror, der den Text am besten bewertet, den auch Sie als besten erachten.

Mögliche Kriterien für Ihr Urteil über den besten Juror könnten sein:

Beurteilt den Text und nicht den Autor

Begründet ihre/seine Urteile

Begründet ihre/seine Urteile verständlich

Argumentiert sachlich – sowohl positiv wie negativ

Wenig »ich meine« und »ich denke«

Lässt andere ausreden

Entdeckt interessante Aspekte am Text, in den Figuren etc.

Trägt Substantielles zur Diskussion bei

Wortwitz und Begeisterung – oder Abscheu

Haben Sie noch weitere Kriterien? Dann Mail an redaktion@literaturcafe.de mit dem Betreff »Kritikerkritik«. Wir ergänzen die Liste gerne.

Ausgeschlossen von der Abstimmung ist niemand. Die Kritiker dürfen sich auch gerne selbst bewerten.

Wann können Sie bewerten?

Das Bewertungsformular ist ab Samstag, 1. Juli 2023 gegen 13 Uhr geöffnet und wird sich am Samstag, 1. Juli 2023 um 23:00 Uhr schließen. Danach werden wir die Stimmen und Begründungen auswerten.

Wann wird der Preis überreicht?

Der Preis ist undotiert und wird nur symbolisch überreicht und zwar am Sonntag, 2. Juli 2023.

Wir werden zudem die vollständige Bewertungsreihenfolge veröffentlichen. Zwischenergebnisse werden nicht bekannt gegeben.

Was passiert mit Ihren Daten?

Ihren Namen und die E-Mail-Adresse werden wir nicht veröffentlichen oder an Dritte weitergeben. Sie dienen uns nur zu einer gewissen Plausibilitätsprüfung und werden nach der Auswertung gelöscht. Ausgewählte Begründungen zur Gewinnerin bzw. zum Gewinner werden wir anonym veröffentlichen.

Stimmen Sie ab!



Die Abstimmung war an dieser Stelle am Samstag, 1. Juli 2023, von 10 Uhr bis ca. 23:00 Uhr möglich. Das Ergebnis wird am Sonntag, 2. Juli 2023, bekannt gegeben.