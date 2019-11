Verlags- und Autorenpodcasts: Börsenblatt-Webinar am 14. November 2019

Podcasts sind in aller Munde bzw. Ohren! Das Audio-Format boomt. Wie können Autoren und Verlage Podcasts optimal einsetzen und produzieren? Und warum sind Podcasts nicht gleich Podcasts? Podcast-Experte Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de gibt einen Überblick über das Thema und beantwortet in einem Webinar des Börsenblatts Ihre Fragen.

Random House, Hanser, DuMont, Bastei Lübbe – viele Buchverlage haben gerade eigene Podcasts gestartet – beflügelt von den explorierenden Nutzerzahlen und den Investitionen großer internationaler Player: Alleine Spotify will in diesem Jahr 500 Millionen Euro in den Bereich Podcast investieren. Trotz fehlender Standards bei der Reichweitenmessung – allmählich entdeckt auch der Werbemarkt das Format für sich. Steigende Reichweiten und günstiges Equipment sorgen außerdem für eine Professionalisierung der Szene.

Aus der anderen Seite: In den letzten 15 Jahren wurde schon mehrfach vom »Poodcast-Boom« berichtet oder vom Sterben der Podcastszene – analog zu YouTube gibt es einen gewaltigen Hype, liegen Erwartungen und Realität mitunter weit auseinander. Podcast-Urgestein Wolfgang Tischer, Gründer von literaturcafe.de hat schon mehrere Podcast-Wellen miterlebt und weiß, worauf es ankommt.

Inhalt des Webinars am 14. November 2019 von 11 bis 12 Uhr:

Überblick über die Podcast-Szene

Podcast – ein Marketing-Allheilmittel?

So finden Sie Ihr Konzept

Mikrofon & Co: Welches Equipment brauchen Sie?

Vor allem: Fragen, Frage, Fragen!

In diesem Webinar erwartet Sie keine Powerpoint-Schlacht. Stattdessen können Sie Ihre Fragen zum Thema loswerden. Das ist während des Webinars oder vorab formlos per E-Mail möglich an k.vogt@mvb-online.de (Betr. Podcast). Das Webinar läuft über die Plattform Zoom, sodass der Zugang mit nahezu allen aktuellen Computern oder sogar Smartphones möglich ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro zzgl MwSt.

Das Podcast-Webinar mit Wolfgang Tischer ist eine Veranstaltung des Börsenblatts für den Deutschen Buchhandel. Die Anmeldung erfolgt über die Website boersenblatt.net.

