Olga Martynova im Gespräch – Livestream am 8. März 2021 um 19:30 Uhr

Mit ihren auf Deutsch geschriebenen Texten gewann die in Russland geborene Autoren Olga Martynova u. a. den Bachmannpreis und den Chamisso-Preis. Aktuell ist sie als Stipendiatin Gast im Stuttgarter Schriftstellerhaus. In Kooperation mit dem Stuttgarter Schriftstellerhaus überträgt das literaturcafe.de am 8. März 2021 um 19:30 Uhr live ein Gespräch zwischen Olga Martynova und Astrid Braun.

Seit 1990 lebt Olga Martynova in Deutschland. Während sie seit geraumer Zeit sehr erfolgreich belletristische Texte auf Deutsch schreibt und u. a. mit ihrem Roman »Sogar Papageien überleben uns« auf der Longlist des Deutschen Buchpreises und der Shortlist des aspekte-Literaturpreises stand, verfasste sie ihre Gedichte bislang in russischer Sprache. Ins Deutsche übersetzt wurden die Werke später von Elke Erb und der Autorin.

Während ihres Aufenthaltes in Stuttgart arbeitet Olga Martynova nun erstmals an einem Gedichtband in deutscher Sprache. Ihre Stuttgart-Eindrücke sind im Stipendiaten-Blog »Kanalstraße 4« des Stuttgarter Schriftstellerhaus zu lesen.

Direkt aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus überträgt das literaturcafe.de in einer Kooperation das Gespräch zwischen Olga Martynova und Astrid Braun vom Stuttgarter Schriftstellerhaus am 8. März 2021 um 19:30 Uhr live via YouTube. Fragen können auch direkt im Chat bei YouTube gestellt werden.