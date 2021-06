Nava Ebrahimi gewinnt den Bachmannpreis 2021

Der mit 25.000 Euro dotierte Bachmannpreis geht in diesem Jahr an Nava Ebrahimi für ihren Text »Der Cousin«. Die weiteren Jury-Preise gingen an Dana Vowinckel, Necati Öziri und Timon Karl Kaleyta. Necati Öziri gewann zudem auch den Publikumspreis.

Eingeladen wurde Nava Ebrahimi von Juror Klaus Kastberger. Es sei der komplexeste Text, den er von der Autorin kenne, sagte Kastberger. Wir seien mit diesem Text »mitten in der Gegenwart«. Kastberger lobte den »hochkomplexen Tanz« der Erzählebenen. Der Text »Der Cousin« kann hier nachgelesen werden.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren in diesem Jahr die Autorinnen und Autoren nicht in Klagenfurt anwesend. Daher konnte Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider den von der Stadt gestifteten und mit 25.000 Euro dotierten Preis in diesem Jahr nicht persönlich überreichen.

Deutschlandfunk-Preis an Dana Vowinckel

Der mit 12.500 Euro dotierte Deutschlandfunk-Preis ging an Dana Vowinckel, die sich in einer Stichwahl gegen Necati Öziri durchsetzte. Vowinckel wurde von Jurorin Mara Delius eingeladen. Der Topos der »gepackten Koffer« werde für eine neue Generation aufbereitet.

kelag-Preis an Necati Öziri

Der mit 10.000 Euro dotierte kelag-Preis ging an Necati Öziri, eingeladen von Insa Wilke. Öziri gewann die Stichwahl gegen Timon Karl Kaleyta.

3sat-Preis an Timon Karl Kaleyta

Den letzten der vier Jury-Preise, den mit 7.500 Euro dotierte 3sat-Preis, vergab die Jury an Timon Karl Kaleyta, eingeladen von Michael Wiederstein. Er musste sich zuvor der Stichwahl mit Anna Prizkau stellen, die sich zuvor wiederum bei einer Stichwahl gegen Leander Steinkopf durchgesetzt hatte.

BKS-Publikumspreis an Necati Öziri

Auch das Publikum hatte Sympathien für Necati Öziri. Er gewann neben dem kelag-Preis auch den Publikumspreis, über den am Vortag im Internet abgestimmt werden konnte.

Bachmannpreis 2021: Die Shortlist

Zuvor hatte die siebenköpfige Jury in einer nicht öffentlichen Abstimmung die Shortlist bestimmt, auf die stets sieben Autorinnen gelangen. Nur diese Sieben können noch die vier von der Jury vergebenen Preise erhalten. Diesmal gelangten auf die Shortlist: Nava Ebrahimi, Timon Karl Kaleyta, Necati Öziri, Anna Prizkau, Leander Steinkopf, Dana Vowinckel und Julia Weber.

Ausführliche Jury-Stimmen nach der Preisverleihung im Podcast

Nach der Preisverleihung am Sonntag, 20. Juni 2021 hat sich Wolfgang Tischer mit den Juror:innen Mara Delius, Insa Wilke, Brigitte Schwens-Harrant und Klaus Kastberger unterhalten. Hören Sie die ausführlichen Gespräche im Podcast des literaturcafe.de. Hier klicken und anhören »