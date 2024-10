Kindle Paperwhite 2024 im Test: Lohnt der Kauf oder Umstieg? [Mit Video]

Bei Amazon ist ab sofort der Kindle Paperwhite 2024 erhältlich. Was zeichnet die mittlerweile 7. Modellgeneration dieses E-Readers aus? Lohnt sich der Neukauf oder Umstieg vom Vorgängermodell? Wir haben ein Seriengerät des Kindle Paperwhite 2024 getestet. Mit Video.

Neue Paperwhite-Version seit drei Jahren

Drei Jahre sind vergangen, seit das letzte Modell des Kindle Paperwhite auf den Markt gekommen ist. Die Zeiten, dass jährlich ein neues Modell präsentiert wurde, sind längst vorbei. Nun aber, im Oktober 2024, hat Amazon seine Produktpalette an E-Readern aufgefrischt. Neben einem ersten Modell mit Farbdisplay und dem günstigen, kleinen Kindle gibt es einen neuen Kindle Paperwhite. Der Paperwhite ist nach Aussagen Amazons der meistverkaufte Kindle-E-Reader.

Der Test im Video

Display und Gehäusegröße

Der Kindle Paperwhite des Modelljahres 2024 hat wieder einmal ein größeres Lesedisplay bekommen. Sieben Zoll misst es im Durchmesser. Der Kindle Paperwhite 2024 ist daher auch der größte jemals erhältliche Paperwhite mit einer Abmessung von 127,5 x 176,7 Millimetern. Mit einer Dicke von 7,8 Millimetern ist der Reader ein klein wenig dünner als der Vorgänger mit 8 Millimetern.

Dass der Paperwhite 2024 knapp 3 Millimeter breiter und höher ist als der Paperwhite 2021 fällt im direkten Vergleich kaum auf. Dafür sorgt ein kleines optisches Detail: Amazon hat die Ecken des Paperwhite runder gestaltet. Dadurch liegt das Gerät mit seiner leicht rauen Rückseite tatsächlich angenehmer in der Hand.

In der Praxis bedeuten 7 statt 6,8 Zoll Bildschirmdiagonale jedoch nur zwei bis drei Wörter mehr auf dem Display bei gleicher Schriftgröße. Die Auflösung ist mit 300 dpi gleich geblieben, das Schriftbild weiterhin scharf wie gedruckt.

Amazon wirbt damit, dass das E-Ink-Display und somit das digitale Umblättern schneller geworden ist. Das mag sein, fällt aber im direkten Vergleich nicht wirklich auf.

Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit drei Monaten an. Auch das soll länger sein als beim Vorgänger, was wir natürlich noch nicht überprüfen konnten.

Als einziges Zubehör wird ein USB-C-Ladekabel mitgeliefert, ein Netzteil für die Steckdose hat man oder muss man getrennt erwerben.

Normale Version und Signature-Edition

Den Kindle Paperwhite gibt es weiterhin in einer normalen Version und in einer Signature-Ausgabe. Bei letzterer kann das Gerät auch drahtlos geladen werden. Und die Signature-Ausgabe kommt mit einer automatischen Helligkeitsanpassung. Liest man in einer dunklen Umgebung, dimmt auch die Displaybeleuchtung herunter. Bei der normalen Version kann man die Helligkeit manuell anpassen.

Beide Geräteversionen werden per WLAN mit dem Internet, der Cloud und Amazons-Shop verbunden, eine Geräteversion mit Mobilfunkanbindung gibt es schon seit der letzten Gerätegeneration nicht mehr.

Ebenfalls bieten beide Gerätevarianten eine Anpassung der Farbtemperatur. In den Abendstunden wird die Lesefläche gelblicher beleuchtet, was für besseren Schlaf sorgen soll. Der Grad der Farbänderung und ob diese nach einem festen Zeitplan oder abhängig von Sonnenuntergang und -aufgang erfolgen soll, kann ebenfalls eingestellt werden.

Bei unseren Testgeräten aus der Serienproduktion ist das Weiß des Vorgängers von 2021 (höchste Helligkeitsstufe) im direkten Vergleich heller als das des Kindle Paperwhite 2024.

Konfiguration und erster Start

Beim ersten Start werden die Geräte komfortabel mithilfe der Kindle App auf dem Smartphone konfiguriert. Leider hat dies bei unserem Test nicht funktioniert, da die App das eigene WLAN nicht gefunden hat. Auch mehrmaliger Neustart brachte keine Verbesserung. In diesem Fall muss der Paperwhite manuell mit WLAN und Amazon-Account verbunden werden.

Wie stets bei unseren Kindle-Tests muss betont werden, dass die Kindle-E-Reader für den Kauf und das Lesen von E-Books bei Amazon konzipiert sind. E-Books können direkt und bequem im integrierten Shop erworben werden, das normale Modell zeigt Werbung auf dem Ruhebildschirm und in der Startansicht (»Für Dich Empfohlen«), ebenso werben die Geräte beim Einrichten mit Amazons E-Book-Flatrate »Kindle Unlimited« und einem Audible-Account, die für einen begrenzten Zeitraum kostenlos sind und dann in monatliche Abos übergehen. Besser also erst einmal übergehen. Dennoch zeigt das Gerät dann in falscher Großschreibung »Bücher In Kindle Unlimited, Die Dir Gefallen Könnten«. Gegen einen Aufpreis von 10 Euro lässt sich diese Werbung abschalten. Die Signature-Variante kommt ohne Werbung.

Software

In Sachen Software und Lesekomfort bietet das Geräte alles, was die Kindle-Geräte bereits seit Jahren anbieten: Lesezeichen, Markierungen, Notizen, Anpassung von Schrift und Layout und Worterklärungen und Übersetzungen, was speziell bei fremdsprachigen Texten sehr hilfreich ist. Das Gerät fragt zudem beim Start, ob es für Kinder konfiguriert werden soll. Dann lassen sich Lesezeiten oder motivierende Leseziele einrichten. Amazon bietet für Kinder auch ein spezielles Kids+-Abo, doch auch hier sollte man sich fragen, ob man dies braucht.

Audible und Audio-Dateien

Wie schon bei den Vorgängermodellen lassen sich die Audio-Dateien von Audible auf das Gerät laden und auf einem angeschlossenen Bluetooth-Gerät abspielen, da der E-Reader selbst keinen Lautsprecher besitzt.

Immer noch ist zu bemängeln, dass man den Text beim Hören nicht parallel mitlesen kann, wie es auf der Smartphone-App des Kindle möglich ist. Als Audio-Player ist der Kindle nicht sehr komfortabel, da auch eigene MP3-Dateien nicht abgespielt werden können, sondern ausschließlich Hörbücher von Audible.

Auch ein Webbrowser ist weiterhin aufrufbar, um schnell mal was zu googeln, wobei schnell und komfortabel bei einem Schwarz-weiß-E-Ink-Display ebenfalls relativ ist. Aber es geht. Um ein Wort in der Wikipedia nachzuschlagen, kann die Info direkt in der Leseansicht aufgerufen werden, ebenso Wörterbücher und Übersetzungen von Microsofts Bing.

Speicherplatz

Das normale Gerät bietet jetzt 16 GB-Speicher, die Signature-Edition 32 GB. Da aber alle E-Books auch in der Cloud von Amazon gespeichert sind und reine Textdateien wenig Speicherplatz belegen, war Speicherplatz bei E-Readern selten ein Problem.

Neben einer schwarzen Rückseite ist der Kindle Paperwhite 2024 in Jadegrün und Rosa zu haben.

Dateiformate. Endlich EPUB?

Bleibt die oft gestellte Frage: Welche Dateiformate unterstützt das Gerät? Auch hier gibt es keine Änderungen. Da die Kindle-Geräte primär für Amazon-Kunden konzipiert sind, unterstützen sie weiterhin nur die eigenen Kindle-Formate wie AZW und MOBI (einmal abgesehen vom unhandlichen PDF-Format). Wer per Kabel EPUB-Dateien auf den Reader überträgt, kann diese nicht öffnen.

Dennoch wirbt Amazon damit, dass die Kindle-Geräte auch Formate wie EPUB (ohne Kopierschutz) oder docx (Word) beherrschen. Hierzu müssen die Dateien jedoch per Mail an Amazons Server geschickt werden. Jedes Kindle-Gerät besitzt eine eigene E-Mail-Adresse. Bei Amazon werden die Dateien dann ins Kindle-Format konvertiert, und sie sind danach auf dem Gerät abrufbar. Das funktioniert reibungslos und bequem, man muss sich jedoch bewusst sein, dass Amazon somit immer weiß, was man auf dem E-Reader hat. Wer dies nicht möchte, kann die Dateien selbst mit Calibre ins Amazon-Format bringen und dann per Kabel übertragen. Mac-Nutzer müssen zur Übertragung ohnehin auf Calibre zurückgreifen, da der Kindle Paperwhite 2024 nicht mehr vom Betriebssystem als USB-Laufwerk erkannt wird.

Fazit

Der Kindle Paperwhite wird weiterhin Amazons beliebtester E-Reader bleiben, da er das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Mit seinem großen Display und dem abgerundeten Design hebt er sich deutlich vom günstigsten Modell, dem »Kindle« ab und wirkt definitiv wertiger. Wer den unmittelbaren Vorgänger aus dem Jahre 2021 besitzt und damit zufrieden ist, muss nicht umsteigen, da die Änderungen nicht bahnbrechend sind und selbst das größere Display nicht sofort auffällt.

Ob man etwas mehr Geld ausgeben will, um bei der Signature-Editon eine automatische Helligkeitsanpassung und kabelloses Laden zu nutzen, entscheidet der eigene digitale Lesekomfort.

Die Gerätevarianten bei Amazon

Hinweis: Unser Test ist nicht von Amazon gesponsert noch erhalten wir Testgeräte zugeschickt. Die Testgeräte wurde wie immer selbst gekauft. Die Links unten sind Affiliate-Links. Beim Kauf unterstützen Sie das literaturcafe.de.

Normale Version des Kindle Paperwhite 2024

Der neue Amazon Kindle Paperwhite (16 GB) – mit neuem 7-Zoll-Display und wochenlanger Akkulaufzeit – mit Werbung – jadegrün. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0840268935160. 169,99 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Signature-Editon des Kindle Paperwhite 2024

Der neue Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (32 GB) – mit Frontlicht mit automatischer Anpassung, kabellosem Aufladen und wochenlanger Akkulaufzeit – schwarz metallic. Elektronik. Amazon. ISBN/EAN: 0840268986674. 199,99 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige