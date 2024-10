Literarisch lesend laufen lernen

Einen Marathon in weniger als 2:30 Stunden zu absolvieren ist eine Leistung. Darüber zu schreiben, eine andere. Florian Jäger ist beides gelungen, ohne langweilige Zahlen, Orte und Anekdoten. Wer laufen will, sollte lesen.

Egal ob autobiografische Erzählung oder Buch zum Sport: Schnell münden Berichte über das eigene Leben und die eigene Leistung in Selbstbeweihräucherung, die im besten Falle noch Insider begeistern. Oder man fragt sich, ob der Autor jemals von der Schreibregel »Show, don’t tell« gehört hat.

Umso schöner, dass es auch Sportbücher mit literarischem Anspruch gibt.

Laufen ist mehr als ein Hobby. Es kann ein Weg sein, sowohl die Welt als auch sein Innerstes zu erkunden. Es ist eine Haltung, eine Leidenschaft, eine Art durchs Leben zu kommen.

Florian Jäger hat übers Laufen geschrieben. Die Kapitel seines Buches berichten über verschiedene Facetten des Läuferlebens. Der Autor schreibt über Laufabenteuer daheim und auf der ganzen Welt, schildert Wettkämpfe von Marathons bis in die Ultra-Distanz jenseits der 42,195 Kilometer mit ambitionierten Zeitzielen und reflektiert Trainingsläufe in seiner Heimatstadt Berlin. Als Erfrischung zwischendurch erzählt Florian Jäger von seinem Helfereinsatz beim Berlin-Marathon.

Während des Laufens kommen beim Autor immer wieder grundlegende Fragen auf: Was mache ich da? Warum laufe ich? Was fasziniert mich so am Laufen? Fragen, die sich zu existenziellen Themen ausdehnen.

»Im Rhythmus des Laufens« ist ein Buch für Läufer. Solche, die sich motivieren und inspirieren lassen wollen, oder sich beim Lesen an eigene Lauferlebnisse erinnern und diese aufleben lassen wollen. Aber es richtet sich auch an alle, die sich fragen, warum man 42 Kilometer und mehr am Stück läuft? Was ist der Reiz? Sie werden Antworten bekommen, eingepackt in persönliche Gedanken, Grenzerfahrungen, Zweifel und Erfolgserlebnisse, Anekdoten und Berichte eines leidenschaftlichen Läufers.

Es überrascht nicht, im Lebenslauf des Autors zu lesen, dass dieser literarisches Schreiben in Hildesheim studiert hat. Die Sprache ist lebhaft wie ein Läufer, der unermüdlich über Trails fegt, die Formulierungen nicht abgegriffen, bisweilen wird es poetisch.

Florian Jäger, Jahrgang 1988, ist zudem promovierter Psychologe und arbeitet als psychologischer Berater in Berlin.

Beim ambitionierten Sport geht es immer um das Überwinden persönlicher Grenzen. Die Fragen: Wozu ist mein Körper fähig? Wozu bin ich fähig? Was passiert mit mir, wenn sich die persönlichen Grenzen verschieben, sei es Schnelligkeit (Marathon unter 2:30 Stunden) oder Distanz (Ultraläufe)?

Wie verrückt muss man sein, um sich an sportliche Herausforderungen dieses Kalibers zu wagen? Schon ein bisschen. Und doch gibt es die schöne Quintessenz: Es ist so viel mehr möglich, als man denkt. Man muss es einfach machen. Hier wurden körperliche Grenzen überschritten. Und sprachliche Grenzen überschrieben.

Juliane Hartmann

