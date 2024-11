Papyrus Autor wird Papyrus: Was kann die neue Version 12 der Schreibsoftware?

Die beliebte Schreibsoftware Papyrus ist in Version 12 erschienen. Neben einem auffälligen neuen Startbildschirm wird mit dem »Buchdesigner« das Layouten und Gestalten für den Druck enorm vereinfacht. Wir zeigen Ihnen, welche Neuerungen Version 12 bietet, was noch fehlt und ob sich Kauf oder Update lohnt.

Papyrus: Neuer (alter) Name und neues Logo

Lange mussten Papyrus-Anwender auf eine neue »große« Version der Textverarbeitung und Schreibsoftware warten. Gab es bislang einmal im Jahr ein umfangreiches Versionsupdate, sind diesmal zwei Jahre ins Land gegangen. Die Ende November 2024 erschienene Version 12 heißt nicht mehr »Papyrus Autor«, sondern nur noch »Papyrus« und sie zeigt sich mit einem frischen, neuen Logo.

Papyrus ist weitaus mehr als eine Textverarbeitung und bietet Schreibenden eine Vielzahl sinnvoller Werkzeuge, von Charakterkarten, mit denen man die Figuren im Blick behält, über den Zeitstrahl für die chronologische Planung der Handlung, bis hin zu einer Recherchedatenbank. Sinnvolle Funktionen wie ein Backup-Management oder das erfassen Zielvorgaben ergänzen die Software. Legendär ist die Papyrus-Stilanalyse, die Schwächen am eigenen Schreibstil aufspürt.

Startansicht: Schreibprojekte im Blick

Eine große Neuerung zeigt sich unmittelbar beim Aufruf von Papyrus 12. Der Startbildschirm, der abfragt, ob man eine bestehende Datei öffnen, ein neues Schreibprojekt beginnen oder ob man einfach nur am aktuellen Dokument weiterschreiben möchte, wurde grundlegend überarbeitet.

Die eigenen Schreibprojekte präsentieren sich jetzt mit kleinen Coverabbildungen. Eine Statusanzeige gibt darüber Auskunft, ob es sich nur um eine Idee, ein aktuelles Projekt oder einen abgeschlossenen Text handelt. So hilft der Startbildschirm ebenfalls dabei, Ideen für ein Text- oder Buchprojekt festzuhalten, indem zunächst Basis-Infos wie Genre, Figuren, Cover und Kurzinhalt abgefragt und eingegeben werden. Die digitale Bibliotheksansicht über Projekte und Ideen kann jederzeit auch aus Papyrus heraus aufgerufen werden.

Immer schon unterschied Papyrus zwischen Textdateien und Projekten. Papyrus ist und war kompatibel mit Word und anderen Dateiformaten. Ein Laden und Speichern von docx-Dateien ist problemlos möglich, und die Kennzeichnung von Änderungen (Überarbeitungsmodus) werden unterstützt, was wichtig in der Zusammenarbeit mit einem Lektorat ist, das selbst nicht mit Papyrus arbeitet.

Projektdaten und Zusatzdateien

Da Papyrus weitaus mehr kann als eine herkömmliche Textverarbeitung, lassen sich Zusatzdaten zu Figuren etc. nicht in den Textdateien einbetten. Papyrus speichert diese in Dateiordnern ab, die Projekte genannt werden. Diese eher programmtechnische Unterscheidung war bisweilen erklärungsbedürftig, insbesondere dann, wenn man die vollständigen Daten an ein Lektorat geben wollte, das ebenfalls Papyrus einsetzt. Mit dem neu gestalteten Startbildschirm der Version 12 tritt diese Unterteilung in den Hintergrund. Komplette Projektdateien können nun direkt aus dem Startbildschirm in eine ZIP-Datei gepackt und beispielsweise ans Lektorat geschickt werden. Ein Wechsel in die Ordnerstruktur ist nicht mehr notwendig.

Auch verknüpfte und zusammenhängende Dokumente sind über die neue Startansicht einfacher zuzuordnen, zu erstellen und zu verwalten. Die Möglichkeit war bereits in älteren Versionen vorhanden, jedoch weniger prominent platziert. Wer zu seiner Manuskriptdatei ein Exposé, Notizen für Lektorat oder Testleserinnen pflegen und im Blick behalten möchte, sieht diese Dokumente gleich in der Übersicht. Über die sogenannten Buchsessions lassen sich die Zusatzdokumente automatisch mitöffnen.

Buchdesigner: Perfekt layouten per Klick

Eine weitere große Neuerung der Version 12 von Papyrus ist der sogenannte Buchdesigner. Während es in Papyrus immer einfach war, ein Manuskript als Normseite oder E-Book (EPUB) auszugeben, erfolgte die Gestaltung für den Druck herkömmlich mittels Formatvorlagen wie bei anderen Textverarbeitungen auch – sofern die Anwender damit überhaupt vertraut waren. Da Papyrus ein bei Selfpublishern beliebtes Programm ist, war die Gestaltung einer Druckvorlage für die Print-on-Demand-Dienstleister nicht immer eine einfache und intuitive Angelegenheit.

Der neue Buchdesigner ändert und optimiert dies. Indem man Papierformat, Schriftarten, Seitenabstände, die Anordnung der Seitenzahl, Einrückungen und anderes bequem auswählen kann und die Auswirkungen sofort in einer Voransicht sieht, kommen selbst typografische Laien schnell zu beeindruckenden Ergebnissen. Eine Vielzahl von Layoutvorlagen und Schriften für gängige Genres mit entsprechenden Voreinstellungen werden mitgeliefert. Lobenswert, dass die Macher von Papyus dabei typografische Details im Blick haben. Über die Auswahl von »Register halten«, werden die Zeilen der rechten und linken Buchseite einheitlich ausgerichtet, was zu einem professionellen Druckbild führt. Selbst sogenannte Kolumnentitel lassen sich mit einem Klick hinzufügen. Ebenfalls lobenswert: Das neu layoutete Dokument kann als eigenständige Datei in einem neuen Tab ausgegeben werden. So lassen sich rasch verschiedene Gestaltungsvarianten am echten Dokumentinhalt vergleichen.

Erklärvideos erläutern das Programm

Nicht selten nutzten Anwender nur einen Bruchteil der Papyrus-Möglichkeiten, weil sich das Programm mit seinen Modulen nicht immer erschließt. Endlich gibt es mit der Version 12 kleine Erklärungen als Videos. Sie erscheinen, wenn man das Programm das erste Mal startet oder mit der Maus über die Symbole streicht. Diese Erklärfilme, die alternativ über den Startbildschirm zugänglich sind, sorgen jedoch dafür, dass die Papyrus-Installationsdatei merklich größer geworden ist als der Vorgänger und über 1 GByte umfasst.

Bessere Kapitelinfos mit Storykarten

Kapitel sind die Basisstruktur jeder längeren Textdatei. Hinzu kommen bei Papyrus Szenen und Ereignisse. Die Kennzeichnung von Kapiteln bzw. Überschriften ist mit Version 12 von Papyrus ebenfalls einfacher geworden. Nach dem Klick auf das entsprechende Programmsymbol werden Überschriften nicht nur semantisch ausgezeichnet und formatiert, zusätzlich lassen sich weitere Infos oder sogar Fotos zu einem Kapitel erfassen.

Erstmals können in der Version 12 die Kapitel einem Spannungsbogen zugeordnet werden. Papyrus liefert die Elemente von Drei- oder Fünfaktstruktur oder der sogenannten Heldenreise mit. Alle Infos zu einem Kapitel fasst Papyrus in sogenannten Storykarten zusammen.

Weitere Änderungen im Detail

Neben diesen großen Änderungen gibt es in Papyrus 12 eine Vielzahl von kleineren Änderungen und Detailverbesserungen. So lässt sich beispielsweise im sogenannten Fokusmodus der Schreibhintergrund komplett ausblenden.

Eine neue Vielseitenansicht hilft bei der Bearbeitung und Lesbarkeitseinschätzung der Gesamtdatei. Das Denkbrett, mit dem man Inhalte visualisieren kann, kommt mit neuen Vorlagen und nun auch runden Verbindungslinien.

Neuer Preis und Installationsprozess

Neu bei Papyrus 12 ist auch der Preis, der für die Vollversion bei 349 Euro liegt. Schließlich wird derzeit alles teurer. Die Software ist ihr Geld auf jeden Fall wert, da Papyrus immer noch als Einmalkauf und nicht im Abo-Modell angeboten wird. Ein Update – egal von welcher Version – kostet 149 Euro.

Neu ist auch der Installationsvorgang. Wie bei anderen Anbietern üblich, verlangt Papyrus nun zwingend eine Registrierung und einen Account beim Anbieter, ohne den die Software nicht nutzbar ist. Dafür entfällt die bisherige umständliche Installation mittels Schlüsseldatei und Registrierungscode.

Was fehlt: Hier kann Papyrus noch besser werden

Und auch Potenzial für kommende Papyrus-Versionen ist vorhanden. So kann man mit Papyrus 12 trotz sorgfältig gepflegter Charakterkarten immer noch kein Personenverzeichnis ausgeben. Auch ein Quellenverzeichnis lässt sich aus der Recherchedatenbank weiterhin nicht per Klick erstellen. Überhaupt ist es schade, dass die Recherchedatenbank im alten Layout verblieben ist und immer noch keine Anbindung an eine Literatur- oder Buchdatenbank bietet. Buchtitel, Autor und andere Quellenangaben müssen weiterhin von Hand erfasst werden.

Auch die seit Längerem nicht mehr gepflegten Formatvorlagen wurden in Version 12 nicht aufgeräumt. Immer noch stellt sich speziell für Neuanwender die Frage, was denn der Unterschied zwischen den Vorlagen »Titel«, »Kapitel«, »Überschrift« oder »Überschrift 1« sei (Antwort: Außer der Formatierung gibt es nicht wirklich einen). Icons, die Überschriften markieren, sind mit einem T wie Titel versehen. Auch die nicht nachvollziehbare Vermischung von deutschen und englischen Menübezeichnungen irritiert bisweilen. Warum heißen beispielsweise die Infos zu Figuren »Charakterkarten«, während die Struktursymbole »Story-Icons« genannt werden?

Die nach Eingabe von Basisdaten automatisch eingefügte Titelei für Buchprojekte ist praktisch, aber in Version 12 weiterhin typografische nicht optimal, wenn beispielsweise Leerzeilen statt echter Absatzabstände und Seitenumbrüche eingesetzt werden. Wenn man sieht, wie viel typografische Detailarbeit in den neuen Buchdesigner geflossen ist, ist es an der Zeit, dass mit einem der nächsten kleineren Updates endlich die mitgelieferten Formatvorlagen und die Titelei überarbeitet, aufgeräumt und schöner gestaltet werden.

Eine Ein- oder Anbindung von KI-Funktionen bietet Papyrus in Version 12 nicht.

Dass die Programmoberfläche nahezu gleichgeblieben ist, mag bestehende Anwender beruhigen, dennoch täte ein etwas frischerer Look, wie er bei den Charakterkarten oder im Fenster mit den Zielvorgaben längst Einzug gehalten hat, dem Gesamtprogramm gut.

Fazit: Würdige Version 12

Bereits der neue, typografisch detailreiche und dennoch leicht zu bedienende Buchdesigner rechtfertig den Versionssprung und lohnt das Update auf Version 12, besonders dann, wenn man hin und wieder Drucklayouts erstellen muss. Der neu gestaltete Startbildschirm ist hilfreich bei der Verwaltung der eigenen Buchprojekte und beim Sammeln von Ideen. Hier geht nichts mehr verloren.

Für Papyrus-Neulinge, aber auch für bestehende Papyrus-Nutzer sind die Hilfe-Videos eine feine Sache, die viele Programmdetails entdecken lassen.

Auf papyrus.de kann man sich zunächst auch eine Testversion der Schreibsoftware herunterladen. Nachtrag: Sie soll in den nächsten Tagen zum Download bereitstehen. Mit dem Kauf erhält man die Versionen für Windows und MacOS, die man auf bis zu drei eigenen Rechnern installieren darf.

Wolfgang Tischer

Offenlegung: Wolfgang Tischer arbeitet seit vielen Jahren mit Papyrus und bietet regelmäßig Webinare und Seminare zu dieser Schreibsoftware an. Als Papyrus-Spezialist hat er für die Papyrus-Macher R.O.M. Logicware/Novelty Wirting zahlreiche Einführungsvideos für YouTube erstellt, aktuell auch eines zu den Neuerungen der Version 12. Der Autor ist jedoch nicht Mitarbeiter des Unternehmens und der Testbericht sein eigenes, ausgewogenes Urteil der Version 12.