Neuer Dark Mode: Bei Papyrus 12 wird’s dunkel

Wenige Tage nach dem Update auf Version 12 erhält die Schreibsoftware Papyrus mit einer kostenlosen Aktualisierung einen »Dark Mode«. Auf diese Weise soll man nachts augenschonender am nächsten Bestseller schreiben können.

Ab sofort bietet die Schreibsoftware Papyrus 12 einen Dunkelmodus, der hier auf Denglisch »Dark Mode« heißt. Wer die Version 12 bereits im Einsatz hat (siehe Testbericht), sollte ein Update durchführen. Der »Dark Mode« lässt sich dann in den Einstellungen grundsätzlich ein- oder ausschalten oder abhängig von den Einstellungen des Betriebssystems aktivieren.

Einen sogenannten Nach- oder Dunkelmodus hat mittlerweile jedes Betriebssystem. Er sollte nicht mit dem Blaulichtfilter verwechselt werden. Die Darstellung von schwarzer Schrift auf weißem Grund wird im Dunkelmodus umgekehrt und die Bildschirmanzeige insgesamt dunkler. Nachts und in abgedunkelten Räumen werden die Augen dann nicht mehr durch helle Flächen geblendet. Die Bildschirmarbeit wird entspannter. Der Bildschirminhalt wird dabei nicht einfach invertiert, ein aufwendigeres Farbmanagement ist notwendig. Software von Drittanbietern muss den Dunkelmodus ebenfalls unterstützen, damit die Inhalte lesbar bleiben.

Für manche Menschen mit Sehbehinderungen oder Lichtempfindlichkeit ist ein dunkler Modus ebenfalls angenehmer und erleichtert die Nutzung der Software. Und nicht zuletzt schätzen einige Anwender den Dunkelmodus aus ästhetischen Gründen.

In der Regel wechselt die Anzeige bei entsprechender Einstellung automatisch in den Abendstunden in die dunklere Darstellung.

Über ein kleines Sonnen- oder Mondsymbol kann die Anzeige in Papyrus zudem jederzeit manuell umgestellt werden. Der »Dark Mode« von Papyrus erlaubt ein eigenes Hintergrundbild oder eine –farbe für die sogenannten Klemmbrett-Bereiche rechts und links neben der Schreibfläche. Außerdem lässt sich einstellen, ob die Menüicons in ihrer Farbigkeit reduziert werden sollen.

Es lohnt sich durchaus, den Dunkelmodus einmal in den Nachtstunden beim Schreiben auszuprobieren.

Wer noch die Version 11 von Papyrus Autor im Einsatz hat, kann mit Bordmitteln eine Art Dunkelmodus simulieren. Am schnellsten geht das über den Schreibfokus-Modus. Hier stellt man eine Schrift mit einem ganz leichten Grau ein und stellt die Seiten- und Pinnwandfarbe auf ein sehr dunkles Grau. Auch über die sogenannte »Arbeitsumgebung« lässt sich bereits in Version 11 mit etwas Aufwand ein dunkleres Aussehen einstellen und abspeichern.

Besser, ausgewogener und komfortabler ist jedoch der neue »Dark Mode« der Version 12.