Das perfekte Autorenfoto: Bildberatung auf der Leipziger Buchmesse

Wie sieht das perfekte Autorenfoto aus? Was kann an Ihrem Autorenfoto verbessert werden? Am Stand des literaturcafe.de auf der Leipziger Buchmesse in Halle 5 E508 gibt Profi-Fotografin Birgit-Cathrin Duval kostenlos Tipps für Autorinnen und Autoren. Kommen Sie vorbei!

Ein gutes Autorenfoto ist enorm wichtig. Egal ob auf dem Buchumschlag, im Autorenprofil der Online-Buchhandlung, auf Social-Media-Profilen oder in Zeitungsartikeln: Ein stimmiges Foto ist so etwas wie der erste Autorenkontakt. Will ich von dieser Frau oder von diesem Mann ein Buch lesen?

Welche Fehler man bei Autorenfotos machen kann und wie man Fehler vermeidet, das hat Profi-Fotografin Birgit-Cathrin Duval oft auf Vorträgen erläutert. Auf vergangenen Buchmessen hat sie in Autorengalerien viele bekannte und unbekannte Autorinnen und Autoren porträtiert.

Autorenfotos von Birgit-Cathrin Duval

Birgit-Cathrin Duval, die auch während der Buchmesse für das literaturcafe.de fotografiert, gibt am Stand des literaturcafe.de in Halle 5 E508 individuelle Tipps für gelungene Autorenfotos. Bringen Sie Ihr Foto mit und lassen Sie es begutachten. Natürlich kostet Sie das nichts! Zwar ist in diesem Jahr kein mobiles Fotostudio am Stand und dennoch hat Birgit-Cathrin Duval ihre Kamera dabei, um vor Ort beispielhafte Fotos aufzunehmen.

Damit die Fotografin an unserem literaturcafe.de-Stand ist, wenn Sie vorbeikommen wollen, bitten wir Sie, eine kurze Terminanfrage zu senden. Natürlich können Sie auch spontan vorbeikommen, doch dann müssen Sie ggf. etwas warten. Denn Birgit-Cathrin Duval wird selbstverständlich auch die Autorinnen und Autoren unserer Bühnengespräche im Bild porträtieren, wie Sebastian Fitzek, Markus Heitz oder Tanja Maljartschuk.