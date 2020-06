Das Literarische Quartett im Juni 2020: Eine beseelte Sache?

Manches muss sich einpegeln, so wie Sanduhr und keine Zuschauer. Beides war beim Literarischen Quartett vom 5. Juni 2020 wieder da beziehungsweise immer noch weg. Da waren hingegen – neben Gastgeberin Thea Dorn – drei sehr unterschiedliche Mitdiskutanten. Konnte das gut gehen? Es konnte!

Immer gleich drei Mitglieder des Quartetts auszutauschen, könnte jedem Quartett eine ganz eigene Diskussionsfärbung geben. Trotz unterschiedlichster Gäste in den letzten drei Sendungen des »nochmals neuen Quartetts«, ist das nicht passiert. Das mag an der guten und stringenten Moderationsführung durch Thea Dorn liegen. Sie hat die Diskutanten im Griff, sagt deutlich ihre Meinung, lässt aber stets genügend Raum für die anderen drei.

Diesmal saßen »Herr-Lehmann-Autor« und Musiker Sven Regener, der konservative Kolumnist Jan Fleischhauer und die »Unterleuten-Autorin« und Juristin Juli Zeh in der Runde. Das schien eine hohe Bandbreite an Egos zu repräsentieren. Corona-bedingt fehlte auch diesmal im Foyer des Berliner Ensembles das Publikum.

Zunächst richtete sich Thea Dorns Blick nach oben zum Kamerakran und symbolisch zum Gründervater des Literarischen Quartetts: Marcel Reich-Ranicki, der am 2. Juli 2020 100 Jahre alt geworden wäre. Als persönliche Ansprache nah am Kitsch konzipiert, doch die Kamera senkte sich dann doch wieder in Bodennähe und Dorns Gedenkansprache fand den richtigen Ton, um Reich-Ranicki und seine Verdienste um die Literatur zu würdigen. Schön die Idee, Reich-Ranickis damaliges Urteil aus dem Jahre 2001 über Regeners »Herr Lehmann« einzuspielen. Regener konnte sich seinerzeit über ein positives Urteil freuen, bekannte Reich-Ranicki doch, bei diesem Buch nie unter seinem Niveau gelacht zu haben.

Nach der einführenden Ranicki-Reminiszenz ging’s dann um die vier Bücher, bei denen keines wirklich bekannt oder größer in der literarischen Diskussion aufgefallen ist.

Und die Sanduhr war wieder da, die nach der Einführung in der letzten Folge verschwunden war. Mit dem analogen 90-Sekunden-Zeitmesser soll eine allzu ausufernde Buchvorstellung vermieden werden. Gleichzeitig erwähnte Thea Dorn diesmal nicht nur die Autor*innen und Titel der vier Bücher, sondern gab ihnen zwei bis drei Sätze zum Inhalt mit. Ein sinnvoller Anreißer zur ersten Einordnung.

Über die Qualität von Susanne Kerckhoffs »Berliner Briefe« aus dem Jahre 1948 und jetzt im Berliner Verlag »Das Kulturelle Gedächtnis« wiederaufgelegt, waren sich alle vier einig, die drei anderen Titel wurden ambivalent diskutiert. Erfreulicherweise aber nie, indem man in überflüssige Nacherzählungen abdriftete. Die Sendung war ein erfreuliches Beispiel dafür, wie man über Bücher reden und sehr beiläufig und selbstverständlich Handlungselemente einfließen lassen kann. Nie baute sich ein großer künstlich-theatralischer Konflikt auf, die Diskutanten redeten eng am Buch und ließen gegenteilige Meinungen gelten. Gelegentlich fiel Regener ins Wort oder beanspruchte es für sich, aber das hielt sich in Grenzen.

Fein, dass bei Rob van Essens Buch »Der gute Sohn« immer über den Erzähler geurteilt wurde und der Autor fast nicht auftauchte.

Schade jedoch, dass die Übersetzerinnen und Übersetzer – wie so oft – nicht genannt wurden, sondern nur in den Titeleinblendungen auftauchten.

Schade auch, dass kein einziges Buch einer zeitgenössischen deutschsprachigen Autorin oder eines Autors dabei war. Es entstand der Eindruck, im deutschsprachigen Raum wird derzeit nichts geschrieben, worüber es zu reden lohnt.

Trotz der vermeintlich illustren Runde mit großen Egos war es eine gute Diskussion, die Lust darauf machte, sich die Bücher näher anzuschauen.

Wolfgang Tischer

Die in der Sendung vom 05.06.2020 besprochenen Bücher: