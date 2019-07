Spezial Wochenend-Kurs in München: Self-Publishing & Kreatives Schreiben

Sie denken darüber nach, Ihr Buch – unabhängig von Verlagen – im Self-Publishing zu veröffentlichen? Wollen Sie darüber hinaus Kreativitätstechniken kennenlernen und Ihr Buchprojekt für die Veröffentlichung gut vorbereitet wissen? Dann sollten Sie sich zum Seminar mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer im Oktober 2019 in München anmelden.

Diana Hillebrand, Autorin der Ratgeber »Heute schon geschrieben?«, und weiterer Bücher, übernimmt in diesem Seminar Ihr Schreibcoaching. Sie werden intensiv an Ihren Texten, der Vita, Klappentext etc. arbeiten.

Wolfgang Tischer, Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de und Experte auf dem Gebiet Schreiben und Veröffentlichen, wird Ihnen in diesem Seminar alles zum Thema Self-Publishing mit auf den Weg geben.

Die Seminarinhalte

Das Seminar fasst alles zusammen, was Sie über das Veröffentlichen ohne Verlag wissen müssen. In gezielten Schreibaufgaben werden Sie an Ihrer Vita und dem idealen Klappentext arbeiten und wir werfen gemeinsam einen Blick auf Ihr Manuskript.

Eine detaillierte Übersicht über die Seminarinhalte finden Sie auf der Website von Schreib & Weise. Dort können Sie sich auch gleich zum Seminar anmelden. Klicken Sie einfach hier.

Ein Seminar mit Rundum-Sorglos-Paket

Dieser Workshop ist ein Rundum-Sorglos-Paket und eignet sich auch als »Schreibkurs zum Verschenken«. Deshalb sind im Preis inbegriffen:

zwei Mittagessen (Vorspeise, Hauptspeise und sämtliche nicht alkoholischen Getränke)

ein Schreibblock und ein Schreiblernstift

Genießen Sie dieses außergewöhnliche Wochenende der Literatur im Aubinger Herzl in München!

Samstag und Sonntag, 26. bis 27.10.2019 jeweils von 10:00 bis 16:00 Uhr

Kursgebühr 269,00 EUR pro Person, inkl. Mittagessen und Getränke (Preis inkl. MwSt.)