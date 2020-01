Selfpublishing-Seminare in Schweiz und Schwarzwald

Im Februar und März finden gleich zwei Seminare zum Schreiben und Veröffentlichen statt. Melden Sie sich an zum Self-Publishing im Literaturhaus Aargau oder zum Seminar in Igelsberg im Schwarzwald. Außerdem: Papyrus Autor in Stuttgart.

Self-Publishing im Aargauer Literaturhaus in der Schweiz

Premiere in der Schweiz: Zum ersten Mal findet das vielgelobte Self-Publishing-Seminar von Wolfgang Tischer in der Schweiz statt. In einem zweitägigen Wochenendseminar werden alles Aspekte der Buchveröffentlichung beleuchtet: Cover, Preis, vom formatierten Manuskript bis zu wichtigen Metadaten. Was kann man beim Veröffentlichen selbst machen? Wo benötigt man Unterstützung? Der Schwerpunkt liegt auf der eigenen Textveröffentlichung als E-Book via Tolino-Media oder Amazon, aber auch der Weg zum gedruckten Buch wird gesprochen. Und immer wieder geht es um die Fragen: Wie mache ich mein Buch bekannt und wie erfahren die Leserinnen und Leser davon?

Das Seminar findet statt am 8. und 9. Februar 2020 im Aargauer Literaturhaus in Lenzburg. Von Zürich aus ist Lenzburg perfekt mit dem Zug in 20 Minuten erreichbar.

Melden Sie sich jedoch rasch an, da aktuell nur noch 2 Plätze frei sind.

Die Anmeldung erfolgt direkt beim Aargauer Literaturhaus. Die Kosten betragen 320 CHF (inkl. Kaffee/Snacks, ohne Mittagessen). Anmeldeschluss ist der 15. Januar 2020.

Igelsberg im Schwarzwald: Selfpublishing, Verlag, Literaturagent – Wie kommt mein Buch zum Leser?

Auch in diesem beliebten Seminar in der wunderbaren Natur des Schwarzwalds geht es um alle Aspekte des Self-Publishing. Zusätzlich wird hier auch der Weg zu Verlagen und Literaturagenten besprochen. Was könnte für ihr Manuskript funktionieren? Wie finden Sie Leserinnen und Leser? Der Schwerpunkt liegt auf konkreten Infos zu Lektorat und Cover, zu Formaten und Formatierungen, zu Metadaten und rechtlichen Aspekten und zum Marketing.

Bei einer hausinternen Lesung haben Sie zudem die Möglichkeit, Ihre Arbeit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorzustellen und auf Wunsch Rückmeldungen zu bekommen.

Bei diesem Wochenendseminar von Freitag bis Sonntag sind Sie zudem mit Übernachtung, Mittag- und Abendessen rundum versorgt.

Das Seminar findet statt vom 6. bis 8. März 2020 in der Black Forest Lodge in Igelsberg, rund 10 Kilometer von Freudenstadt entfernt.

Die Kosten betragen ab 339 Euro (inkl. 2 Übernachtungen im Einzelzimmer und Vollpension). Bei einer Anmeldung bis zum 24. Januar 2020 profitieren Sie von 20 Euro Frühbucherrabatt.

Außerdem im Januar 2020: Tagesseminar Papyrus Autor in Stuttgart

Papyrus-Experte Wolfgang Tischer stellt alle Funktionen der Schreibsoftware für Autorinnen und Autoren in einem kompakten Tagesseminar am Samstag, 25. Januar 2020 im Stuttgarter Schriftstellerhaus vor. Teilnahmegebühr: 99 Euro.