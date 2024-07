Brief aus dem Urlaub: Schreibwettbewerb zum Schreibzeug-Podcast

Mit einer ganz besonderen Schreibaufgabe mit tollen Gewinnen geht der Schreibzeug-Podcast in die Sommerpause. Wie die Aufgabe lautet, und was es zu gewinnen gibt, das ist in der 70. Podcast-Folge zu hören. Wer schreibt noch Postkarten aus dem Urlaub? Oder gar Briefe? Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer widmen sich dem Briefroman.

Eine Geschichte in Briefen

Was haben Romane wie »Frankenstein«, »Die Leiden des jungen Werthers«, »Hyperion« oder »Gut gegen Nordwind« gemeinsam?

Alle Werk sind Briefromane! Sie erzählen ihre Geschichte in Briefen. Dadurch sind wir ganz nah dran an den Hauptpersonen, und wir erfahren intime Details, die man vielleicht nur in einem Brief mitteilt. Dabei können wir nur eine Seite hören wie im »Werther« und wir wissen nicht, was das Gegenüber geantwortet hat, oder wir hören im Briefroman mehrere Stimmen wie in »Dracula« oder »Gut gegen Nordwind«.

In der 70. Folge des Schreibzeug-Podcast reden Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer über Briefromane und was sie so besonders macht.

Gleichzeitig verabschiedet sich der Podcast für alle, die schreiben – oder auch nicht, in die Sommerpause, die im Oktober 2024 endet.

Doch für die Sommermonate gibt es wie immer eine ganz besondere Schreibaufgabe. Wie diese Aufgabe genau lautet und was es zu gewinnen gibt, das ist in der 70. Podcast-Folge zu hören. Also: Hört euch diese Folge genau an und nutzt dann dieses Formular, um euren Beitrag einzureichen (Eine Weitergabe der Gewinne oder eine Auszahlung sind ausgeschlossen).

Mitmachen beim Schreibwettbewerb zur 70. Folge des Schreibzeug-Podcasts

Schickt uns die Geschichten bitte ausschließlich über das Formular unten. Einsendeschluss ist der 15. September 2024 um 23:59 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte an der Geschichte bei euch liegen und wir sie – nicht exklusiv – im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen veröffentlichen und vertonen dürfen.

Schickt uns dann eure Geschichte bis spätestens zum 15.09.2024 über dieses Formular, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines ist jedoch wichtig: Hört euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Wir sind gespannt auf eure Beiträge. In der Folge nach der Pause werden dann die Einsendungen wieder transparent analysiert und besprochen.

Viel Spaß und einen schönen Sommer!

