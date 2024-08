Wenn True Crime zur Fiktion wird: »Tödlicher Podcast« von Cleo Konrad

In ihrem Thriller-Debut »Tödlicher Podcast« verknüpft Autorin Cleo Konrad gleich zwei Trend-Themen: Das Genre »True Crime«, das Nacherzählen wahrer Kriminalfälle, boomt ebenso wie das Podcast-Format.

Nina bewirbt sich bei der erfolgreichen Podcasterin Malu um eine Putzstelle und wird engagiert. Schon bald muss die Reinigungskraft feststellen, dass es im Haushalt der Familie nicht normal zugeht und dass Malu etwas zu verbergen hat. Die Perspektive einer Putzfrau im Hause einer reichen, geheimnisvollen Podcasterin, ist gut gewählt.

Cleo Konrad schildert die Lebensgeschichten der Protagonisten im Detail und springt zwischen Perspektiven, Raum und Zeit. Alle Figuren sind weder gut noch böse, denn schon Nietzsche wusste: »Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein«. Das Zitat taucht auch im Roman auf. »Tödlicher Podcast« ist kein reiner Action-Thriller, sondern eine Erzählung, in der ständig neue Puzzlestücke eingeworfen werden. Am Schluss sind alle miteinander verbunden. Ein Bild aus 1.000 Teilen. True Crime wird zur Fiktion. Optisch fällt das Buch mit einem lilafarbenen Farbschnitt und durch ein schlichtes, dunkles Cover mit der Abbildung eines Kopfhörers auf.

Am Ende kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und der True-Crime-Podcast-Szene, die sich in die Ermittlungen einmischt. Mittlerweile ein etwas erwartbarer Plot-Twist. Zum Ende steigt auch der Action-Gehalt rapide an. Alles wird zwar schlüssig aufgelöst, außergewöhnlich ist jedoch eher, wie die Lebensgeschichten der Protagonisten erzählt und zusammengeführt werden.

»Tödlicher Podcast« ist Cleo Konrads Thriller-Debut, jedoch nicht ihr Debütroman, was man auch an der Sprache merkt. Die 1981 geborene und in Nürnberg lebende Christiane Keitel hat bereits unter mehreren Pseudonymen Fantasy-Krimis und -Romane verfasst. Unter dem Pseudonym Cleo Konrad schreibt sie Thriller, 2025 soll ihr nächster Roman im Lübbe Verlag erscheinen.

Juliane Hartmann

