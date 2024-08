Weltbild-Pleite und Tolino: So sichern Sie Ihre E-Books vor dem endgültigen Verlust

Wer in der Vergangenheit beim Anbieter Weltbild E-Books für den Tolino gekauft hat, sollte diese umgehend bis zum 31.08.2024 auf den eigenen PC herunterladen. Ansonsten sind diese unwiederbringlich gelöscht und verloren, da Weltbild den Betrieb zum Monatsende einstellt.

Bei Weltbild gekaufte E-Books sind weg

E-Book-Anbieter werben gerne damit, dass man auf die gekauften Dateien jederzeit und von jedem Ort per Cloud zugreifen kann. Dumm nur, wenn der Anbieter Pleite geht und der Cloud-Speicher abgeschaltet wird.

Der Verlust gekaufter E-Books droht jetzt allen Weltbild-Kunden, da die seit Jahren taumelnde Buchkette ihren Betrieb sehr kurzfristig zum 31. August 2024 endgültig einstellt. Wer seine Buchdateien nicht heruntergeladen und auf dem eigenen PC gespeichert hat, kann nicht mehr auf die bei Weltbild gekauften E-Books und digitalen Audiobooks zugreifen.

Weltbild gehörte zu den Gründungsmitgliedern der sogenannten Tolino-Allianz, zu der aktuell auch Thalia, Hugendubel oder Osiander gehören. Obwohl die Allianz damit wirbt, dass man seine E-Books bei allen Mitgliedern kaufen und auf dem Tolino lesen kann, sind sowohl die Tolino-Reader als auch die gekauften E-Books mit dem ursprünglichen Anbieter verbunden, bei dem sie erworben wurden.

Zwar ist grundsätzlich von der »Tolino-Cloud« die Rede, und die Tolino-Nutzer wissen, dass sich die Konten (Bibliotheken) verbinden lassen, dennoch liegen die Dateien nicht von selbst an einem gemeinsamen digitalen Speicherort.

Vereinfacht gesagt: Wer seine bei Weltbild gekauften E-Books behalten möchte, muss sie aus dem Weltbild-Bereich herunterladen und in die Tolino-Cloud eines anderen Shops speichern, sonst hat man mit dem Tolino-Reader ab September 2024 keinen Zugriff mehr auf die Dateien.

So sichern Sie die bei Weltbild gekauften E-Books

Loggen Sie sich auf Ihrem Windows- oder Mac-Rechner mit Ihren Weltbild-Account-Daten beim Tolino Webreader ein. Rufen Sie links den Menüpunkt »Meine Bücher« auf, damit alle gekauften E-Books angezeigt werden. Klicken Sie auf die drei Punkte unter einem E-Book und wählen Sie im Kontext-Menü »Herunterladen« aus. Klicken Sie dann auf »Downloadlink anfordern« und laden Sie das E-Book als epub-Datei herunter. Verfahren Sie so nacheinander mit allen E-Books. Bei kopiergeschützten E-Books muss eventuell die Software Adobe Digital Editions verwendet werden. Nähere Infos hierzu finden Sie auf der Tolino-Website.

So laden Sie die E-Books bei einem anderen Tolino-Shop hoch

Melden Sie sich ggf. mit Ihrem Weltbild-Account vom Tolino Webreader ab und anschließend mit den Daten eines anderen Tolino-Shops an. Ggf. müssen Sie sich einen neuen Account bei einem anderen Shop anlegen. Rufen sie wieder links den Menüpunkt »Meine Bücher« auf. Klicken Sie oben rechts die drei Punkte an und wählen Sie »Hochladen« aus. Laden Sie nun die zuvor runtergeladenen epub-Dateien in die Cloud hoch. Ist der Upload erfolgreich, sollten Sie mit dem Tolino-Gerät oder der Tolino-Apps die ehemals bei Weltbild gekauften Titel sehen, sobald Sie sich auf dem Gerät mit den Daten des neuen Anbieters anmelden. Siehe unten.

Tolino-Reader auf neuen Anbieter umstellen

Um einen bei Weltbild gekauften Tolino-Reader auf einen anderen Anbieter umzustellen, legen Sie sich dort am besten zunächst auf dem PC einen Account an. Melden Sie sich nun auf dem Gerät mit den Daten des neuen Shops an. Mehr dazu finden Sie auf der Info-Seite von Tolino.

Die Frist bis zum 31. August 2024 für den Download ist extrem kurz, doch der Insolvenzverwalter sah leider keine Chance mehr auf eine Rettung von Weltbild. Thalia zeigt aktuell (Stand 21.08.2024) Interesse an der Übernahme von Teilen der Weltbild GmbH & Co. KG. Ob und in wie weit damit auch bei Weltbild gekaufte E-Books nach dem 31. August 2024 für Weltbild-Kunden, die zu Thalia wechseln, gesichert sind, ist derzeit nicht bekannt. Das Herunterladen bis zum Monatsende ist aktuell der einzige Weg zur Rettung der E-Books – und er bleibt der verlässlichste.

Hinweis: Wer es genau nimmt, mag einwenden, dass man E-Books ohnehin nicht kauft, sondern nur eine Nutzungslizenz erwirbt. Das mag juristisch korrekt sein. Dennoch ist in diesem Beitrag zur bessern Verständlichkeit von »kaufen« die Rede.