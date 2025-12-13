100 Folgen Schreibzeug-Podcast: Schreibwettbewerb und Live-Online-Event

Die 100. Folge des Schreibzeug-Podcast ist online! Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer blicken in der Jubiläumsfolge zurück auf den sensationellen Erfolg. Mit einem großen Online-Live-Event am 20. Dezember 2025 um 19 Uhr wird das Jubiläum zusammen mit 100 Hörerinnen und Hörern gefeiert – und es gibt wieder eine Schreibaufgabe mit tollem Gewinn.

Online-Live-Event am 20.12.2025 um 19 Uhr

Am Samstag, dem 20. Dezember 2025, findet via Zoom ein großes Online-Live-Event mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer statt. Dort könnt ihr Fragen rund ums Schreiben und zum Podcast stellen. Die ersten 100 Hörerinnen und Hörer sind mit dabei. Eine Stunde vor Beginn (ab 18 Uhr) wird auf dieser Seite ein Formular zu sehen sein, mit dem man sich anmelden kann. Ihr erhaltet dann umgehend den Zugangslink per E-Mail.

Schreibwettbewerb zur 100. Folge

Hier ist das Formular ab dem 20.12.2025 um ca. 18 Uhr zu sehen. Es schließt sich wieder, wenn bereits alle 99 Plätze vergeben sind.

Zur Jubiläumsfolge gibt es eine ganz besondere Schreibaufgabe. Wie diese Aufgabe genau lautet und was es zu gewinnen gibt, das ist in der 100. Podcast-Folge zu hören. Also: Hört euch diese Folge genau an, damit ihr die Aufgabe kennt und nutzt dann das Formular unten, um euren Beitrag einzureichen (Eine Weitergabe der Gewinne oder eine Auszahlung sind ausgeschlossen).

Schickt uns euren Text bitte ausschließlich über das Formular unten. Einsendeschluss ist der 18. Januar 2026 um 23:59 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte an der Geschichte bei euch liegen und wir sie – nicht exklusiv – im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen veröffentlichen und vertonen dürfen.

Schickt uns eure Geschichte bis spätestens zum 18.01.2026 über unser Formular, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines ist jedoch wichtig: Hört euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Schick uns Deinen Text zur 100. Podcast-Folge Wie lautet der Titel Deines Textes? (erforderlich) Dein Text (eingeben oder reinkopieren) Es fehlen noch 100 (erforderlich) Wörter: Dein Vorname (erforderlich) Dein Nachname (erforderlich) Straße/ Hausnummer (erforderlich) Dein Wohnort (PLZ/Ort) (erforderlich) Land (erforderlich) E-Mail-Adresse (gültige Mail-Adresse) E-Mail wiederholen (gültige Mail-Adresse) Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen im Podcast gehört und bin damit einverstanden. Alle Rechte am Text liegen bei mir und er darf im Podcast und auf literaturcafe.de veröffentlicht werden. Falls Du noch eine Nachricht an uns hast, kannst Du sie hier eingeben:

Wir sind gespannt auf eure Beiträge. Voraussichtlich in der Folge vom 22. Februar 2026 werden dann die Einsendungen wieder transparent analysiert und besprochen.

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.

Podcast abonnieren bei:

RSS-Feed | Spotify | YouTube Music | Apple Podcasts | Deezer | Pocket Casts | Overcast | Podcast Addict

Link ins Web: