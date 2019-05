Mannheim: Self-Publishing-Seminar mit Wolfgang Tischer

Alles was Sie über das Veröffentlichen ohne Verlag wissen müssen: Am 21. Mai 2019 findet in Mannheim ein Self-Publishing-Seminar mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de statt, veranstaltet von der MFG Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Eine Anmeldung für die freien Plätze ist noch bis zum 14. Mai 2019 möglich.

Self-Publishing – E-Books selbst erstellen, veröffentlichen und vermarkten

Die Teilnehmenden erhalten einen umfangreichen Überblick über den Themenbereich Self-Publishing. Sie werden nach dem Seminar in der Lage sein, diese Veröffentlichungsform mit Blick auf die eigenen Arbeiten einzustufen sowie Chancen und Risiken einzuschätzen. Die Teilnehmenden sollen unter anderem herausfinden, welche Arbeiten sie tatsächlich selbst durchführen können und wo und wie gegebenenfalls Unterstützung durch Dritte sinnvoll ist. Am Rande des Seminars besteht die Gelegenheit, über individuelle Texte der Teilnehmenden zu sprechen.

Überblick: Reich und berühmt mit Self-Publishing?

E-Books: Geräte und Formate

Distributoren, Shops und Anbieter

Rechtliche Rahmenbedingungen: Impressum, Pseudonym, Titelschutz

E-Books optimal formatieren und selbst erstellen

Checkliste: Was muss vor der Veröffentlichung geklärt sein?

Beispiel: Verkauf via Amazons KDP und Tolino

Hilfe und Dienstleister für Erstellung und Verkauf: Lektorat, Cover etc.

Preisgestaltung

Self-Publishing und Selbstvermarktung

Gedruckte Bücher im Self-Publishing

Das Seminar richtet sich an Einsteiger.

Zielgruppe

Kultur- und Kreativschaffende, Freelancer und Gründer sowie kleine Unternehmen aus der Kreativwirtschaft

Referent

Wolfgang Tischer

literaturcafe.de

Veranstaltungsdatum

Dienstag, 21.05.2019

10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Veranstaltungsort

Altes Volksbad

Mittelstr. 42

68169 Mannheim

Karte

Veranstalter

MFG Baden-Württemberg

Partner: Partner: Creative Commission Mannheim, Altes Volksbad, DMPI, Netzwerk Kreativwirtschaft

Teilnahmegebühr

95 Euro zzgl. MwSt. (inkl. Mittagessen)

ermäßigte Teilnahmegebühr für Studierende:

45 Euro zzgl. MwSt. (inkl. Mittagessen)

Anmeldung

Anmeldung bis zum 14. Mai 2019 erforderlich.

Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.