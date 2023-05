»Schreiben, Veröffentlichen & Literaturbetrieb« – Ein Ratgeberseminar im Juni 2023 an der Bundesakademie

Viele Menschen schreiben. Und viele Menschen wollen das Geschriebene veröffentlichen. Ein Seminar, das Antworten gibt, damit Sie sicherer durch den Literaturbetrieb navigieren, findet unter der Leitung von Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de vom 18. bis 20.06.2023 an der Bundesakademie in Wolfenbüttel statt. Jetzt noch anmelden!

Menschen schreiben aus den unterschiedlichsten Gründen. Vielleicht animieren sie Freunde und Bekannte dazu. Wer jedoch zu naiv und ohne Vorwissen nach einem Verlag oder Self-Publishing sucht, bleibt erfolglos – oder landet bei dubiosen Geschäftemachern.

Dieses Seminar soll Ihre Chancen auf eine Veröffentlichung verbessern. Dazu müssten Sie beispielsweise wissen: Was ist besonders und originell an Ihrem Schreibprojekt? Wie können Sie mit Pitch und Exposé Verlage oder Literaturagenten begeistern? Was müssen Sie bei Verlagsverträgen beachten? Wie arbeitet man erfolgreich mit einem Verlag zusammen? Was macht ein Verlag und was muss man selbst machen?

Wir schauen uns all diese Aspekte an und fragen uns darüber hinaus: Wie sehen die Alternativen zum Verlag aus? Ist Self-Publishing für den eigenen Text eine Alternative? Welche Dienstleister benötigt man zur Unterstützung? Welches Selbstmarketing ist sinnvoll? Brauche ich Social-Media-Kanäle und eine Website?

Ein Seminar, das jede Menge Fragen aufwirft und Antworten gibt, damit Sie sicherer durch den Literaturbetrieb navigieren.

Termin

18. bis 20. Juni 2023 (So, 16:00 – Di, 12:30 Uhr)

Ort

Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel (Gästehaus, Rosenwall 17, 38300 Wolfenbüttel)

Dozenten

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de und Olaf Kutzmutz, Leiter Programmbereich Literatur an der Bundesakademie

Preis

110,00 € (Teilnahmebeitrag) zzgl. Übernachtung, Verpflegung

Weitere Infos und Anmeldung

Auf und über die Website der Bundesakademie unter bundesakademie.de (Hier klicken)