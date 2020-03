Corona-Hysterie: Die schönsten Viren in der Weltliteratur

Die Angst geht um. Kann man der Corona-Hysterie entkommen? Eines ist sicher: Wir werden alle sterben. Wer in Quarantäne sitzt oder sich wegen des Corona-Virus’ nicht vor die Tür traut, kann tödlichen Viren auch in der Literatur begegnen. Wir haben vier verseuchte Lesetipps zusammengestellt.

Es ist vornehmlich die Pest, die in unterschiedlicher Weise zu beeindruckenden literarischen Werken geführt hat. Vier Geschichten aus unterschiedlichen Zeiten haben wir für Sie ausgesucht:

Giovanni Boccaccio: Decamerone (um 1350)

Dies ist das wohl bekannteste Werk, das eine Quarantäne beschreibt und wie kreativ sie genutzt werden kann. Die berühmte Sammlung von 100 Novellen entstand um das Jahr 1350. In Florenz wütet 1348 die Pest und rafft die Menschen dahin. Sieben Frauen und drei Männer ziehen sich in ein Landhaus in den Hügeln von Florenz zurück. Ob sie ausreichend Nudeln, Desinfektionszeug und Klopapier bei sich hatten, ist nicht überliefert. Sie verbringen insgesamt zehn Tage in der Villa, und um die Zeit zu überbrücken, muss jede und jeder an jedem Tag eine Geschichte erzählen. So entstehen 10×10 Novellen, die so ziemlich alle Themen der damals bekannten Welt behandeln. Und wie immer, wenn das Ende nahe scheint und der Verfall der Sitten droht, sind einige Geschichten durchaus derb und erotisch angelegt. Giovanni Boccaccio (1313–1375) greift viele traditionelle Erzählungen und Motive auf, arbeitet sie für seine Novellensammlung jedoch individuell um und aus.

In der Einleitung beschreibt Boccaccio sehr eindrücklich und eindringlich das Wüten der Pest in den Gassen von Florenz:

Die Seuche gewann um so größere Kraft, da sie durch den Verkehr von den Kranken auf die Gesunden überging, wie das Feuer trockene oder brennbare Stoffe ergreift, wenn sie ihm nahe gebracht werden. Ja, so weit erstreckte sich dies Übel, dass nicht allein der Umgang die Gesunden ansteckte und den Keim des gemeinsamen Todes in sie legte; schon die Berührung der Kleider oder anderer Dinge, die ein Kranker gebraucht oder angefasst hatte, schien die Krankheit dem Berührenden mitzuteilen.

Doch bei Giovanni Boccaccio haben die zehn Menschen Glück: Nach zehn Tagen Quarantäne kehren sie unversehrt nach Florenz zurück.

Giovanni Boccaccio: »Das Dekameron« gemeinfrei bei zeno.org lesen



Edgar Allan Poe: Die Maske des Roten Todes (1842)

Eher gegenteilig läuft die Quarantäne bei Edgar Allan Poe ab. Poe (1809–1849) hat sich bereits in seiner Erzählung »König Pest« mit der Seuche in einer Hafenstadt beschäftigt, meisterlich ist jedoch eine andere Kurzgeschichte: »Die Maske des Roten Todes«

Auch hier ziehen sich Leute in einen fürstlichen Prachtbau zurück. Während draußen im Land eine Krankheit herrscht, die Poe in Anlehnung an die Umschreibung der Pest als »Schwarzer Tod« hier »Roter Tod« nennt, feiert Fürst Prospero mit Freunden und Gefolgsleuten ein rauschendes Fest. Zu jeder Stunde werden der Maskenball und das bunte Treiben vom sonoren Schlag einer Standuhr unterbrochen. Ein klassischer Memento-Mori-Moment. Doch um Mitternacht, als die Uhr am längsten schlägt, betritt ein ganz besonders kostümierter Besucher die Räumlichkeiten. Er trägt eine rote Maske, und allen ist klar, dass die Krankheit unter ihnen ist und sie ihr nicht entkommen können.

Und nun erkannte man die Gegenwart des Roten Todes. Er war gekommen wie ein Dieb in der Nacht. Und einer nach dem andern sanken die Festgenossen in den blutbetauten Hallen ihrer Lust zu Boden und starben – ein jeder in der verzerrten Lage, in der er verzweifelnd niedergefallen war. Und das Leben in der Ebenholzuhr erlosch mit dem Leben des letzten der Fröhlichen. Und die Gluten in den Kupferpfannen verglommen. Und unbeschränkt herrschte über alles mit Finsternis und Verwesung der Rote Tod.

Edgar Allan Poe: Die Maske des Roten Todes gemeinfrei bei zeno.org lesen

Albert Camus: Die Pest (1947)

Das Buch, das allein schon wegen des Titels immer genannt wird, wenn’s um Seuchen in der Literatur geht. Das Werk von Albert Camus (1913–1960) ist neben dem Roman »Der Fremde« vielerorts Schullektüre. Camus beschreibt den Ausbruch und Verlauf der Pest und den Kampf gegen die Seuche im algerischen Küstenort Oran in den 1940er-Jahren. Was hilft besser gegen die Krankheit: Beten oder (solidarisches) Handeln?

Der Roman ist als Parabel zu verstehen, die Pest steht bei Camus für den Krieg oder allgemein das Böse in der Welt, gegen das es zu kämpfen gilt. Nur wenn sich die Menschen gemeinschaftlich gegen die Krankheit stemmen, kann sie besiegt werden. Camus Werk ist ein Plädoyer für Solidarität und Zusammenhalt. Allerdings beachten: die Solidarität wird nicht belohnt. Die Ehefrau des Protagonisten Rieux, weit entfernt vom Ort der Eingeschlossenen und damit eigentlich in Sicherheit, kommt dennoch ums Leben. Bei Camus schimmert immer das »trotzdem« durch. Der Einzelne muss sich immer für das Gute entscheiden, ohne auf Belohnung zu spekulieren.

Lassen Sie also trotzdem im Supermarkt auch noch eine Packung Nudeln und Klopapier für die anderen im Regal stehen.

Albert Camus: Die Pest. Taschenbuch. 1998. Rowohlt. ISBN/EAN: 9783499225000. EUR 10,00 » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Steward O’Nan: Das Glück der anderen (2001)

Bei Stewart O’Nan (*1961) wird ein Bergarbeiterdorf in Wisconsin kurz nach dem amerikanischen Bürgerkrieg von der Diphterie heimgesucht. Der Ort wird unter Quarantäne gestellt. Gleichzeitig rast eine Feuerfront auf den Ort zu. Die Bürger sitzen also in der Falle.

Hauptfigur ist Sheriff Jacob Hansen, der zugleich Pfarrer und Leichenbestatter ist. Die Erzählhaltung denkbar ungewöhnlich: Hansen spricht sich selbst immer mit »Du« an. Die Schutzmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, werden auch vom Sheriff nicht befolgt, weil er diejenigen retten will, die er am meisten liebt.

Die Katastrophe trifft auch den Leser mit voller Wucht. Denn der Sheriff wird anders als bei Camus nicht zum Helden, sondern zum Opfer seiner Gefühle. O’Nan hat einen wahrhaft tragischen Knoten geschürzt. Gefühl gegen Vernunft und Moral. Da gibt es keine Gewinner. Der englische Titel »A prayer for the dying« trifft es für diese gemütvolle Erzählung viel besser als der deutsche Titel. Trotzdem würde auch O’Nan nicht im Katastrophenfall nicht fürs Beten votieren.

Stewart O'Nan: Das Glück der anderen. Taschenbuch. 2003. Rowohlt Taschenbuch. ISBN/EAN: 9783499234309. EUR 9,99 » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Astrid Braun und Wolfgang Tischer